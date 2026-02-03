जन्म के समय ही तय हो जाती है आपकी उम्र? नई रिसर्च ने हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी चौंकाया, जानें कैसे...

genetics role in human lifespan: नई रिसर्च के मुताबिक, आपकी उम्र का बड़ा हिस्सा आपके जीन से तय होता है. चाहे आप सही खाएं, रोज व्यायाम करें और किसी भी बुरी आदत से दूर रहें, फिर भी आपके जीन यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप कितने साल तक जीवित रहेंगे. हालिया अध्ययन में पाया गया है कि इंसानों की उम्र का लगभग आधा हिस्सा वंशानुगत होता है. लाइफस्टाईल और एनवायरमेंट के मुकाबले, जेनेटिक्स का असर जीवनकाल पर सबसे अधिक हो सकता है. यह अध्ययन 29 जनवरी को साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है.

अध्ययन में डेनमार्क और स्वीडन के सैकड़ों साल के ट्विन डेटा का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं ने एक जैसे और अलग जीन वाले जुड़वां बच्चों, साथ ही अमेरिकी सेंचुरीनों के भाई-बहनों की उम्र का अध्ययन किया था. इसमें यह देखा गया कि अगर आकस्मिक मौतें, इंफेक्शन या दुर्घटनाओं से हुई मौतों को अलग कर दिया जाए, तो जेनेटिक प्रभाव और साफ रूप से सामने आता है. जुड़वा बच्चों में उम्र का मेल देखकर पता चला कि जीन का असर बाहरी कारणों से हुई मौतों के बाद और मजबूत दिखता है.

समय के साथ, जैसे-जैसे इंफेक्शन, हिंसा और दुर्घटनाओं से मौतें कम हुई हैं, जीवनकाल में जेनेटिक भूमिका ज्यादा स्पष्ट हुई है. भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. डॉ. अनूप मिश्रा, फोर्टिस C-DOC के चेयरमैन, ने बताया कि जेनेटिक भूमिका बड़ी है, लेकिन भारत में खराब पोषण, वायु प्रदूषण और बढ़ता मधुमेह और मोटापा इस लाभ को कमजोर कर सकते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं.

डॉ. अम्बरीश मिथाल, मैक्स हेल्थकेयर के एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज ग्रुप के चेयरमैन, ने कहा कि जीवनकाल वंशानुगत और पर्यावरणीय कारणों के संतुलन से तय होता है. "जेनेटिक्स जीवनकाल की अधिकतम सीमा तय करता है, जबकि लाइफस्टाइल और वातावरण यह तय करते हैं कि हम उस सीमा के कितने करीब पहुंचते हैं." उन्होंने बताया कि पर्यावरण जीन को चालू या बंद कर सकता है, बिना डीएनए को बदले.

वैज्ञानिकों ने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं कि जीवनकाल जन्म से तय है. जीवनकाल का लगभग आधा हिस्सा अब भी लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन परिस्थितियों से प्रभावित होता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अध्ययन उम्र और जीवनकाल पर बहस को बदल सकता है, साथ ही यह भी दिखाता है कि किस तरह जीवनशैली और पर्यावरण जैविक उम्र को बढ़ाने या घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

