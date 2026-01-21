समु्द्र में समा जाएगा भारत का ये हिस्सा! 23 करोड़ लोगों के पैरों तले खिसक रही है जमीन, वैज्ञानिक बोले- गंगा...

Advertisement
Ganga-Brahmaputra Delta: गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा पूर्वी भारत और बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है. यह जगह लाखों लोगों के जीने का मुख्य आधार है. यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है जहां बड़े पैमाने पर खेती होती है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:30 PM IST
Disaster News: गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है वह धीरे-धीरे पानी में डूब रहा है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो लगभग 23 करोड़ लोगों की जान और घर खतरे में पड़ सकते हैं. यह एक बहुत बड़ी कुदरती आपदा साबित हो सकती है. नेचर पत्रिका की एक नई रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है जिसमें बताया गया है कि दुनिया की कई बड़ी नदियों के डेल्टा बहुत तेजी से नीचे धंस रहे हैं. इनके डूबने की रफ्तार का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार के बराबर या उससे भी कहीं ज्यादा तेज है. 

क्यों डूब रहा है गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा?
वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चला है कि इस इलाके के डूबने की 2 बड़ी वजहें हैं. यह डेल्टा नदियों द्वारा लई गई नरम मिट्टी से बना है. हजारों सालों से जमा मिट्टी धीरे-धीरे दबती है और नीचे धंसती है जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. 
अब इंसान अपनी गतिविधियों से इस प्राकृतिक प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: एक या दो नहीं...आसमान में एक साथ दिखेगी 6 'ग्रहों की परेड', कब और कैसे दिखेगा ये नजारा

इंसानों की किन गलतियों से डूब रही है जमीन?
इंसान पीने और खेती के लिए जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं. इससे जमीन के अंदर की परतें पिचक जाती हैं और ऊपर की जमीन नीचे धंसने लगती है. शहरों का तेजी से बढ़ना, भारी मशीनें, बड़ी इमारतें और नदियों के किनारे बने बांध इस कमजोर जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं. पहले यहीं मिट्टी डेल्टा में जमा होकर उसे ऊंचा बनाए रखती थी. 

समुद्र से भी ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है जमीन
सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा की जमीन समूद्र का स्तर बढ़ने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से नीचे धंस रही है. वहां रहने वाले लोगों के लिए समुद्र का पानी उतनी तेजी से ऊपर नहीं आ रहा जितनी तेजी से उसकी जमीन नीचे जा रही है. इसका मतलब है कि पूरा इलाका बहुत जल्द समुद्र में समा सकता है. अब वहां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बार बाढ़ आएगी. 

क्या पूरा इलाका एक साथ डूब रहा है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरा डेल्टा एक जैसा नहीं धंस रहा है हालांकि इसमें कुछ अंतर है. जहां नदियों से अब भी भरपूर मिट्टी आ रही है वे इलाके थोड़े मजबूत और स्थिर हैं. वहां जमीन उतनी तेजी से नीचे नहीं जा रही. जिन जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ है और जहां इंसानों ने प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की है वे इलाके बहुत तेजी से डुब रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ISRO: समंदर के 6000 मीटर नीचे क्या खोजने जा रहा है भारत? इस मिशन से दुनिया के दिग्गजों की उड़ी नींद

कितने लोग होंगे प्रभावित?
गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में लगभग 23 करोड़ लोग रहते हैं. यहां जमीन की ऊंचाई में अगर जरा सा भी बदलाव आता है तो लाखों लोगों के घर डूब सकते हैं. साथ ही उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है और उनका काम चौपट हो सकता है. सिर्फ समुद्र का जलस्तर बढ़ना ही समस्या नहीं है बल्कि असली परेशानी यह है कि करोड़ों लोगों के पैरों के नीचे की जमीन धंस रही है. 

