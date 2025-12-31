समंदर में 29000 फीट नीचे मिला ‘डरावना एलियन’, मरे जीवों को खाकर रहता है जिंदा, वैज्ञानिकों को जब पता चला तो…

Deep Sea Creature Discovery: लोगों के मन में ये सवाल अक्सर होता है कि अब वैज्ञानिकों की क्या गहरे समुद्र में एलियन जैसे जीव रहते हैं? नई खोज ने इस रहस्य को सामने लाकर रख दिया है. गहरे समुद्र में रहने वाला एलिसिला जिंगेंटिया नाम का जीव लंबे समय तक रहस्य बना रहा था. इसे कभी ही देखा गया था इसलिए इसे बेहद दुर्लभ माना जाता था. हालांकि अब तस्वीर बदलती नजर आ रही हैं. बता दें कि रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस और इंडियन डिफेंस रिव्यू में छपी नई रिसर्च के मुताबिक एलिसिला जिंगेंटिया उतना दुर्लभ नहीं है. असल में यह जीव समुद्र की उन गहराइयों में रहता है, जहां इंसान और मशीनें मुश्किल से पहुंच पाती हैं. यही वजह है कि यह इतने समय तक नजरों में नहीं आया था.

कितनी गहराई में मिला यह जीव?

वैज्ञानिकों का कहना है कि एलिसिला जिंगेंटिया 17,400 फीट से लेकर 29,300 फीट या उससे भी ज्यादा गहराई में पाया गया है. यह लगभग 13.4 इंच तक लंबा हो सकता है. बता दें कि इतनी गहराई पर तापमान बहुत कम होता है और दबाव बेहद ज्यादा होता है फिर भी यह जीव वहां आराम से जी रहा है. यह जीव झींगे जैसा दिखता है. इसे आम भाषा में एम्फीपोड कहा जाता है. कई दशकों तक इसे गहरे समुद्र की अजीब और दुर्लभ प्रजाति माना जाता रहा था. कुछ लोग तो इसके अस्तित्व पर भी शक करते थे. अब नई स्टडी ने साफ कर दिया है कि यह जीव कई महासागरों में फैला हुआ है.

क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर पेज मारोनी और उनकी टीम ने दुनिया भर के गहरे समुद्र अभियानों से मिले डेटा पर रिसर्च की है. अलग-अलग महासागरों से जुटाए गए नमूनों के जेनेटिक टेस्ट से पता चला कि एलिसिला जिंगेंटिया बड़ी गहराइयों में एक जैसी आबादी के रूप में मौजूद है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इतने दूर-दूर रहने के बावजूद इन जीवों में आनुवंशिक फर्क बहुत कम है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इसके मजबूत और लचीले होने का संकेत हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करता है इतना कठिन हालात में जीवन

गहरे समुद्र में खाना बहुत कम मिलता है. तापमान जमने के करीब होता है. पानी का दबाव जानलेवा होता है. इसके बावजूद एलिसिला जिंगेंटिया ने वहां जीने का तरीका खोज लिया है. यह समुद्र तल पर गिरने वाले मरे हुए जीवों और कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और जिंदा रहते हैं. इसके पेट की जांच से पता चला है कि यह बहुत कम भोजन में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है. यही खासियत वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है. कई रिसर्चर्स का मानना है कि इस जीव की यह क्षमता भविष्य में गहरे समुद्र और जीवन की सीमाओं को समझने में मदद कर सकती है.

यह भी पढ़ें: समुद्र मे छिपा खौफनाक राज! खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े ‘राक्षसों’ के पैरों के निशान, 13 करोड़ साल पहले धरती पर थे मौजूद