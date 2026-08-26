/एक बटन दबाते ही उड़ेगा ड्रोन्स का तूफान: जानिए युद्ध के मैदान में क्यों सबसे खौफनाक हथियार बन रहा है स्वार्म ड्रोन

आज के दौर में जंग का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब सीधे आसमान में लड़ाकू विमान भेजने के बजाय एक बड़े 'मदरशिप' से सैकड़ों छोटे-छोटे ड्रोन्स का झुंड यानी 'ड्रोन स्वार्म' दुश्मन पर हमला बोलने के लिए छोड़ दिया जाता है. सोचिए अगर दुश्मन बॉर्डर पर GPS या सारा नेटवर्क जाम कर दे, तब भी ये ड्रोन बिना भटके अपना काम कैसे करेंगे? लद्दाख की कठिन पहाड़ियों से लेकर समंदर के किनारों तक भारत अब खुद को इस नए जमाने की टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है. आइए समझते हैं कि भारत की ड्रोन क्षमता आज कहां खड़ी है और भविष्य के युद्ध में ये छोटे ड्रोन क्या सच में महंगे फाइटर जेट्स की छुट्टी कर देंगे...
पूर्वी लद्दाख में साल 2020 में चीन के साथ हुए तनाव के बाद भारत को समझ आ गया कि दुर्गम पहाड़ियों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखना इंसानों के बस की बात नहीं है. इसीलिए अब भारत सरकार अपने घरेलू निर्माताओं जैसे अडानी ग्रुप, टाटा, L&T, आईडियाफोर्ज और एस्टीरिया एयरोस्पेस जैसी कंपनियों को $2 बिलियन (लगभग 19,000 करोड़ रुपये) से अधिक का रिकॉर्ड ड्रोन ऑर्डर देने की तैयारी कर रही है. ये ड्रोन चीन (LAC), पाकिस्तान, बांग्लादेश सीमा और हिंद महासागर में निगरानी रखने, सामान पहुंचाने और सटीक हमला करने के काम आएंगे.
भारत अब सिर्फ निगरानी वाले छोटे ड्रोन नहीं बना रहा बल्कि भारी वजन उठाने वाले लॉजिस्टिक्स ड्रोन भी विकसित कर रहा है. उदाहरण के तौर पर EndureAir Systems का Sabal-20 एक ऐसा लॉजिस्टिक्स ड्रोन है जो अमेरिका के प्रसिद्ध बोइंग चिनूक हेलीकॉप्टर के डिजाइन से प्रेरित है. इसमें दो पंखे (टैंडम-रोटर) लगे हैं जो पतली पहाड़ी हवा में भी भारी वजन उठा सकते हैं. यह पूरी तरह स्वदेशी (65% लोकल पार्ट्स) है.
वजन: 40 से 60 किग्रा.
पेलोड क्षमता: 10 से 20 किग्रा (अधिकतम क्षमता 70 किग्रा तक).
रेंज: 10 किलोमीटर.
उड़ान का समय: 40 मिनट तक.
बता दें, चीन ने 'जियुटियान' (Jiutian) नाम का एक विशाल 16-टन वजनी ड्रोन तैयार किया है, जिसे 'जेटैंक' (Jetank) भी कहा जाता है. यह असल में एक उड़ता हुआ 'ड्रोन मदरशिप' है, जो हवा में उड़ान भरते समय अपने अंदर से एक साथ 100 से भी ज्यादा छोटे ड्रोन्स का स्वार्म (झुंड) छोड़ सकता है और दुश्मन पर बड़ा हमला बोल सकता है.
हां, भारत अब सिर्फ विदेश से बने-बनाए ड्रोन खरीदने पर निर्भर नहीं है बल्कि अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार कर रहा है. सरकारी आंकड़ों (PIB) के मुताबिक भारत में अब तक:
- 38,500+ रजिस्टर्ड ड्रोन (UIN) हैं.
- 39,890 DGCA से प्रमाणित रिमोट पायलट तैयार हो चुके हैं.
- 244 मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं.
- स्वामित्व योजना (SVAMITVA): 3.28 लाख से अधिक गांवों का सर्वे करके 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए हैं.
- नमो ड्रोन दीदी: महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,000 से अधिक ड्रोन बांटे गए हैं ताकि वे खेती-किसानी में इसका इस्तेमाल कर सकें.
एक बड़े विमान या बड़े ड्रोन को 'मदरशिप' कहा जाता है जो अपने पेट में दर्जनों छोटे-छोटे ड्रोन भरकर ले जाता है. हवा में पहुंचने के बाद यह इन छोटे ड्रोन्स को रिहा कर देता है.15 जनवरी 2021 की थल सेना परेड में भारत ने पहली बार 75 देसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले स्वार्म ड्रोन्स का प्रदर्शन किया था. इसमें एक छह पंखों वाला मदरशिप ड्रोन था जिसने छोटे चार पंखों वाले कामिकेजी (आत्मघाती) ड्रोन्स को छोड़ा. इन ड्रोन्स ने उपग्रह और नेटवर्क के जरिए एक साथ तालमेल बिठाकर दुश्मन के 13 ठिकानों (टैंक, रडार, हाइडआउट्स) को एक साथ तबाह करके दिखाया था.
अकेले उड़ने वाले ड्रोन के मुकाबले स्वार्म (झुंड) का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपस में बातें करते हैं और बिना इंसानी मदद के फैसले ले सकते हैं.
- स्वतंत्र दिमाग (Autonomy): हर ड्रोन अपने आप सोच-समझकर फैसला ले सकता है.
- आपसी संचार (Inter-drone communication): अगर झुंड का एक ड्रोन दुश्मन की गोली का शिकार हो जाता है, तो दूसरा ड्रोन तुरंत उसका काम अपने हाथ में ले लेता है.
- एकजुट हमला: बिना किसी इंसानी इशारे के ये एक साथ कई ठिकानों पर हमला कर सकते हैं.
- आसान विस्तार: मिशन के हिसाब से झुंड में ड्रोन्स की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है.
मदरशिप खुद एक बड़ा उड़ता हुआ स्टेशन होता है. यह खतरनाक इलाके से काफी दूर सुरक्षित दूरी पर उड़ता रहता है.
ज्यादा दूरी (Extended Range): चूंकि छोटे ड्रोन्स को खुद उड़कर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, वे मदरशिप पर सवार होकर दुश्मन के पास पहुंचते हैं जिससे उनकी बैटरी और फ्यूल बचता है.
सुरक्षा: मदरशिप दूर रहकर ही छोटे ड्रोन्स को कमांड देता है, जिससे इंसानी जान का जोखिम जीरो हो जाता है.
दुश्मन अक्सर रेडियो और GPS सिग्नल जाम कर देता है ताकि ड्रोन रास्ता भटक जाए. इससे निपटने के लिए भारतीय ड्रोन्स में आधुनिक इनबिल्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है:
IMU (Inertial Measurement Unit): इसके अंदर मौजूद एक्सीलेरोमीटर और जाइरोस्कोप यह नापते हैं कि ड्रोन किस दिशा में और कितनी तेजी से मुड़ रहा है. यह अपनी पिछली लोकेशन से अंदाजा लगाकर आगे बढ़ता है (इसे Dead Reckoning कहते हैं).
SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping): ड्रोन में लगे कैमरे और LiDAR (लेजर) अपने आसपास की दीवारों, पेड़ों और पहाड़ों का 3D नक्शा बनाते हैं. ड्रोन सैटेलाइट से नहीं पूछता कि "मैं कहां हूं?", बल्कि अपनी लोकेशन आसपास की चीजों से तय करता है.
ऑप्टिकल फ्लो (Optical Flow): नीचे की तरफ लगा कैमरा जमीन की तस्वीरों की तुलना करके ड्रोन की स्पीड और दिशा स्थिर रखता है.
भारत सिर्फ ड्रोन बना ही नहीं रहा, बल्कि दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए अपनी एयर डिफेंस प्रणाली भी मजबूत कर रहा है. पीएम मोदी ने 'मिशन सुदर्शन चक्र' का ऐलान किया है जो अमेरिका के 'गोल्डन डोम' और इजराइल के 'आयरन डोम' की तरह भारत के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाएगा.
ऑपरेशन सिंदूर का सबक: मई 2025 में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारत के इंटीग्रेटेड काउंटर-UAS ग्रिड (आकाश, पेचोरा, ओसा-एके मिसाइलों) ने हवा में ही नष्ट कर दिया था.
प्रोजेक्ट कुशा (Project Kusha): यह भारत का अपना 'S-400' सिस्टम है. DRDO इसकी तीन रेंज वाली मिसाइलें (150 किमी, 250 किमी और 350 किमी) बना रहा है जो दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन स्वार्म को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती हैं.
भारतीय सेना ने हाई-अल्टीट्यूड यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए A-SADS (स्वायत्त निगरानी और हथियारबंद ड्रोन स्वार्म) प्रोजेक्ट शुरू किया है.
ऑटोमैटिक टारगेट पहचान (AI ATR): ड्रोन कैमरे से देखकर खुद पहचान लेगा कि सामने इंसान है, टैंक है या तोपखाना है और कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दिखा देगा.
बिना इंसानी मदद के हमला: आने वाले समय में AI की मदद से ये ड्रोन बिना ऑपरेटर के खुद फैसला लेकर दुश्मन के कमांड सेंटर और रडार को तबाह कर सकेंगे.
यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्षों को देखकर कुछ लोगों को लगता है कि 50,000 रुपये का छोटा ड्रोन 500 करोड़ के टैंक या फाइटर जेट को बेकार कर देगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है.
पेलोड और तबाही की क्षमता: एक छोटा ड्रोन छोटा धमाका कर सकता है, लेकिन दुश्मन के मजबूत कंक्रीट बंकरों, एयरबेस या बड़े पुलों को उड़ाने के लिए बड़े फाइटर जेट, भारी मिसाइलों और तोपखाने की ही जरूरत होती है.
लागत का सच: अगर सैकड़ों ड्रोन जाम होकर गिर जाते हैं, तो उन्हें बार-बार भेजना बहुत महंगा पड़ता है.
सही रणनीति: भविष्य का युद्ध केवल ड्रोन या केवल फाइटर जेट का नहीं होगा. भविष्य उसी का है जो सस्ते ड्रोन + फाइटर जेट + सैटेलाइट + मिसाइल को एक साथ जोड़कर (Kill Chain) इस्तेमाल करेगा. भारत को सस्ते स्वार्म ड्रोन्स और राफेल जैसे खतरनाक लड़ाकू विमानों दोनों की एक साथ जरूरत है.