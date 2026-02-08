Advertisement
trendingNow13101894
Hindi Newsविज्ञानजापान की नदियों में विशालकाय शिकारी का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

Science News: जापान की ठंडी और तेज बहने वाली नदियों में एक विशालकाय जीव रहता है जिसे जापानी सैलामेंडर कहते हैं. यह करीब 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसे नदी का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

Mysterious Ancient Predator: जापान की नदियों की गहराई में एक बहुत बड़ा और पुराना शिकारी जीव रहता है जिसके बारे में लोगों की ज्यादा जानकारी नहीं थी. ओइकोस नाम की पत्रिका में छपी रिसर्च ने इस जीव के बारे में हैरान करने वाली बातें बताई हैं. यह जीव जैसे-जैसे बड़ा होता है इसका खाना बदल जाता है. बचपन में यह छोटे कीड़े खाता है लेकिन बड़ा होने पर यह जानवरों का शिकार करने लगता है. इस तरह यह नदी का सबसे बड़ा शिकारी बन जाता है. इसकी लंबाई की बात करें तो यह 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है. 

कहां पाया जाता है यह शिकारी?
यह ठंडी और तेज बहने वाली नदियों में रहता है. इसकी खास बात यह है कि इसका शरीर बहुत धीमी गति से ऊर्जा का इस्तेमाल करता है जिससे यह खाने में भी जीवित रह सकता है. लीज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि छोटे सैलामेंडर सिर्फ पानी के कीड़े खाते हैं लेकिन बड़े होने पर वे पूरे इकोसिस्टम पर दबदबा बना लेते है. 

यह भी पढ़ें: चांद के साउथ पोल पर फिर उतरेगा भारत...ISRO ने खोजी वो खास जगह, जहां उतरेगा चंद्रयान-4

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे की गई ये रिसर्च?
वैज्ञानिकों ने जापान की इची नदी से 160 सैलामेंडर पकड़े और उनके पेट की जांच की कि वे क्या खाते हैं. उन्होंने सैलामेंडर के ऊतकों (Tissues) में कार्बन और नाइट्रोजन की जांच की जिससे पता चला कि उम्र बढ़ने के साथ उनके खाने की आदतें कैसे बदलती हैं. जब ये सैलामेंडर छोटे होते हैं तो वे केवल छोटे और मुलायम कीड़े खाते हैं. 

ज्यादा किसका करते हैं शिकार?
सैलामेंडर के पेट में सबसे ज्यादा केकड़े ही मिलते हैं क्योंकि वे आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन, केकड़ों से शरीर को उतनी ताकत नहीं मिलती जितनी दूसरी चीजों से मिलती है. मछलियां इनके लिए सबसे अच्छा खाना हैं. भले ही वह कम मछलियां खाएं लेकिन उमसे सैलामेंडर को बहुत ज्यादा कैलोरी और एनर्जी मिलती है. 

यह भी पढ़ें: ISRO: अब चांद पर नहीं भटकेंगे भारतीय रोवर, रिसर्चर ने तैयार किया 'शिव शक्ति पॉइंट' का 3D मैप

क्या खतरनाक है यह जीव?
मांस खाने की वजह से यह सैलामेंडर अपनी नदी का सबसे बड़ा शिकाकी बन जाता है. यह मेंढकों, मछलियों और केकड़ों को खाकर उनकी संख्या को बढ़ने से रोकता है जिससे नदी का पर्यावरण संतुलित रहता है. जापानी विशालकाय सैलामेंडर अब खतरे में हैं क्योंकि नदियां गंदी हो रही हैं और उनके रहने की जगह भी उनसे छिन रही हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

SalamanderHindi Science news

Trending news

RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी