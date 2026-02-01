Advertisement
जर्मनी में मिली 6000 साल पुरानी सीक्रेट सुरंग, अंदर का नजारा देख बोले वैज्ञानिक- यहां तो कोई...

जर्मनी में मिली 6000 साल पुरानी 'सीक्रेट सुरंग', अंदर का नजारा देख बोले वैज्ञानिक- यहां तो कोई...

Germany Hidden Tunnel: जर्मनी में वैज्ञानिकों ने पत्थर के जमाने की पुरानी और रहस्यमय सुरंग मिली है. वैज्ञानिक अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे हजारों साल पहले क्यों और कैसे बनाया गया था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:36 AM IST
जर्मनी में मिली 6000 साल पुरानी 'सीक्रेट सुरंग', अंदर का नजारा देख बोले वैज्ञानिक- यहां तो कोई...

6000 Year old Tunnel Found: जर्मनी के रेनेस्टेड इलाके में जमीन के नीचे एक बहुत पुरानी सुरंग मिली है. यह खोज तब हुई जब वहां बिजली पैदा करने वाली विंड टर्बाइन लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी. खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक बहुत पुरानी खाई मिली. यह खाई बालबर्गे नाम के लोगों ने बनाई थी जो आज से करीब 5 से 6000 साल पहले रहा करते थे. इस खाई के अंदर एक सुरंग मिली है जिसे एर्डस्टॉल कहा जाता है. ये सुरंगें रहने के लिए नहीं थीं और न ही इनमें सामान रखा जाता था. वैज्ञानिक अभी भी हैरान हैं कि इसे क्यों बनाया गया था. 

सुरंग के अंदर क्या मिला?
सुरंग के पास मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े भी मिले हैं. इससे पता चलता है कि मध्य काल के दौरान भी लोग इस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि यह सुरंग हजारों साल पुराने इंसानी इतिहास के ऐसे राज समेटे हुए है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया. 

वैज्ञानिकों ने वहां क्या जांच की?
शुरुआत में वहां एक बड़ी पत्थर की चट्टान मिली तो वैज्ञानिकों को लगा कि शायद इसके नीचे कोई पुरानी कब्र होगी. लेकिन जब उन्होंने इसकी गहराई से जांच की तो वे दंग रह गए. पत्थर के नीचे कब्र नहीं बल्कि जमीन के अंदर जाने वाला एक संकरा और रहस्यमयी रास्ता मिला. यह रास्ता खुद नहीं बना बल्कि इंसानों ने खुद अपने हाथों से खोदकर बनाया था. 

क्यों बनाई गईं थीं ये सुरंगे?
वैज्ञानिक यह तो जानते हैं कि इसे कैसे बनाया गया लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसे क्यों बनाया गया. कुछ लोगों का मानना है कि यहां पुराने समय में गुप्त तरीके से पूजा-पाठ या धार्मिक रीति-रिवाज किए जाते होंगे. कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पुराने समय में युद्ध या झगड़े होते थे तब लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरंगों में छिप जाते थे.  

कितनी बड़ी हैं ये सुरंग?
पुरातत्व विभाह की टीम ने इस छिपी हुई सुरंग को खोजने के लिए बहुत ही सावधानी से काम किया गया. शुरुआत में जब बड़े पत्थर वाला गड्ढा मिला तो उन्हें लगा कि शायद यह कोई कब्र है. लेकिन, जब उन्होंने गहराई से जांच की तो पता चला कि यह गड्ढा तो जमीन के नीचे तक जा रहा है. यह सिर्फ 50 से 70 सेंटीमीटर चौड़ी थी और इसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1.25 मीटर थी. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

