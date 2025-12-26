190,000,000 साल से दफन था 6 टन का डायनासोर, सफेद कब्र से गूंजती थी ‘दैत्यों’ की आवाज; खोदा तो खौफनाक सच आया सामने!

Antarctica Dinosaur Fossil: वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की मोटी बर्फ और चट्टानों के नीचे से एक बहुत पुराने और बड़े डायनासोर के अवशेषों खोजे हैं. यह डायनासोर करीब 19 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था. जब अंटार्कटिका में बर्फ नहीं थी तब भी मौजूद था. उस समय वहां पेड़-पौधे थे. कई तरह के जानवर रहते थे. इस डायनासोर को अब एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया है. इसका नाम Glacialisaurus hammeri रखा गया है. यह खोज बताती है कि आज की बर्फीली अंटार्कटिका कभी हरी-भरी और जीवों से भरी हुई रहती थी.

कहां और कैसे मिली ये खोज

इस डायनासोर के अवशेष पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में मिले थे. उस समय वैज्ञानिक माउंट किर्कपैट्रिक नाम की जगह पर काम कर रहे थे. यह Beardmore Glacier के पास है. यह जगह समुद्र तल से करीब 13 हजार फीट ऊंचाई पर है.

बता दें कि अंटार्कटिका का मौसम बहुत खतरनाक होता है. वहां तेज ठंड, बर्फ और तेज हवाओं के बीच काम करना आसान नहीं था. वैज्ञानिकों को चट्टानों को काटना पड़ा. भारी औजारों का इस्तेमाल करना पड़ा. कई मौसमों में जाकर हड्डियों को बाहर निकालना पड़ा. इस वजह से इन जीवाश्मों को समझने और पहचानने में कई साल लग गए.

सामने आई पहचान

कई साल तक ये हड्डियां सुरक्षित रखी रहीं. हालांकि इनका पूरा अध्ययन नहीं हो पाया था. अब वैज्ञानिक नाथन स्मिथ और डिएगो पोल ने इन हड्डियों को ध्यान से जांचा है. इस खोज को वैज्ञानिक पत्रिका Acta Palaeontologica Polonica में छापा गया है.

Glacialisaurus hammeri कैसा था

यह डायनासोर पौधे खाने वाला था. यह उस समूह से जुड़ा था, जिससे आगे चलकर बहुत बड़े डायनासोर जैसे Apatosaurus और Diplodocus बने थे. वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी लंबाई करीब 20 से 25 फीट थी. वहीं इसका वजन करीब 4 से 6 टन रहा होगा. यह बहुत बड़े डायनासोरों से थोड़ा छोटा था लेकिन अपने समय में काफी बड़ा माना जाता था.

बता दें कि वैज्ञानिकों को इस डायनासोर का पूरा कंकाल नहीं मिला. ज्यादातर पैर, पंजे और टखने की हड्डियां मिलीं हैं. इन हड्डियों में कुछ ऐसी खास बातें थीं जिनसे पता चला कि यह किसी और डायनासोर से अलग है. इसकी पूंछ पूरी नहीं मिली लेकिन माना जाता है कि इसकी पूंछ बचाव के काम आती होगी. इसके कुछ रिश्तेदार डायनासोर अपनी पूंछ को चाबुक की तरह हिलाते थे जिससे तेज आवाज निकलती थी.

अंटार्कटिका में अकेला नहीं था यह डायनासोर

जिस जगह यह डायनासोर मिला था. वहां और भी कई जीवों के अवशेष मिले हैं. वैज्ञानिकों को वहां एक मांस खाने वाला डायनासोर Cryolophosaurus. एक उड़ने वाले जीव प्टेरोसॉर की हड्डी और एक छोटे, स्तनधारी जैसे दिखने वाले जीव का दांत भी मिला है. इससे साफ होता है कि उस समय अंटार्कटिका बिल्कुल सुनसान नहीं थी बल्कि वहां कई तरह के जीव रहा करते थे.

