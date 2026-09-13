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क्लिक करते ही खुलेगा पहाड़ों का सबसे डरावना सच! इंटरनेट पर आया ऐसा टूल जो बताएगा कब पिघलेगा कौन सा ग्लेशियर

दुनियाभर में तेजी से पिघलते ग्लेशियरों को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नया ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है. इस नई वेबसाइट की मदद से अब कोई भी यह आसानी से देख सकता है कि आने वाले समय में कौन सा ग्लेशियर कब तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 13, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:09 AM IST
क्लिक करते ही खुलेगा पहाड़ों का सबसे डरावना सच! इंटरनेट पर आया ऐसा टूल जो बताएगा कब पिघलेगा कौन सा ग्लेशियर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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