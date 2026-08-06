/संगम काल के DNA से बड़ा खुलासा: 75,000 जेनेटिक मार्केर्स ने खोले प्राचीन तमिलों के राज, आज के दक्षिण एशियाई लोगों से मिला गहरा नाता

क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारत के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे और उनका खान-पान कैसा था. मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कीलाडी, कोंथागई और अदिचनल्लूर से मिले प्राचीन कंकालों का DNA टेस्ट करके एक ऐसा ऐतिहासिक खुलासा किया है, जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हैरान कर दिया है. 75,000 जेनेटिक मार्कर्स की मदद से अब प्राचीन तमिल सभ्यता का सीधा संबंध आधुनिक दक्षिण भारतीय और दक्षिण एशियाई आबादी से साबित हो गया है.
मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स विभाग ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों ने कोंथागई, अदिचनल्लूर और शिवगलाई के पुरातात्विक स्थलों से मिले प्राचीन मानव अवशेषों से 75,000 से अधिक जेनेटिक मार्कर्स निकाले हैं. साल 2025 में वैज्ञानिक जहां केवल 5,000 मार्कर्स ही प्रोसेस कर पाते थे, वहीं अब यह संख्या 75,000 तक पहुंच गई है. इस रिसर्च से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि संगम काल के लोगों का जेनेटिक संबंध आज के दक्षिण भारतीय, श्रीलंकाई तमिल और व्यापक दक्षिण एशियाई लोगों से बहुत गहरा है.
कीलाडी और उसके आसपास के इलाकों की खोज सबसे पहले 2014 में ASI के पुरातत्वविद के. अमरनाथ रामकृष्ण ने की थी. कार्बन डेटिंग से पता चला है कि कीलाडी की शहरी बस्ती लगभग 2,600 साल पुरानी है. इसके अलावा पास के शिवगलाई स्थल से मिले लोहे के सामान 3345 ईसा पूर्व के पाए गए हैं, जो दुनिया में लोहे के इस्तेमाल के सबसे शुरुआती सबूतों में से एक हैं. यहां पक्की ईंटों के मकान, बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था और तमिल-ब्राह्मी लिपियों के अवशेष मिले हैं, जो उस दौर की एक आधुनिक सभ्यता की गवाही देते हैं.
इतिहास को केवल पन्नों पर ही नहीं, बल्कि अब आंखों से भी देखा जा सकता है. लिवरपूल जॉन मूरेस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कोंथागई में मिले 2,500 साल पुराने कंकालों की मदद से प्राचीन इंसानों के चेहरों की डिजिटल 3D बनावट तैयार की है. इससे यह समझना बेहद आसान हो गया है कि संगम काल के लोग दिखने में कैसे थे. जेनेटिक डेटा और इस विजुअल तकनीक ने मिलकर हमारी पुरानी सभ्यता को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है.
मिट्टी के बर्तनों में मिले जैविक अवशेषों और प्रोटीन के विश्लेषण से उस दौर के खान-पान की बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आई है. मटकियों पर कोलेस्ट्रॉल के तत्व मिले हैं, जिससे साबित होता है कि उनके भोजन में मांस शामिल था. इसके अलावा वे कई तरह के चावल, फॉक्सटेल मिलेट (थिनाई), घी, हरी सब्जियां, दूध, खीरा, मूंगफली और नारियल का इस्तेमाल करते थे. यह पूरी डाइट प्रोफाइल इस बात का सबूत है कि उस समय का खान-पान बहुत ही समृद्ध और संतुलित था.
वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रयोगशाला के नतीजों का मिलान जब प्राचीन संगम साहित्य से किया गया तो वे हैरान रह गए. कुरुन्थोकई, पुरनानुरु, अगनानुरु और पोशुनरारुप्पडै जैसे तमिल साहित्य में जिन व्यंजनों और जीवनशैली का जिक्र है, विज्ञान ने भी ठीक उन्हीं चीजों पर मुहर लगाई है. मदुरै यूनिवर्सिटी की टीम अब प्राचीन तमिल वंश, कृषि, भोजन और कपड़ा निर्माण पर 9 रिसर्च पेपर जारी करने की तैयारी कर रही है, जो इतिहास की नई किताब लिखेगी.