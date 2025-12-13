डूम्सडे ग्लेशियर के नीचे हिलने लगी धरती! पहली बार रिकॉर्ड हुए सैकड़ों ‘रहस्यमयी’ भूकंप, वैज्ञानिकों की बढ़ी चिंता

Antarctica Earthquakes: अंटार्कटिका की बर्फीली चादर दुनिया की सबसे बड़ी आइस शीट मानी जाती है. अब इसी इलाके से जुड़ी एक नई स्टडी ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. इस रिसर्च में साल 2010 से 2023 के बीच अंटार्कटिका में 360 से ज्यादा ग्लेशियल भूकंप रिकॉर्ड किए हैं. इनमें से ज्यादातर घटनाएं Thwaites Glacier यानी डूम्सडे ग्लेशियर के पास हुईं हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटनाएं समुद्र के लेवल में भविष्य में तेज बढ़ोतरी का संकेत हो सकती हैं.

क्या होते हैं Glacial Earthquake

ग्लेशियल अर्थक्वेक एक खास तरह के भूकंप होते हैं जो ठंडे और बर्फीले इलाकों में होते हैं. जब ग्लेशियर के सिरे से लंबे और पतले हिमखंड टूटकर समुद्र में गिरते हैं तब इस तरह के भूकंप पैदा होते हैं. जब ये बर्फ के टुकड़े गिलते हैं तो वे ग्लेशियर से जोरदार टकराते हैं. इसी टकराव से धरती में कंपन पैदा होता है, जिसे हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है.

क्यों देर से सामने आए ये भूकंप

Glacial Earthquake बाकी भूकंपों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें हाई-फ्रीक्वेंसी तरंगें नहीं बनतीं हैं. आम तौर पर भूकंप, ज्वालामुखी या परमाणु परीक्षण इन्हीं तरंगों से पकड़े जाते हैं. यही कारण था की वैज्ञानिकों को इन भूकंपों की पहचान करने में कई दशक लग गए. वहीं दूसरे भूकंपों का रिकॉर्ड लंबे समय से रखा जा रहा है.

अंटार्कटिका में क्यों नहीं दिख रहे थे सबूत

अंटार्कटिका सबसे बड़ा बर्फीला क्षेत्र है लेकिन यहां Glacial Earthquake के सीधे सबूत लंबे समय तक नहीं मिल पाए हैं. इसके पीछे की वजह यह थी कि वैज्ञानिक ज्यादातर दुनियाभर में फैले सिस्मिक नेटवर्क पर निर्भर थे.

बता दें कि नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका में मौजूद सिस्मिक स्टेशनों के डेटा का इस्तेमाल किया है. इस जांच में 362 से ज्यादा ग्लेशियर से जुड़े भूकंप सामने आए हैं, जिनमें से अधिकतर अब तक किसी भी आधिकारिक भूकंप रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे.

Thwaites और Pine Island ग्लेशियर पर सबसे ज्यादा

इन भूकंपों के दो बड़े समूह पाए गए हैं. पहला Thwaites Glacier के पास और दूसरा Pine Island Glacier के इलाके में पाया गया. ये दोनों ग्लेशियर अंटार्कटिका से समुद्र स्तर बढ़ने के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं.

डूम्सडे ग्लेशियर पर खतरा

Thwaites Glacier को डूम्सडे ग्लेशियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर यह पूरी तरह ढह गया, तो समुद्र का स्तर करीब 3 मीटर तक बढ़ सकता है. एक रिसर्च में सामने आया कि 362 में से 245 भूकंप इसी ग्लेशियर के समुद्र से जुड़े हिस्से के पास हुए थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ज्यादातर भूकंप बर्फ के पलटते हुए टुकड़ों की वजह से ही आए थे. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तेजी की वजह समुद्र हो सकता है, हालांकि यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है.

Pine Island ग्लेशियर का रहस्य

Pine Island Glacier के पास मिले भूकंप समुद्र किनारे से 60 से 80 किलोमीटर दूर दर्ज किए गए थे, इसलिए माना जा रहा है कि ये बर्फ के पलटने से नहीं आए थे. इन घटनाओं की वजह अभी भी समझ से बाहर है और इस पर रिसर्च की जरूरत है.

