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एक बटन दबाते ही उड़ेगा ड्रोन्स का तूफान: जानिए युद्ध के मैदान में क्यों सबसे खौफनाक हथियार बन रहा है स्वार्म ड्रोन

आधुनिक युद्ध में भारत $2 बिलियन के मेगा प्लान और 'मदरशिप' स्वार्म तकनीक के जरिए अपनी सैन्य ताकतों को AI और एंटी-जैमिंग कैपेबिलिटीज से लैस कर रहा है. इसके साथ ही 'मिशन सुदर्शन चक्र' और स्वदेशी 'प्रोजेक्ट कुशा' के जरिए भारत ड्रोन हमलों से बचाव के लिए एक अभेद्य एयर डिफेंस शील्ड भी तैयार कर रहा है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 26, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:24 PM IST
एक बटन दबाते ही उड़ेगा ड्रोन्स का तूफान: जानिए युद्ध के मैदान में क्यों सबसे खौफनाक हथियार बन रहा है स्वार्म ड्रोन
Image Credit: (AI Generated Image) कठिन पहाड़ियों से लेकर समंदर के किनारों तक भारत अब खुद को इस नए जमाने की टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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