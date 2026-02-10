Advertisement
मिल गया 'पाताल लोक' का रास्ता? 5000 साल पुरानी कब्र के नीचे दबी थी रहस्यमयी सुरंगें; वैज्ञानिक बोले...

5000 year old pagan graves: जर्मनी में 5,000 साल पुराने पगन कब्रों के नीचे मध्ययुगीन सुरंगें मिली हैं, जो रहस्य और इतिहास को जोड़ती हैं. यह खोज प्रागैतिहासिक और मध्ययुगीन युग के बीच अनोखे संबंध को दिखाती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:51 AM IST
5000 year old pagan graves: कल्पना कीजिए कि आप 5,000 साल पुरानी कब्रों की खुदाई कर रहे हों और अचानक आपके पैरों के नीचे से एक रहस्यमय सुरंगों का जाल निकल आए हैं. जर्मनी के सैक्सनी-आनहाल्ट में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने पुरातत्व जगत में सनसनी फैला दी है. बालेबर्ग संस्कृति के प्राचीन पगन कब्रिस्तान के ठीक नीचे मध्ययुगीन काल की संकरी सुरंगें मिली हैं. अब वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रे हैं कि आखिर मध्ययुगीन लोगों ने इन प्राचीन कब्रों के नीचे ही खुदाई क्यों की थी. पत्थरों से बंद प्रवेश द्वार और लोहे के घोड़ों की नाल जैसे सुरागों ने इस खोज को दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक बना दिया है.

जर्मनी में 5,000 साल पुराने पगन कब्रिस्तान के नीचे रहस्यमय सुरंगें मिली हैं, जिसने पुरातत्वविदों को चौंका दिया है. यह खोज सैक्सनी-आनहाल्ट के राज्य धरोहर प्रबंधन और पुरातत्व कार्यालय ने 29 जनवरी को की गई खुदाई के बाद की घोषणा में की है. ये कब्रें लगभग 5,000 साल पुरानी हैं और नियोलीथिक युग की हैं, जबकि सुरंगें मध्ययुगीन काल में बनाई गई थीं. वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ही स्थल पर प्रागैतिहासिक और मध्ययुगीन गतिविधियों का दुर्लभ मिश्रण देखने को मिल सकता है.

मिलें बालेबर्ग संस्कृति के रहस्य
ये सुरंगें बालेबर्ग संस्कृति से जुड़ी मध्य नियोलीथिक कब्रों के भीतर मिली हैं. इस साइट में एक बड़ा खाई वाला क्षेत्र और कई पुराने कब्रिस्तान शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल धार्मिक और अंतिम संस्कार के लिए किया जाता था. खुदाई पवन ऊर्जा टरबाइन परियोजना से पहले की गई थी, जो जर्मनी में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पहले आम प्रक्रिया है. शुरू में पुरातत्वविदों ने एक तिरछी खुदाई और पत्थर की चट्टान देखकर सोचा कि यह एक सामान्य कब्र है.

एर्डस्टल्स का रहस्य?
गहराई में खुदाई करने पर पता चला कि यह वास्तव में एक एर्डस्टल है, जो एक संकरी भूमिगत सुरंग प्रणाली है और इसे आमतौर पर मध्ययुगीन काल की माना जाता है. एर्डस्टल्स मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लंबे समय से रहस्य बना हुआ है. 

सुरंग में मध्ययुगीन मिट्टी के बर्तन, लोहे का घोड़े का नाल, जानवरों की हड्डियां, कई पत्थर और आग के निशान मिले. प्रवेश द्वार पर बड़े पत्थरों को एक साथ रखा गया था, जिससे पता चलता है कि इसे जानबूझकर बंद किया गया था.

किस काम आते थे ये सुरंग?
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मध्ययुगीन निर्माणकर्ता ने यह सुरंग प्रागैतिहासिक कब्रों के ठीक नीचे बनाई हैं. पुरातत्वविदों का मानना है कि यह आकस्मिक नहीं था. एक संभावना यह है कि प्राचीन स्थल मध्ययुगीन काल में भी दिखाई देता था और यह एक संकेत स्थल के रूप में काम आता था. दूसरी संभावना यह है कि मध्ययुगीन ईसाई समुदाय पगन कब्रों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसे जगहों को बनाया गया था. साथ ही ये छिपी संरचनाओं के लिए सुरक्षित जगहों में से एक है.

एर्डस्टल का असली उद्देश्य अभी भी बहस का विषय है. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ये अस्थायी छिपने की जगह, संग्रहण स्थल या धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होते होंगे. रीन्सटेड्ट सुरंग की संकरी बनावट और सीमित स्थायी उपयोग के सबूत यह दर्शाते हैं कि इसका प्रयोग अल्पकालिक या कभी-कभी ही हुआ, स्थायी निवास के लिए नहीं. यह खोज हमें विभिन्न युगों में मानव गतिविधियों और उनकी परंपराओं के जटिल संबंध को समझने में मदद करेगी.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

pagan gravesGermany

