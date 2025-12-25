धरती पर अभी खत्म नहीं हुई खोज की कहानी, हर साल मिल रही हैं 16 हजार से ज्यादा नई प्रजातियां; हर कोने से निकल रही है नई जिंदगी

Advertisement
Naye Jeev Ki Khoj: दुनिया में जीव-जंतुओं और पौधों की नई प्रजातियों की खोज आज अपने सबसे तेज दौर में है. हर साल वैज्ञानिक 16 हजार से ज्यादा नई प्रजातियों की पहचान रहे हैं. एक नई स्टडी के मुताबिक यह रफ्तार आगे और बढ़ेगी. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:50 AM IST
Naye Jeev Ki Khoj: करीब 300 साल पहले स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने इस पर काम करना शुरू किया था. धरती पर मौजूद हर जीव को पहचाना जाए और उसका नाम रखा जाए. उन्होंने दो नामों वाली पहचान प्रणाली शुरू की और 10 हजार से ज्यादा पौधों और जानवरों को दर्ज किए. तभी से वैज्ञानिक इस काम को आगे बढ़ाते आ रहे हैं.

16 हजार से ज्यादा नई प्रजातियां
अब यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च ने चौंकाने वाली जानकारी साझा की है. रिसर्च के मुताबिक आज दुनिया में हर साल 16 हजार से ज्यादा नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं. यह अब तक की सबसे तेज रफ्तार है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रफ्तार धीमी नहीं हो रही बल्कि आगे और बढ़ सकती है. इस रिसर्च की अगुवाई करने वाले प्रोफेसर जॉन वाइंस ने बताया कि पहले कुछ लोग मानते थे कि अब नई प्रजातियां कम बची हैं. आंकड़े कुछ और कहते हैं. आज पहले से ज्यादा तेजी से नई प्रजातियां सामने आ रही हैं.

20 लाख प्रजातियों के पुराने रिकॉर्ड
वैज्ञानिकों ने करीब 20 लाख प्रजातियों के पुराने रिकॉर्ड देखे. खास तौर पर 2015 से 2020 के बीच का डेटा देखा गया. इस दौरान हर साल औसतन 16 हजार से ज्यादा नई प्रजातियां दर्ज की गईं. इनमें 10 हजार से ज्यादा जानवर थे. जिनमें ज्यादातर कीड़े और कीट शामिल हैं. इसके अलावा करीब 2500 पौधे और 2000 के आसपास फंगस भी खोजे गए है. अच्छी बात यह है कि नई प्रजातियों की खोज उनके खत्म होने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है. वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल करीब 10 प्रजातियां ही पूरी तरह खत्म होती हैं. इससे यब पता चलता है कि जितनी प्रजातियां खत्म हो रही हैं उससे हजारों गुना ज्यादा नई प्रजातियां सामने आ रही हैं.

बता दें कि एक रिसर्च में पता है कि मछलियों, मेंढकों और पौधों की असली संख्या हमारी जानकारी से कहीं ज्यादा हो सकती है. अनुमान है कि मछलियों की कुल संख्या एक लाख से ज्यादा और मेंढकों की संख्या 40 हजार से ऊपर हो सकती है. वहीं पौधों की प्रजातियां पांच लाख से भी ज्यादा हो सकती हैं.

आज ज्यादातर नई प्रजातियां उनके रूप और बनावट से पहचानी जाती हैं. अब डीएनए जांच जैसी नई तकनीकें सामने आ रही हैं. इससे ऐसे जीव भी पहचाने जा रहे हैं, जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन अंदर से अलग होते हैं. इससे खास तौर पर बैक्टीरिया और फंगस की नई दुनिया खुल रही है.

नई प्रजातियों की खोज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक किसी जीव की पहचान नहीं होगी तब तक उसकी सुरक्षा भी नहीं की जा सकती है. इसके अलावा कई दवाइयां, इलाज और नई तकनीकें भी प्रकृति से ही मिलती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अभी धरती की जैव विविधता को बस थोड़ा-सा ही समझ पाए हैं. आगे आने वाले समय में और भी हैरान करने वाली खोजें देखने को मिल सकती हैं.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

