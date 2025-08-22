जापान के आसमान में दिखा 'आग का गोला', रात के अंधेरे में दिन जैसा उजाला

Science News in Hindi: अंतरिक्ष में होने वाली चमकदार दुर्लभ घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा ग्रह और दूसरे खगोलीय पिंड एक-दूसरे के लिए चुनौतियां पेश करते हैं. हाल ही में जापान के आसमान में एक बहुत ही चमकदार आग का गोला दिखा. ये शानदार नजारा था, जब इस चमकदार आग के गोले ने कुछ देर के लिए रात में दिन जैसा उजाला कर दिया. कैमरों में यह उल्कापिंड हरे-नीले रंग की रोशनी के साथ आसमान में दौड़ता कैद हुआ. यह नारंगी-लाल रोशनी के साथ गायब होने के पहले खत्म हो गया.

क्या है पूरा मामला?

19 अगस्त की रात को दक्षिणी जापान का आसमान अचानक जगमगा उठा. एक बहुत ही चमकदार आग का गोला दिखाई दिया जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी. यह घटना रात को 11 बजकर 8 मिनट पर कागोशिमा और कुमामोटो जैसे शहरों के ऊपर देखी गई.

क्या होते हैं उल्कापिंड?

अंतरिक्ष में मौजूद इन छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं जो हमारे सौरमंडल के बनने के समय से मौजूद हैं. जब ये टुकड़े तेजी से धरती की तरफ आते हैं तो हवा के साथ रगड़ खाने से जलने लगते हैं. इसी वजह से हमें आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है. इसे ही लोग तारा टूटने की घटना कहते हैं.

सीसीटीवी में भी हुआ कैद

कई निगरानी कैमरों और डैशकैम ने इस भयानक घटना को रिकॉर्ड किया. इसमें उल्कापिंड चटकीले हरे-नीले रंग की रोशनी के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में, ये आग का गोला इतनी तेज चमक रहा था कि कुछ कैमरों के सेंसर थोड़ी देर के लिए ठीक से काम भी नहीं कर पाए.

