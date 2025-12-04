वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की 1300 मीटर गहराई में उतारा रोबोट, अंदर जो दिखा उसने वैज्ञानिकों के...

Science News: पापुआ न्यू गिनी के समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में एक रिमोट से चलाए जाने वाले रोबोट ने एक दुर्लभ वातावरण की खोज की है. इस जगह पर गर्म ज्वालामुखी का पानी और ठंडी मीथेन गैस वाली हवा समुद्र के तल से एक साथ बाहर निकलती हैं. ऐसी घटना को वैज्ञानिकों ने पहले कभी देखा या रिकॉर्ड नहीं किया था. यह खोज जुलाई 2023 में हुई थी. इसमें जर्मन वैज्ञानिकों ने आर.वी.सोने नाम के जहाज से अभियान चलाया था. यह जगह लिहिर द्वीप के पास एक कोनिकल सीमाउंट के किनारे पर है. सतह से 1,300 मीटर नीचे वैज्ञानिकों को यह गर्म क्षेत्र मिला जिसे करम्बुसेल नाम दिया गया.

क्या है करम्बुसेल की खासियत?

Karambunsell दुनिया में पहला ऐसा समुद्री इलाका है जहां गर्म पानी का तापमान 51 तक है. यह गर्म पानी ठंडी मीथेन गैस के रिसाव से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर होता है. इस मीथेन का तापमान 3 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होता है. एक जगह तो 10.2 डिग्री की गैस निकलने वाली जगह से 41.9 डिग्री का गर्म पानी केवल 30-40 सेंटीमीटर दूर निकल रहा था.

कितनी थी मीथेन की मात्रा?

यहां से निकलने वाली गैसों में मीथेन की मात्रा 80% से भी ज्यादा है जो किसी भी दूसरे ज्ञात समुद्री इलाके से बहुत ज्यादा है. गैस की जांच से पता चला कि यह गर्मी से शायद इसलिए बनी है क्योंकि नीचे कार्बनिक पदार्थ ज्वालामुखी की गर्मी से गर्म हो गए. इस मीथेन के साथ भारी हाइड्रोकार्बन और जहरीले तत्व जैसे आर्सेनिक पारा भी मौजूद हैं.

कैसे किया गया ये शोध?

इस इलाके में वैज्ञानिकों ने GEOMAR की कील- 6000 नाम के गहरे समुद्र में काम करने वाले रोबोट का इस्तेमाल पानी, गैस और चट्टानों के सैंपल लेने के लिए किया. ज्यादातर गर्म पानी निकालने वाली जगहों पर चिमनी जैसे सल्फाइड की संरचनाएं बनी होती हैं लेकिन करम्बुसेल में ऐसा नहीं है. यहां गर्म पानी सीधे ज्वालामुखी की चट्टानों की दरारों से चमकते हुए निकलता है. यह जगह लगभग 89,000 साल पहले बनी थी.