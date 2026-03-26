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Hindi Newsविज्ञान1.25 लाख साल पहले का खूनी खेल: मुट्ठी भर शिकारी, 300 KM का पीछा और फिर... विशालकाय हाथियों का ऐसा खौफनाक अंत!

1.25 लाख साल पहले का 'खूनी खेल': मुट्ठी भर शिकारी, 300 KM का पीछा और फिर... विशालकाय हाथियों का ऐसा खौफनाक अंत!

Ancient Hunting Strategies: आदिमानव को लेकर एक नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आज से लगभग 1.25 साल पहले निएंडरथल पहले इंसान इतने खतरनाक शिकारी थे कि वे धरती के सबसे विशाल जानवरों को भी मात दे देते थे? ये शिकारी लंबी दूरी तक अपने शिकार का पीछा करते थे और सही मौके पर मिलकर हमला बोलते थे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:38 AM IST
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1.25 लाख साल पहले का 'खूनी खेल': मुट्ठी भर शिकारी, 300 KM का पीछा और फिर... विशालकाय हाथियों का ऐसा खौफनाक अंत!

Ancient Hunting Strategies: क्या आप यह सोच सकते हैं कि आज के इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक और शातिर कोई और शिकारी इस धरती पर पहले मौजूद था? वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है जो आदिमानव यानी निएंडरथल्स से जुड़ा हुआ है. जर्मनी के जंगलों और प्राचीन झीलों के नीचे दबा एक ऐसा राज खुला है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. आज से लगभग 1.25 लाख साल पहले, जब पूरा यूरोप पूरी तरह से बर्फ की चादर से बढ़ा हुआ होता था तब निएंडरथल्स ने उन विशालकाय हाथियों का शिकार करना शुरू किया जिनका वजन आज के हाथियों से करीब दोगुना होता था. 

ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि प्राचीन काल के मानव यानी निएंडरथल्स केवल गुफाओं में रहते थे और छोटे जानवरों का शिकार करते थे. लेकिन जर्मनी में हुई एक नई रिसर्च ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि निएंडरथल्स न सिर्फ बुद्धिमान थे बल्कि वे एक सोची-समझी रणनीति के तहत बड़े-बड़े हाथियों का शिकार भी करते थे.

1,25,000 साल पुराना राज खुला
यह रिसर्च उत्तर-पूर्वी जर्मनी के न्यूमार्क-नोर्ड इलाके में हुआ है. लगभग 1,25,000 साल पहले यह क्षेत्र झीलों और घने जंगलों से पूरी तरह घिरा हुआ करता था. यहां रिसर्चर्स को 70 से ज्यादा स्ट्रेट-टस्कड यानी सीधे दांतों वाले हाथियों के अवशेष मिले हैं. ये हाथी आधुनिक हाथियों से कहीं ज्यादा बड़े और वजह में भी ज्यादा होते थे.

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दांतों ने खोली पोल
वैज्ञानिकों ने हाथियों के दांतों के इनेमल को लेकर रिसर्च किया. इसमें स्ट्रोंटियम, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे आइसोटोप्स की जांच हुई. जांच की रिपोर्ट के मुताबिक इन हाथियों में से कुछ नर हाथी अपने जीवनकाल में 300 किलोमीटर तक का सफर तय करके यहां आए थे. रिसर्च से पता चलता है कि नर हाथी भोजन की तलाश में काफी दूर तक जाते थे, वहीं मादा हाथी एक ही क्षेत्र के आसपास रहना पसंद करती थीं.

इस तरह से करते थे शिकार
सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये हाथी किसी भी प्राकृतिक आपदा या बीमारी से नहीं मरे थे. अवशेषों पर मिले निशान बताते हैं कि निएंडरथल्स ने इन्हें योजनाबद्ध तरीके से घेरा कर मारा था. निएंडरथल्स न सिर्फ इनका शिकार करते थे बल्कि बहुत ही सलीके से मांस और फैट को अलग भी किया करते थे. यह एक बड़े कसाईखाने जैसा था जहां बड़े पैमाने पर भोजन जुटाया जाता था.

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2,500 सालों तक चला यह सिलसिला
रिसर्चर्स का मानना है कि निएंडरथल्स ने इस झील के पास वाले इलाके का इस्तेमाल कम से कम 2,500 सालों तक किया. वे अपने पर्यावरण को बहुत ही ठीक तरह से समझते थे. बड़े हाथियों का शिकार करने के लिए उन्हें आपसी तालमेल और प्लानिंग की जरूरत पड़ती होगी जो साबित करता है कि उनका सामाजिक ढांचा भी काफी बेहतर और मजबूत हुआ करता था.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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