/क्लिक करते ही खुलेगा पहाड़ों का सबसे डरावना सच! इंटरनेट पर आया ऐसा टूल जो बताएगा कब पिघलेगा कौन सा ग्लेशियर

दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. पहाड़ों पर मंडराता खतरा अब सिर्फ एक दूर की चेतावनी नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने घट रही एक डरावनी हकीकत बन चुका है. नेपाल में हाल ही में हुई भीषण तबाही और स्विट्जरलैंड में लगातार दम तोड़ते छोटे ग्लेशियर इस बात का गवाह हैं कि क्लाइमेंट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन कितनी तेजी से हमारी धरती को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आने वाले समय में हमारे पहाड़ कैसे दिखेंगे और आपके पसंदीदा ग्लेशियर कब तक इतिहास बन जाएंगे, तो अब वैज्ञानिकों ने इसका खोज लिया है.
इसके लिए एक नई वेबसाइट तैयार कर ली गई है. नई इंटरैक्टिव वेबसाइट की सहायता से लोग यह देख सकते हैं कि दुनिया के अलग-अलग ग्लेशियर भविष्य में कब तक खत्म हो सकते हैं. यह वेबसाइट ETH Zurich और Vrije Universiteit Brussel के रिसर्चर्स ने तैयार की है. इसका नाम Global Glacier Extinction Explorer है. इसमें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के ग्लेशियर खोजे जा सकते हैं और यह देखा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के अलग-अलग स्तरों का उन पर क्या असर पडेगा.
इस वेबसाइट के पीछे की रिसर्च नेचर क्लाइमेंट चेंज में प्रकाशित हुई है. इसमें सिर्फ यह नहीं देखा गया कि दुनिया भर में कुल कितना बर्फ का नुकसान होगा, बल्कि अलग-अलग ग्लेशियर के भविष्य का भी रिसर्च किया गया है. रिसर्च के प्रमुख लेखक लैंडर वान ट्रिख्ट के मुताबिक, दुनिया में ग्लेशियर के कुल क्षेत्रफल या बर्फ के नुकसान के आंकडे कई बार बहुत सामान्य लगते हैं. नई वेबसाइट की सहायता से लोग अपने इलाके, घाटी या पहाड के पास मौजूद ग्लेशियर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का उस पर क्या असर हो सकता है.
रिसर्च के मुताबिक ग्लेशियर के खत्म होने की संख्या इस सदी के बीच में सबसे ज्यादा हो सकती है. अगर धरती का तापमान बढना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहता है तो लगभग 2041 के आसपास हर साल करीब 2,000 ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं. वहीं अगर तापमान में बढोतरी 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो 2050 के दशक के बीच हर साल करीब 4,000 ग्लेशियर खत्म होने का अनुमान जताया गया है.
साल 2100 तक अलग-अलग तापमान की स्थिति में ग्लेशियरों के भविष्य में काफी अंतर दिखाई देता है. रिसर्च के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की स्थिति में आज मौजूद लगभग आधे ग्लेशियर बच सकते हैं. वहीं 2.7 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग में लगभग 20 फीसदी ग्लेशियर ही बचे रहने का अनुमान है. अगर तापमान में बढोतरी 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो 2100 तक 10 फीसदी से भी कम ग्लेशियर बच सकते हैं.
रिसर्चर्स का कहना है कि तापमान में बढोतरी की हर छोटी मात्रा भी मायने रखती है. 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को सीमित रखने पर 2.7 डिग्री सेल्सियस वाली स्थिति की तुलना में दो गुने से भी ज्यादा ग्लेशियर बचाए जा सकते हैं.
वेबसाइट पर दिखाई जाने वाली तारीख को ग्लेशियर के खत्म होने की पक्की तारीख नहीं माना जा सकता. ये सिर्फ अनुमान हैं. किसी ग्लेशियर का भविष्य उसके आकार, ऊंचाई, बनावट और स्थानीय मौसम जैसे कई कारकों पर तय करता है. ग्लेशियर एक ही गर्मी में खत्म नहीं होते. कई साल तक बर्फ और हिम के लगातार कम होने से उनका आकार धीरे धीरे कम होता है और आखिर में वे गायब हो सकते हैं.
ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का असर अभी से ही दिखने लगा है. स्विट्जरलैंड में बेला टोला ग्लेशियर को अगस्त 2026 में खत्म घोषित किया गया. यह ग्लेशियर करीब पूरी तरह गायब हो चुका था. इसी गर्मी में यूरिरोटस्टॉक ग्लेशियर को भी खत्म घोषित किया गया.