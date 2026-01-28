Advertisement
trendingNow13089084
Hindi Newsविज्ञान51.1°C तापमान और बेहिसाब बारिश! क्या अगले 70 सालों में इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी ये जगहें?

51.1°C तापमान और बेहिसाब बारिश! क्या अगले 70 सालों में 'इंसानों के रहने लायक' नहीं बचेगी ये जगहें?

Flood Zone Countries: मौसम के नए रिपोर्ट बताते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां गर्मी और बारिश इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वहां इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा. ये रिपोर्ट उन इलाकों की चेतावनी देती है जहां मौसम का मिजाज इंसानी बर्दाश्त की हद पार कर सकता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

51.1°C तापमान और बेहिसाब बारिश! क्या अगले 70 सालों में 'इंसानों के रहने लायक' नहीं बचेगी ये जगहें?

Science News in Hindi: 2025 तक आई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर एक जैसा नहीं होगा. अगले 70 सालों में दक्षिण एशिया जैसे भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के शहरों में बहुत ज्यादा गर्मी और भारी बारिश होने का खतरा है. इन इलाकों में मौसम इतना खराब हो सकता है कि इंसान के शरीर के लिए उसे झेलना मुश्किल हो जाएगा. सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन गरीब और विकासशील देशों के पास इस खतरे से निपटने के लिए न तो पैसा है और न ही अच्छे इंतजाम. इस वजह से यहां रहने वाले करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है.

क्या कहती है वैज्ञानिकों की रिपोर्ट?
नेचर नाम की पत्रिका एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सदी के खत्म होने तक दुनिया के गर्म इलाकों में गर्मी का स्तर 39.4 डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का यह स्तर बहुत खतरनाक होता है. इससे लोगों को जल्दी थकावट होगी, काम करने की शक्ति कम हो जाएगी और बीमारियों वजह से मौत का खतरा भी बढ़ जाएगा.

यह भी पढ़ें: इंसानों जैसी दिखने वाली वो प्रजाती, जो 50000 साल तक दुनिया से छिपी रही...रिसर्च में हुआ खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

कितना पहुंच जाएगा तापमान?
अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो हालात और भी भयानक हो सकते हैं. रिसर्च के मुताबिक साल 2100 तक भारत, पाकिस्तान और अरब देशों के लोगों को साल के ज्यादातर दिनों में भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी. इन इलाकों में तापमान 51.1°C तक पहुंच सकता है जिसे वैज्ञानिकों ने बेहद खतरनाक माना है. इतनी तेज गर्मी में तुरंत इलाज न मिलने पर जानलेवा लू (Heatstroke) लग सकती है.

क्या होगी इसकी वजह?
जैसे-जैसे हवा गर्म होगी उसमें नमी बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से बहुत भारी बारिश होगी और शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा. दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे थाईलैंड, वियतनाम और अफ्रीका के कई इलाकों में बाढ़ रोकने के अच्छे इंतजाम नहीं हैं इसलिए वहां बार-बार आने वाली बाढ़ की वजह से लोगों का रहना नामुमकिन हो सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या हम अकेले हैं?" एलियंस और दूसरी दुनिया पर सुनीता विलियम्स का बड़ा खुलासा; अंतरिक्ष से जुड़ा डरावना सच!

कितन शहरों को होगा नुकसान?
2025 में आई एक नई रिपोर्ट में दुनिया के 1,563 बड़े शहरों की जांच की गई. इसमें सामने आया कि अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो साल 2100 तक 217 बड़े शहरों का औसत तापमान 29°C से ऊपर चला जाएगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि 29°C से ऊपर का औसत तापमान इंसानी शरीर के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है. इस सदी के खत्म होने तक दुनिया के करीब 32 करोड़ लोग तपते हुए शहरों में रहने को मजबूर होंगे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

flood zone

Trending news

पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया... अजित पवार प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया... अजित पवार प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
ajit pawar death
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
ajit pawar death
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
ajit pawar death
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
ajit pawar death
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?
'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर
ajit pawar death
'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर
अजित पवार से संजय गांधी तक..विमान हादसों का शिकार हुए थे ये दिग्गज नेता, दहला था देश
ajit pawar death
अजित पवार से संजय गांधी तक..विमान हादसों का शिकार हुए थे ये दिग्गज नेता, दहला था देश
हैवी क्रैश था... अजित पवार का प्लेन बारामती में कैसे गिरा? कौन-कौन था, क्या पता चला
ajit pawar death
हैवी क्रैश था... अजित पवार का प्लेन बारामती में कैसे गिरा? कौन-कौन था, क्या पता चला