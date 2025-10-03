अर्जेंटीना में मिला सोने-चांदी का पहाड़, 337 अरब डॉलर का ये खजाना बनाएगा इस देश को बड़ा खिलाड़ी

337 Billion Dollar Minerals: वैज्ञानिकों ने हाल ही में Argentina में एक बहुत ही बड़ी खोज की है जिसमें 30 सालों का सबसे बड़ा सोना,चांदी और तांबा का भंडार मिला है. इस पूरे खजाने की कीमत तकरीबन 337 अरब डॉलर है. यह विशाल भंडार सैन जुआन प्रांत के पहड़ी इलाके में मिला है. यह खोज अर्दजेंटीना की अर्शव्यवस्था के लिए कई सारे मौके के साथ चुनौतियां भी लेकर आई है. यह खोज सिर्फ Argentina के लिए ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया में खनिजों के व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है.

कितना मिला कुल खजाना?

वैज्ञानिकों को जमीन के अंदर 8 करोड़ औंस से ज्यादा कीमती धातुएं और 1.2 करोड़ टन से ज्यादा तांबा मिला है. इसकी कुल कीमत 337 अरब डॉलर है, यह खजाना इतना बड़ा है कि अर्जेंटीना को तांबे और कीमती धातुओं के दुनिया का बादशाह बना सकता है. इस भंडार का बहुत बड़ा महत्व है और इसका संयुक्त मूल्य अर्जेंटीना की पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है.

इस खोज के बाद क्या बदला?

इस विशाल भंडार की खोज ऐसे समय में हुई है जब पूरी दुनिया में तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सौर ऊर्जा जैसी ग्रीन एनर्जी वाले उद्योगों के लिए मौका बढ़ा है. ज्यादातर देश पर्यावरण-अनुकूल तकनीक अपना रहे हैं इसलिए तांबे की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है. तांबे के क्षेत्र में Argentina की यह उपलब्धि उस ग्रीन एनर्जी बदलाव में बड़ा खिलाड़ी बना सकती हैं.

इससे दुनिया में क्या बदलाव आएगा?

दुनिया के सबसे बड़े तांबा उत्पादकों में से एक बनने से अर्जेंटीना, चिली और पेरू जैसे पुराने सप्लायरों पर वैश्विक निर्भरत को कम करने में मदद कर सकता है. इस फायदा पूरी दुनिया भर से कई कंपनियों को होगा. इसके अलावा अर्जेंटीना का स्थिर राजनीतिक माहौल इसे दूसरे अस्थिर खनन क्षेत्रों से बेहतर विकल्प बनाता है.