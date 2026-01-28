51.1°C तापमान और बेहिसाब बारिश! क्या अगले 70 सालों में 'इंसानों के रहने लायक' नहीं बचेगी ये जगहें?

Flood Zone Countries: मौसम के नए रिपोर्ट बताते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां गर्मी और बारिश इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वहां इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा. ये रिपोर्ट उन इलाकों की चेतावनी देती है जहां मौसम का मिजाज इंसानी बर्दाश्त की हद पार कर सकता है.
Science News in Hindi: 2025 तक आई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर एक जैसा नहीं होगा. अगले 70 सालों में दक्षिण एशिया जैसे भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के शहरों में बहुत ज्यादा गर्मी और भारी बारिश होने का खतरा है. इन इलाकों में मौसम इतना खराब हो सकता है कि इंसान के शरीर के लिए उसे झेलना मुश्किल हो जाएगा. सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन गरीब और विकासशील देशों के पास इस खतरे से निपटने के लिए न तो पैसा है और न ही अच्छे इंतजाम. इस वजह से यहां रहने वाले करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है.
क्या कहती है वैज्ञानिकों की रिपोर्ट?
नेचर नाम की पत्रिका एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सदी के खत्म होने तक दुनिया के गर्म इलाकों में गर्मी का स्तर 39.4 डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का यह स्तर बहुत खतरनाक होता है. इससे लोगों को जल्दी थकावट होगी, काम करने की शक्ति कम हो जाएगी और बीमारियों वजह से मौत का खतरा भी बढ़ जाएगा.
कितना पहुंच जाएगा तापमान?
अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो हालात और भी भयानक हो सकते हैं. रिसर्च के मुताबिक साल 2100 तक भारत, पाकिस्तान और अरब देशों के लोगों को साल के ज्यादातर दिनों में भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी. इन इलाकों में तापमान 51.1°C तक पहुंच सकता है जिसे वैज्ञानिकों ने बेहद खतरनाक माना है. इतनी तेज गर्मी में तुरंत इलाज न मिलने पर जानलेवा लू (Heatstroke) लग सकती है.
क्या होगी इसकी वजह?
जैसे-जैसे हवा गर्म होगी उसमें नमी बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से बहुत भारी बारिश होगी और शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा. दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे थाईलैंड, वियतनाम और अफ्रीका के कई इलाकों में बाढ़ रोकने के अच्छे इंतजाम नहीं हैं इसलिए वहां बार-बार आने वाली बाढ़ की वजह से लोगों का रहना नामुमकिन हो सकता है.
कितन शहरों को होगा नुकसान?
2025 में आई एक नई रिपोर्ट में दुनिया के 1,563 बड़े शहरों की जांच की गई. इसमें सामने आया कि अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो साल 2100 तक 217 बड़े शहरों का औसत तापमान 29°C से ऊपर चला जाएगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि 29°C से ऊपर का औसत तापमान इंसानी शरीर के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है. इस सदी के खत्म होने तक दुनिया के करीब 32 करोड़ लोग तपते हुए शहरों में रहने को मजबूर होंगे.