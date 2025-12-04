1,11,000 Spiders का साम्राज्य, 'सल्फर गुफा' में मकड़ियों ने बुना 106 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा 'मृत्यु-जाल'; वैज्ञानिक भी सन्न!

World Largest Spider Web Discovery: ग्रीस और अल्बानिया की सीमा पर एक गुफा में दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल खोजा गया है. यह जाल करीब 106 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें करीब 1.11 लाख से भी ज्यादा मकड़ियां रहती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि दो अलग-अलग प्रजातियों की मकड़ियां मिलकर यह विशाल जाल बनाती हैं. बता दें कि Nature मैगजीन की बेस्ट साइंस इमेजेज में गुफा में पाया गया अनोखा जाल दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. Sulfur Cave नाम की यह गुफा पूरी तरह अंधेरे में रहती है और यहीं पर सबसे बड़ा जाल पाया गया है.

सबसे बड़ा मकड़ी जाल

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जाल किसी साधारण आकार का नहीं है बल्कि 106 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा कमरा भी इसके सामने छोटा लग सकता है. यह खोज अब तक दर्ज सबसे बड़े मकड़ी जाल की तरह देखी जा रही है. बता दें कि गुफा में 1.11 लाख से ज्यादा मकड़ियां एक साथ रहती हैं. इसमें Tegenaria domestica (फनल वीवर) और Prinerigone vagans जैसे दो प्रजातियां ज्यादा रहती हैं. वैसे आमतौर पर फनल वीवर दूसरी प्रजाति पर हमला करती है लेकिन इस गुफा में दोनों साथ मिलकर काम कर रही हैं इससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं.

बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है, गुफा का घना अंधेरा Tegenaria domestica को शिकार करने की क्षमता को कम कर देता है. इस वजह से वे Prinerigone vagans को खाने की बजाय एक साथ जाल बनाने और छोटी मक्खियों midges को पकड़ने पर निर्भर हो गईं हैं.

अंधेरी गुफा ने बदली मकड़ियों की आदतें

Sulfur Cave के अंदर रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है. ऐसे माहौल में रहने के कारण मकड़ियों ने अपना व्यवहार बदल लिया है. साथ ही शिकार का तरीका भी बदला है. उन्होंने एक Collaboration Model को बनाया है, इसमें दो अलग प्रजातियां मिलकर एक बड़े जाल को बनाती हैं.

वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली खोज

इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों में जीव अपने व्यवहार को बदलकर जीवित रहने के नए तरीकों को ढूंढ ही लेते हैं. दुनिया में मकड़ियों की ऐसी टीमवर्क बेहद कम देखने के लिए मिलती है.

