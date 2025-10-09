Advertisement
क्या मरने के बाद फिर जिंदा हो जाएंगे लोग? जर्मनी की कंपनी ने पाई मौत पर विजय! 2 करोड़ में पुनर्जन्म का ऑफर

Victory on Death!: अगर आपको भी कहा जाए कि आपका पुनर्जन्म यानि कि रीबर्थ हो सकता है ... इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि जर्मनी की एक नई स्टार्टअप कंपनी का दावा है कि उनके पास मौत को भी मात देने का एक बेहद कारगर तरीका खोज निकाला... 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:11 PM IST
क्या मरने के बाद फिर जिंदा हो जाएंगे लोग? जर्मनी की कंपनी ने पाई मौत पर विजय! 2 करोड़ में पुनर्जन्म का ऑफर

अब से करोड़ों साल पहले जब से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व आया है तब से जीवन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मौत रही है. जीवन के अस्तित्व में आने के करोड़ो वर्षों के बावजूद इंसान अभी भी मौत पर काबू नहीं कर पाया है. हालांकि जर्मनी की एक कंपनी ने अब मौत पर भी विजय पाने का दावा करते हुए बताया है कि वो किसी भी शख्स को दोबारा जिंदा करने की क्षमता रखती है.  इतना ही नहीं कंपनी ने तो 2 करोड़ रुपए में मृत व्यक्ति को फिर से जिंदा करने देने तक दावा कर दिया है. आइए आपको बताते हैं जर्मन कंपनी के दावे के बारे में

अगर आपको भी कहा जाए कि आपका पुनर्जन्म यानि कि रीबर्थ हो सकता है ... इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि जर्मनी की एक नई स्टार्टअप कंपनी का दावा है कि उनके पास मौत को भी मात देने का एक बेहद कारगर तरीका खोज निकाला है. टुमारो बायो नाम की ये कंपनी क्रायो पिजर्वेशन सर्विसेज दे रही है. इस सर्विस में इस बात का वादा किया जाता है कि भविष्य में जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो फ्रीज लाशों को फिर से जीवित किया जा सकेगा. ये कंपनी शरीर के फ्रीज करने के लिए 1.8 करोड़ रुपए और ब्रेन को फ्रीज करने के लिए 67.2 लाख रुपए का चार्ज कर रही है. 

डेड बॉडी को फ्रीज करने का प्रोसेस क्या है?
जर्मन कंपनी का दावा है कि जब किसी शख्स की मौत हो जाती है तो यूरोपियन देशों में उसकी डेडबॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में भरकर -198डिग्री सेंटीग्रेट तक ठंडा किया जाता है जिसकी वजह से शरीर में होने वाला डी-कंपोजिशन हमेशा के लिए रुक जाता है. यानि कि बॉडी सड़ेगी या गलेगी नहीं. इस प्रॉसेस को बायो स्टेटिस कहा जाता है. अब आपके दिमाग में ये खयाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस प्रॉसेस को फॉलो कैसे करते होंगे? तो आपको बता दें कि यूरोपियन शहरों में इंसानों की मौत के बाद एंबुलेंस डेड बॉडी को स्विटजरलैंड के मेन सेंटर तक ले जाती है. इसके बाद डेडबॉडी को एक स्टील कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन भरकर 10 दिनों तक रखा जाता है. 

6 इंसानों और 5 जानवरों को कर चुके हैं फ्रीज, 650 लोग कतार में
जर्मनी की टुमारो बायो कंपनी ने बताया, उनका विजन है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां लोग चुन सकें कि वह कब तक जीना चाहते हैं. अब तक टुमारो बायो कंपनी ने 6 लोगों और 5 पालतू जानवरों का क्रायो प्रिजर्वेशन किया है. 650 से भी ज्यादा लोगों ने इस सर्विस के लिए पेमेंट किया है और अपनी बॉडी को फ्रीज किए जाने का इंतजार कर रहे हैं. 

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

