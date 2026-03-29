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Hindi Newsविज्ञान12 सेकंड की उड़ान से चांद तक का सफर! सिर्फ 66 साल में NASA ने कैसे बदल दी दुनिया? रोंगटे खड़े कर देगी ये दास्तां

12 सेकंड की उड़ान से 'चांद' तक का सफर! सिर्फ 66 साल में NASA ने कैसे बदल दी दुनिया? रोंगटे खड़े कर देगी ये दास्तां

NASA History 66 Years: 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में राइट ब्रदर्स ने जब अपना पहला 'फ्लायर' हवा में उड़ाया था, तो वह केवल 12 सेकंड तक हवा में टिका रहा. लेकिन ठीक 66 साल बाद, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल पर अपना पहला कदम रख दिया था. आइए, जानते हैं आखिर नासा (NASA) ने यह 'असंभव' चमत्कार इतनी जल्दी कैसे कर दिखाया?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:00 AM IST
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12 सेकंड की उड़ान से 'चांद' तक का सफर! सिर्फ 66 साल में NASA ने कैसे बदल दी दुनिया? रोंगटे खड़े कर देगी ये दास्तां

NASA History 66 Years: कल्पना कीजिए, अगर साल 1903 में दो भाइयों (राइट ब्रदर्स) ने लकड़ी और कपड़े के बने एक ढांचे को हवा में सिर्फ 12 सेकंड के लिए नहीं उड़ाया होता, तो आज दुनिया ना तो चांद पर पहुंच पाती और ना ही इंसान हवाई जहाज में बैठकर हवा में सफर कर रहा होता. उस समय हवा में इंसानों के उड़ने को लोग 'अजूबा' माना करते थे. लेकिन इसके ठीक 66 साल बाद, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल पर अपना कदम रख दिया. यह किसी भी इंसान के धरती से 2,38,855 मील दूर आकाश में खड़े होने की पहली घटना थी. मानव इतिहास की यह सबसे लंबी छलांग कैसे मुमकिन हुई? आखिर नासा (NASA) ने कौन सा 'इंजन' और जज्बा इस्तेमाल किया, जिसने साइकिल बनाने वालों के सपने को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया? आइए समझते हैं इस रोमांचक सफर को.

राइट ब्रदर्स का 'साइकिल' वाला दिमाग

राइट ब्रदर्स की सफलता का राज कोई बहुत ताकतवर इंजन नहीं, बल्कि उनका कंट्रोल (Control) पर फोकस था. उन्होंने अपनी वर्कशॉप में विंड टनल बनाकर पंखों के आकार (Airfoil) पर रिसर्च की. जैसे साइकिल को मोड़ने के लिए हैंडल की जरूरत होती है, वैसे ही उन्होंने 'विंग वार्पिंग' तकनीक ईजाद की. उनकी पहली उड़ान केवल 120 फीट की थी, जो आज के एक बोइंग विमान के पंखों के फैलाव से भी कम है. लेकिन राइट ब्रदर्स की इस उड़ान ने साबित कर दिया कि 'कंट्रोल्ड फ्लाइट' मुमकिन है. यही वह बीज था, जिससे भविष्य के स्पेस शटल पैदा हुए.

यह भी पढ़ें:- NASA Artemis II: चांद के उस पार जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स की जान किसके हाथों में है?

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'कोल्ड वॉर' और रेस की आग

इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के साथ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुई 'स्पेस रेस' ने टेक्नोलॉजी को रॉकेट की रफ्तार दे दी. युद्ध के दौरान विकसित जर्मन रॉकेट टेक्नोलॉजी ने नासा को वह आधार दिया, जिससे बड़े रॉकेट बनाना संभव हुआ. फिर रूस के स्पुतनिक (Sputnik) लॉन्च के जवाब में नासा का गठन हुआ, जिसने बिखरे हुए वैज्ञानिक प्रयासों को एक मिशन (चांद) की ओर मोड़ दिया. अब वैज्ञानिकों को चांद तक पहुंचने के लिए एक ऐसे इंजन की जरूरत थी, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ सके. तब नासा के वैज्ञानिकों ने सैटर्न V (Saturn V) रॉकेट बनाया, जो आज भी इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है. इसके बाद अपोलो मिशन के लिए नासा ने दुनिया के पहले 'इंटीग्रेटेड सर्किट' और पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किए, जो आज के आपके स्मार्टफोन के दादा-परदादा हैं.

जब चांद 'छोटा' पड़ गया

राइट ब्रदर्स की उड़ान के ठीक 66 साल बाद, 20 जुलाई 1969 को ईगल लैंडर चांद की सतह पर उतरा. जिसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि इंसान के लिए यह एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक लंबी छलांग. जिस कंप्यूटर ने आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतारा, उसकी मेमोरी आज के एक साधारण कैलकुलेटर से भी कम थी, फिर भी नासा की सटीक गणना ने इसे मुमकिन कर दिखाया.

नासा ने यह 'असंभव' काम कैसे किया?

द्वितीय विश्व युद्ध और कोल्ड वॉर ने युद्ध की टेक्नोलॉजी और रॉकेट साइंस को रफ्तार दे दी. रूस और अमेरिका के बीच 'स्पेस रेस' ने फंड और रिसर्च के दरवाजे खोल दिए थे. नासा ने हजारों वैज्ञानिकों और अरबों डॉलर झोंक दिए, ताकि ऐसा एयरक्राफ्ट बन सके जो गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर सके. उस दौर में अमेरिका ने अपने कुल बजट का लगभग 4% NASA को दिया था. क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चांद पर पहुंचना केवल विज्ञान नहीं, बल्कि श्रेष्ठता की लड़ाई बन गई थी. अपोलो मिशन के दौरान कई हादसे हुए, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी. वे ट्रायल और एरर की नीति पर चल रहे थे.

आज के दौर में इसका क्या मतलब है?

आज जब हम मंगल (Mars) पर जाने की बात कर रहे हैं, तो यह 66 साल का सफर हमें याद दिलाता है कि इंसान की सोच और काम करने की ललक ही उसका सबसे बड़ा 'इंजन' है. आर्कियोलॉजिस्ट ने जैसे प्राचीन सभ्यताओं के औजार खोजे, नासा ने वैसे ही आने वाले समय की तकनीक तैयार की. आज जब नासा 50 साल के बाद एक बार फिर आर्टेमिस II मिशन के साथ चांद की तरफ दौड़ लगा रहा है, तो इस कहानी को भूलना नहीं चाहिए. इस मिशन में चार एस्ट्रोनॉट 10 दिन की लंबी यात्रा पर निकलने को तैयार हैं. यह सफर 2 जून से शुरू होने वाला है.

क्यों था यह नामुमकिन?

अगर आसान भाषा में कहें, तो यह वैसा ही है जैसे किसी ने आज साइकिल चलानी सीखी हो और अगले ही दिन हवाई जहाज उड़ाने लगे. टेक्नोलॉजी का यह विकास इतना तेज था कि नील आर्मस्ट्रांग के माता-पिता ने अपनी आंखों से राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान की खबरें सुनी थीं और अपने बुढ़ापे में अपने बेटे को चांद पर चलते देखा. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 66 सालों में स्पेस रेस में कितना बदलाव हुआ था.

यह भी पढ़ें:- मून मिशन से पहले NASA के उड़े होश! क्यों अंतरिक्ष में अचानक बिगड़ी एस्ट्रोनॉट की...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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