Advertisement
trendingNow13028182
Hindi Newsविज्ञान

1,11,000 Spiders का साम्राज्य, 'सल्फर गुफा' में मकड़ियों ने बुना 106 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा 'मृत्यु-जाल'; वैज्ञानिक भी सन्न!

World Largest Spider Web Discovery: दुनिया कई रहस्यों से घिरी हुई है. यहां पर आए दिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती रहती हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए. ऐसे में एक गुफा में दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल मिला है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1,11,000 Spiders का साम्राज्य, 'सल्फर गुफा' में मकड़ियों ने बुना 106 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा 'मृत्यु-जाल'; वैज्ञानिक भी सन्न!

World Largest Spider Web Discovery: ग्रीस और अल्बानिया की सीमा पर एक गुफा में दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल खोजा गया है. यह जाल करीब 106 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें करीब 1.11 लाख से भी ज्यादा मकड़ियां रहती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि दो अलग-अलग प्रजातियों की मकड़ियां मिलकर यह विशाल जाल बनाती हैं. बता दें कि Nature मैगजीन की बेस्ट साइंस इमेजेज में गुफा में पाया गया अनोखा जाल दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. Sulfur Cave नाम की यह गुफा पूरी तरह अंधेरे में रहती है और यहीं पर सबसे बड़ा जाल पाया गया है.

सबसे बड़ा मकड़ी जाल
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जाल किसी साधारण आकार का नहीं है बल्कि 106 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा कमरा भी इसके सामने छोटा लग सकता है. यह खोज अब तक दर्ज सबसे बड़े मकड़ी जाल की तरह देखी जा रही है. बता दें कि गुफा में 1.11 लाख से ज्यादा मकड़ियां एक साथ रहती हैं. इसमें Tegenaria domestica (फनल वीवर) और Prinerigone vagans जैसे दो प्रजातियां ज्यादा रहती हैं. वैसे आमतौर पर फनल वीवर दूसरी प्रजाति पर हमला करती है लेकिन इस गुफा में दोनों साथ मिलकर काम कर रही हैं इससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं.

बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है, गुफा का घना अंधेरा Tegenaria domestica को शिकार करने की क्षमता को कम कर देता है. इस वजह से वे Prinerigone vagans को खाने की बजाय एक साथ जाल बनाने और छोटी मक्खियों midges को पकड़ने पर निर्भर हो गईं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अंधेरी गुफा ने बदली मकड़ियों की आदतें
Sulfur Cave के अंदर रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है. ऐसे माहौल में रहने के कारण मकड़ियों ने अपना व्यवहार बदल लिया है. साथ ही शिकार का तरीका भी बदला है. उन्होंने एक Collaboration Model को बनाया है, इसमें दो अलग प्रजातियां मिलकर एक बड़े जाल को बनाती हैं.

वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली खोज
इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों में जीव अपने व्यवहार को बदलकर जीवित रहने के नए तरीकों को ढूंढ ही लेते हैं. दुनिया में मकड़ियों की ऐसी टीमवर्क बेहद कम देखने के लिए मिलती है.

यह भी पढ़ें: ISRO: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का डिजाइन फाइनल, जानें इसका पूरा प्लान और लागत

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Largest Spider Web

Trending news

बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
2.5 साल बाद फिर सत्ता में संग्राम! DK शिवकुमार के दिल्ली जाने पर चर्चा हुई तेज
karnataka
2.5 साल बाद फिर सत्ता में संग्राम! DK शिवकुमार के दिल्ली जाने पर चर्चा हुई तेज
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
putin visit to india
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
IndiGo flight cancellation
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
weather update
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
Punjab
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
putin india visit
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
Brahmos
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
Punjab news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत