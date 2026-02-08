जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

Mysterious Ancient Predator: जापान की नदियों की गहराई में एक बहुत बड़ा और पुराना शिकारी जीव रहता है जिसके बारे में लोगों की ज्यादा जानकारी नहीं थी. ओइकोस नाम की पत्रिका में छपी रिसर्च ने इस जीव के बारे में हैरान करने वाली बातें बताई हैं. यह जीव जैसे-जैसे बड़ा होता है इसका खाना बदल जाता है. बचपन में यह छोटे कीड़े खाता है लेकिन बड़ा होने पर यह जानवरों का शिकार करने लगता है. इस तरह यह नदी का सबसे बड़ा शिकारी बन जाता है. इसकी लंबाई की बात करें तो यह 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है.

कहां पाया जाता है यह शिकारी?

यह ठंडी और तेज बहने वाली नदियों में रहता है. इसकी खास बात यह है कि इसका शरीर बहुत धीमी गति से ऊर्जा का इस्तेमाल करता है जिससे यह खाने में भी जीवित रह सकता है. लीज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि छोटे सैलामेंडर सिर्फ पानी के कीड़े खाते हैं लेकिन बड़े होने पर वे पूरे इकोसिस्टम पर दबदबा बना लेते है.

कैसे की गई ये रिसर्च?

वैज्ञानिकों ने जापान की इची नदी से 160 सैलामेंडर पकड़े और उनके पेट की जांच की कि वे क्या खाते हैं. उन्होंने सैलामेंडर के ऊतकों (Tissues) में कार्बन और नाइट्रोजन की जांच की जिससे पता चला कि उम्र बढ़ने के साथ उनके खाने की आदतें कैसे बदलती हैं. जब ये सैलामेंडर छोटे होते हैं तो वे केवल छोटे और मुलायम कीड़े खाते हैं.

ज्यादा किसका करते हैं शिकार?

सैलामेंडर के पेट में सबसे ज्यादा केकड़े ही मिलते हैं क्योंकि वे आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन, केकड़ों से शरीर को उतनी ताकत नहीं मिलती जितनी दूसरी चीजों से मिलती है. मछलियां इनके लिए सबसे अच्छा खाना हैं. भले ही वह कम मछलियां खाएं लेकिन उमसे सैलामेंडर को बहुत ज्यादा कैलोरी और एनर्जी मिलती है.

क्या खतरनाक है यह जीव?

मांस खाने की वजह से यह सैलामेंडर अपनी नदी का सबसे बड़ा शिकाकी बन जाता है. यह मेंढकों, मछलियों और केकड़ों को खाकर उनकी संख्या को बढ़ने से रोकता है जिससे नदी का पर्यावरण संतुलित रहता है. जापानी विशालकाय सैलामेंडर अब खतरे में हैं क्योंकि नदियां गंदी हो रही हैं और उनके रहने की जगह भी उनसे छिन रही हैं.