नामीबिया के रेगिस्तान में मिली डरावनी सुरंगें, अंदर देखते ही बोले वैज्ञानिक- इन्हें नहीं होना चाहिए था

नामीबिया के रेगिस्तान में मिली डरावनी सुरंगें, अंदर देखते ही बोले वैज्ञानिक- 'इन्हें नहीं होना चाहिए था'

Namibian Deserts: वैज्ञानिकों को पत्थर के अंदर बनी सुरंगों का एक रहस्यमय जाल मिला है. इन सुरंगों को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं और अब ये सोच रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआक आखिर कब और कैसे हुई होगी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:05 AM IST
नामीबिया के रेगिस्तान में मिली डरावनी सुरंगें, अंदर देखते ही बोले वैज्ञानिक- 'इन्हें नहीं होना चाहिए था'

Science Hindi News: दक्षिण अफ्रीका के सूखे इलाकों में पत्थरों की बहुत पुरानी परतें हैं. ये चट्टान करोड़ों साल पुरानी हैं और इनमें धरती के पुराने मौसम और इतिहास की जानकारी दबी है. हाल ही में नामीबिया, ओमान और सऊदी अरब में वैज्ञानिकों को पत्थरों के अंदर कुछ बहुत ही अजीब चीजें मिली हैं. उन्हें वहां बहुत ही बारीक नली (Pipe) जैसी आकृतियां मिली हैं. आमतौर पर पत्थरों में दरारें हवा, पानी या भूकंप से बनती हैं लेकिन ये नलियां वैसी नहीं हैं. ये इतनी सफाई से बनी हैं कि इनका आकार और सटीकता वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं. 

कैसी दिखती हैं ये आकृतियां?
ये आकृतियां पत्थरों की दरारों से शुरू होती हैं और एक-दूसरे से बिल्कुल बराबर लाइनों में फैली हुई हैं. पत्थरों के बनने की किसी भी आम प्रक्रिया से ऐसी चीज बनाना नामुमकिन है. ये संरचनाएं छोटी हैं लेकिन इतनी सटीक हैं कि इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी खास मकसद से इसे बनाया गया हो. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उस दौर में बनीं जब धरती का मौसम आज से बिल्कुल अलग था. 

क्यों खास है यह खोज?
इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शादय करोड़ों साल पहले किसी सूक्ष्म जीव (Microbe) ने, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं, इन पत्थरों के अंदर खुदाई कर ये रास्ते बनाए होंगे. अगर यह बात सही साबित हुई कि ये नलियां किसी जीव ने बनाईं है तो यह विज्ञान जगत को हिलाकर रख देगा. 

किसने की थी इसकी खोज?
इन अजीब आकृतियों को सबसे पहले जर्मनी के एक प्रोफेसर सीस पासचियर ने खोजा था. उन्होंने इन्हें दक्षिण नामीबिया में देखा था और बाद में ऐसी ही संरचनाएं ओमान के चूना पत्थर और सऊदी अरब के संगमरमर में भी मिलीं. ये छोटी नलियां या बिल बहुत ही बारीक हैं, सिर्फ 0.5 मिलिमीटर चौड़े और इनकी लंबाई महज 3 सेंटीमीटर है. 

दूसरे ग्रहों पर कैसे मिलेगी मदद?
अगर करोड़ों साल पुराने सख्त पत्थरों में ऐसे सुराग मिल सकते हैं तो मंगल या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी प्राचीन जीवन के ऐसे ही निशान मिल सकते हैं. वैज्ञानिक अब मंगल और दूसरे बर्फीले चांदों पर भी ऐसे सुरंगों की तलाश करेंगे. बहुत पुराने अवशेषों में DNA मिलना नामुमकिन होता है और ऐसे में ये पत्थरों वाला आकृतियां जैव-संकेत (Bio-Signature) का काम करती हैं. 

