बरमूडा ट्रायंगल नहीं, ये है असली मिस्ट्री...3 करोड़ साल से नीचे दबी है 20 किमी मोटी 'अनोखी चट्टान'

Mystery of Bermuda: वैज्ञानिकों ने बरमूडा द्वीप के नीचे धरती की गहराई में एक विशाल और रहस्यमय संरचना की खोज की है. यह धरती पर अब तक खोजी गई किसी भी चीज से अलग है. यह ढांचा बरमूडा द्वीप के नीचे 1,000 किमी तक गहराई में फैला हुआ है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:18 AM IST
Science News: बरमूडा द्वीप समूह के नीचे वैज्ञानिकों को एक बड़ा और नया रहस्य मिला है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि बरमूडा के समुद्री पपड़ी (Oceanic Crust) के नीचे अजीब 20 किमी मोटी चट्टान की परत है. इतनी मोटी परत दुनिया में अब तक कहीं नहीं देखी गई है. डॉ. विलियम फ्रेजर जो इस शोध के मुख्य लेखक और भूकंप वैज्ञानिक हैं, बताते हैं कि आमतौर पर समुद्री पपड़ी के नीचे मेंटल होना चाहिए. लेकिन बरमूडा के नीचे, पपड़ी के नीचे ओर टेक्टोनिक प्लेट के अंदर एक एक्सट्रा परत मौजूद है. 

बरमूडा का अनसुलझा रहस्य
हवाई जैसे द्वीप समूह मेंटल हॉटस्पॉट के कारण बनते हैं लेकिन बरमूडा पर 3.1 करोड़ साल पहले ही ज्वालामुखी फटना बंद हो गया था. आमतौर पर जब पपड़ी हॉटस्पॉट से दूर चली जाती है तो यह उभार खत्म हो जाता है. लेकिन, बरमूचा का उभार 3.1 करोड़ साल की निष्क्रियता के बावजूद बना हुआ है. 

यह भी पढ़ें: म्यूजियम में धूल फांक रही खोपड़ी निकली '15 करोड़ साल पुरानी',  वैज्ञानिकों को मिला जुरासिक काल का राक्षस

कैसे हुई इसकी खोज?
डॉ. फ्रेजर और उनके साथी जेफरी पार्क ने Bermuda में लगे एक भूकंप स्टेशन से पूरी दुनिया में आए बड़े भूकंपों की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया. उन्होंने भूकंपीय तरंगों में आए अचानक बदलावों की जांच की इससे धरती के अंदर 50 किमी तक की गहराई में झांकने का मौका मिला. वैज्ञानिकों का कमानना है कि यह पदार्थ सक्रिय ज्वालामुखी के समय से बचा हो सकता है जो इसे अटलांटिक महासागर में ऊंचा उठाए रखने में मदद करता है. 

यह भी पढ़ें: Pleasure Ship: समंदर में दबी मिली 2000 साल पुरानी रोमन नाव, राजाओं के 'मौज-मस्ती' में होती थी इस्तेमाल

क्यों अनोखी है ये खोज?
स्मिथ कॉलेज की भूवैज्ञानिक सारा मज्जा ने बरमूडा के लावा पर शोध किया और उनका मानना है कि बरमूडा में कार्बन युक्त चट्टानें हैं जो मेंटल की गहराई से आई हैं. यह तब हुआ होगा जब 900 मिलियन से 300 मिलियन साल पहले सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया बना था. मज्जा का कहना है कि प्रशांत या हिंद महासागर के हॉटस्पॉट से बने द्वीपों से अलग है. अटलांटिक महासागर एक नया महासागर है जो पैंजिया के टूटने पर बना था. यह कारण हो सकता है कि Bermuda इतना खास क्यों है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Bermuda triangle

Trending news

