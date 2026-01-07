Advertisement
trendingNow13066253
Hindi Newsविज्ञानजर्मनी के पाताल लोक से चुपचाप बाहर आएगा जादुई लिक्विड, धरती के 4000 मीटर नीचे छुपा राज; वैज्ञानिक भी रह गए दंग

जर्मनी के 'पाताल लोक' से चुपचाप बाहर आएगा 'जादुई लिक्विड', धरती के 4000 मीटर नीचे छुपा राज; वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Germany Lithium Discovery: जर्मनी ने अपने उत्तरी हिस्से सैक्सोनी-आनहाल्ट में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक होने का दावा किया है. यह भंडार पहले गैस निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलाके में मिला है. यहां करीब 43 मिलियन टन लिथियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट (LCE) होने का अंदाजा लगाया जा रहा है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जर्मनी के 'पाताल लोक' से चुपचाप बाहर आएगा 'जादुई लिक्विड', धरती के 4000 मीटर नीचे छुपा राज; वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Germany Lithium Discovery: जर्मनी के सैक्सोनी-आनहाल्ट राज्य का अल्टमार्क इलाका लंबे समय तक गैस ड्रिलिंग के लिए जाना जाता था. अब यही इलाका एक नई वजह से चर्चा में आ गया है. जमीन के काफी नीचे मौजूद खारे पानी में बड़ी मात्रा में लिथियम पाया गया है. यह वही खनिज है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल और ऊर्जा स्टोरेज बैटरियों के लिए बेहद जरूरी है. अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यूरोप को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए जरूरी लिथियम के मामले में बड़ी राहत मिल सकती है.

43 मिलियन टन लिथियम मौजूद
अल्टमार्क बेसिन में काम कर रही कंपनी Neptune Energy ने 2025 के आखिर में नए आंकड़े जारी किए हैं. इन आंकड़ों की जांच स्वतंत्र भू-वैज्ञानिकों ने भी की और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत सही बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक यहां करीब 43 मिलियन टन लिथियम मौजूद हो सकता है. इसे दुनिया के बड़े लिथियम भंडारों में से एक माना जा सकता है.

डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन तकनीक
यह लिथियम खदानों की तरह जमीन खोदकर नहीं निकाला जाएगा. इसके लिए डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन (DLE) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरीके में गहराई से ब्राइन निकाला जाता है. फिर उससे लिथियम अलग किया जाता है। फिर बाकी पानी वापस जमीन में डाल दिया जाता है. जिसकी वजह से जमीन, पानी और पर्यावरण पर असर कम पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पायलट प्रोजेक्ट 
कंपनी ने अगस्त 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैटरी-ग्रेड लिथियम तैयार भी कर लिया है. सितंबर 2025 में एक और नया टेस्ट भी शुरू किया गया. इसमें अलग तकनीक आजमाई जा रही है. वैज्ञानिकों के अनुसार यहां की चट्टानों में मौजूद खास खनिज लाखों साल में टूटकर लिथियम को पानी में घोल चुके हैं. यह इलाका 3,200 से 4,000 मीटर गहराई में है. यहां का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है जिससे लिथियम बनने की प्रोसेस को मदद मिलेगी.

कम जमीन और कम पानी में काम 
अभी दुनिया में ज्यादातर लिथियम दक्षिण अमेरिका के देशों से आता है. इसे निकालने में बहुत पानी लगता है. समय भी ज्यादा लगता है. वहीं जर्मनी का यह प्रोजेक्ट कम जमीन और कम पानी में काम कर सकता है. यूरोप पहले ही तय कर चुका है कि 2030 तक जरूरी खनिजों का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा अपने ही देशों से निकाला जाएगा. फिलहाल यहां पर व्यापार के लिए उत्पादन शुरू नहीं हुआ है. आगे एक डेमो प्लांट लगाया जाएगा. पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों की जांच होना बाकी है. अगर सब कुछ सही रहा तो यह इलाका यूरोप के लिए साफ और टिकाऊ लिथियम प्रोडक्शन की मिसाल बन सकता है.

यह भी पढ़ें: झील के 64 मीटर नीचे छुपा 10000 साल पुराना खजाना, आज भी है एकदम सुरक्षित; वैज्ञानिकों ने इस तकनीक से ढूंढा

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Germany Lithium Discovery

Trending news

पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
MBBS
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
Supreme Court
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
himachal high court news
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े