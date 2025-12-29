Advertisement
अब खुलेगा ब्रह्मांड का रहस्य! फ्यूजन रिएक्टर में पैदा होंगे डार्क मैटर के 'शैतानी' कण ऐक्सियन्स; वैज्ञानिक बोले अब तो...

अब खुलेगा ब्रह्मांड का रहस्य! फ्यूजन रिएक्टर में पैदा होंगे डार्क मैटर के 'शैतानी' कण ऐक्सियन्स; वैज्ञानिक बोले अब तो...

Fusion reactors and axion dark matter: सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने फ्यूजन रिएक्टर में ऐक्सियन्स नामक कण उत्पन्न करने का सैद्धांतिक तरीका बताया, जो डार्क मैटर को समझने में जरूरी हैं. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:37 AM IST
अब खुलेगा ब्रह्मांड का रहस्य! फ्यूजन रिएक्टर में पैदा होंगे डार्क मैटर के 'शैतानी' कण ऐक्सियन्स; वैज्ञानिक बोले अब तो...

Fusion reactors and axion dark matter: सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के एक भौतिकी वैज्ञानिक और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने एक सैद्धांतिक तरीका बताया है जिससे फ्यूजन रिएक्टर में ऐक्सियन्स नामक कण पैदा किए जा सकते हैं. ये वही कण हैं जिन्हें वैज्ञानिक डार्क मैटर को समझने के लिए सबसे जरूरी मानते हैं. डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसे सीधे देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह प्रकाश को न तो अवशोषित करता है और न ही रिफ्लेक्ट करता है.

क्या है डार्क मैटर?
डार्क मैटर की उपस्थिति का अंदाजा गुरुत्वाकर्षण से लगाया जाता है. आकाशगंगाओं और उनमें मौजूद तारों की असामान्य स्पीड यह संकेत देती है कि कहीं अदृश्य पदार्थ उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का असर डाल रहा है. वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर अत्यंत हल्के कणों से बना हो सकता है, जिन्हें ऐक्सियन्स कहते हैं.

फ्यूजन रिएक्टर के डिजाइन का अध्ययन
शोधकर्ताओं ने एक फ्यूजन रिएक्टर के डिजाइन का अध्ययन किया, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ईंधन का उपयोग होता है और इसके अंदर लीथियम की परत लगी होती है. ऐसा रिएक्टर दक्षिणी फ्रांस में एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत विकसित किया जा रहा है. इस रिएक्टर में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स उत्पन्न होंगे, जो नए कणों के निर्माण में मदद कर सकते हैं. न्यूट्रॉन्स जब रिएक्टर की दीवारों या अन्य कणों से टकराते हैं, तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं.

डार्क मैटर के कण पैदा किए जा सकते हैं
शोधकर्ताओं के मुताबिक इन प्रक्रियाओं के जरिए ऐक्सियन्स या ऐक्सियन जैसे कण फ्यूजन रिएक्टर में पैदा किए जा सकते हैं. यह वही चुनौती थी जिसे टीवी शो द बिग बैंग थ्योरी के पात्र शेल्डन कूपर और लियोनार्ड हॉफस्टैटर हल नहीं कर पाए थे. शो में शेल्फ और लियोनार्ड ने इस विचार को कई एपिसोड में दिखाया, लेकिन कण उत्पन्न करने में सफल नहीं हुए थे.

वैज्ञानिकों के लिए यह शो भी मजेदार साबित हुआ था. शो में कुछ सफेद बोर्ड पर गणितीय समीकरण और डायग्राम दिखाए गए, जो सूर्य में ऐक्सियन्स उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं. हालांकि शो में सीधे ऐक्सियन्स का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह एक तरह का अंदरूनी मजाक था. शोधकर्ता जुपान के अनुसार, इस तरह के प्रयोग और सैद्धांतिक अध्ययन भविष्य में डार्क मैटर को समझने और नए कणों के शोध में जरूरी साबित हो सकते हैं.

