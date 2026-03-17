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Hindi Newsविज्ञानUFO था या कुछ और? सिक्किम के आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डरावना वीडियो

UFO था या कुछ और? सिक्किम के आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डरावना वीडियो

लोगों ने आसमान में एक चमकदार बादल देखा जिसके पीछे लंबी-लंबी रोशनी की लकीरें दिखाई दे रही थीं. यह आकृति बिल्कुल हवा में तैरती जेलीफिश जैसी लग रही थी. इसकी अजीब बनावट के कारण कई लोगों ने इसे UFO यानी अनजान उड़ने वाली वस्तु तक समझ लिया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:41 AM IST
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UFO था या कुछ और? सिक्किम के आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डरावना वीडियो

हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में आसमान में एक बेहद अजीब और चमकदार नजारा देखा गया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में लोगों ने शाम के समय आसमान में एक चमकती हुई जेलीफिश जैसी आकृति देखी. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह चमकदार रोशनी कुछ ही मिनटों के लिए दिखाई दी, लेकिन इसका वीडियो और तस्वीरें जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

लोगों ने आसमान में एक चमकदार बादल देखा जिसके पीछे लंबी-लंबी रोशनी की लकीरें दिखाई दे रही थीं. यह आकृति बिल्कुल हवा में तैरती जेलीफिश जैसी लग रही थी. इसकी अजीब बनावट के कारण कई लोगों ने इसे UFO यानी अनजान उड़ने वाली वस्तु तक समझ लिया.

सिक्किम और दार्जिलिंग में कुछ मिनट तक दिखा अनोखा नजारा
बताया जा रहा है कि यह रहस्यमयी रोशनी सिक्किम और दार्जिलिंग के कई इलाकों में लगभग पांच से सात मिनट तक दिखाई दी. जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने बताया कि यह सफेद या हल्के नीले रंग की चमकदार रोशनी थी जो धीरे-धीरे आसमान में फैलती हुई दिखाई दे रही थी.

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इसके नीचे की ओर लंबी रोशनी की एक लकीर बन रही थी, जिससे इसका आकार जेलीफिश जैसा लग रहा था. भारत में इस तरह का नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए लोग स्वाभाविक रूप से उत्सुक हो गए. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा कीं और इस रहस्य को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं. कुछ लोगों ने इसे उल्का पिंड बताया, जबकि कुछ इसे UFO मानने लगे.

 

 

रॉकेट लॉन्च से कैसे बनती है जेलीफिश जैसी रोशनी
वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना किसी UFO की नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्च से जुड़ी हो सकती है. जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जाता है, तो उससे बड़ी मात्रा में गैस और धुआं निकलता है जिसे रॉकेट प्लूम कहा जाता है. ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह गैस तेजी से फैलने लगती है और बादल जैसी आकृति बना लेती है.

अगर यह घटना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय होती है, तो सूर्य की किरणें इन गैसों पर पड़कर उन्हें चमकदार बना देती हैं. जब ये गैसें फैलती हैं तो कभी-कभी इनका आकार जेलीफिश या छाते जैसा दिखाई देता है. इसी कारण इस घटना को “रॉकेट जेलीफिश” या “स्पेस जेलीफिश” कहा जाता है.

इस घटना के पीछे था रॉकेट लॉन्च
रिपोर्ट्स के अनुसार 16 मार्च को अंतरिक्ष कंपनी SpaceX ने अपना Falcon 9 रॉकेट लॉन्च किया था. इस रॉकेट में Starlink V2 Mini सैटेलाइट्स को कक्षा में भेजा गया था, जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं. हालांकि यह रॉकेट अमेरिका के एक दूरस्थ स्थान से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी गैसों का गुबार बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया था. उस समय सूरज की रोशनी अभी भी इन गैसों पर पड़ रही थी, जिससे वे चमकदार दिखाई देने लगीं. जैसे-जैसे गैसें अंतरिक्ष में फैलती गईं, उन्होंने एक चमकदार बादल का रूप ले लिया, जिसे हजारों किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था.

हजारों किलोमीटर दूर तक क्यों दिखाई देता है यह नजारा
रॉकेट प्लूम कई बार अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाते हैं. जब वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो जमीन पर अंधेरा होने के बाद भी उन्हें सूरज की रोशनी मिलती रहती है. इस कारण वे रात के आसमान में चमकदार बादल की तरह दिखाई देते हैं. ऊपर का पतला वातावरण गैसों को अलग-अलग दिशा में फैलने देता है, जिससे उनका आकार बेहद अजीब और खूबसूरत बन जाता है.

दुनिया के कई हिस्सों जैसे अलास्का, कैलिफोर्निया और यूरोप के कुछ देशों में बड़े रॉकेट लॉन्च के बाद ऐसी घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं. लेकिन भारत में यह बहुत कम होता है, इसलिए सिक्किम में दिखा यह नजारा लोगों के लिए बेहद खास और चौंकाने वाला बन गया.

सोशल मीडिया पर क्यों बन गया बड़ा चर्चा का विषय
आसमान में दिखाई देने वाली इस “जेलीफिश लाइट” ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा छेड़ दी. कई लोगों ने इसे जादुई दृश्य बताया, जबकि कुछ ने इसे साइंस फिक्शन फिल्म जैसा नजारा कहा. हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार यह एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटना है जो रॉकेट लॉन्च और पृथ्वी के वातावरण के बीच होने वाली प्रक्रिया से जुड़ी होती है.

यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक कभी-कभी आसमान में ऐसे अनोखे और खूबसूरत दृश्य भी पैदा कर सकती है, जो आम लोगों के लिए रहस्यमयी लगते हैं लेकिन विज्ञान के लिए बेहद दिलचस्प होते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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