आर्कटिक की हवा भी हुई जहरीली...बर्फ की दरारों में छिपा है वो खतरा, जो धरती को भट्टी बना देगा

Arctic Glacier: आर्कटिक के इलाके में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसके पीछे वैज्ञानिकों ने 3 बड़े कारण बताए हैं. समुद्र की बर्फ में जो दरारें आती हैं वे बादलों को जल्दी बनाने में मदद करती हैं और गंदगी को ऊपर हवा में भेज देती हैं. उत्तरी अमेरिका के बड़े तेल के इलाकों से निकलने वाला धुआं वहां की हवा को खराब कर रहा है. ये दोनों चीजें मिलकर बर्फ को तेजी से पिघला रही हैं जिससे उस इलाके का तापमान और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. सब सोचते हैं कि आर्टिक की हवा बहुत ही साफ और ताजी होगी लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है.

कैसे हुई हवा और प्रदूषण की जांच?

यह सर्च CHACHA नाम के एक खास मिशन का हिस्सा है. इसका मकसद है यह समझना है कि समुद्र की लहरों से निकलने वाली भाप, बादल और प्रदूषण मिलकर वहां के वातावरण को कैसे बदल रहे हैं. वैज्ञानिकों ने यह जांच 2022 में फरवरी से अप्रैल के बीच की. यह वह समय होता है जब महीनों की रात के बाद आर्कटिक में सूरज निकलता है. सूरज की रोशनी पड़ते ही हवा में रासायनिक बदलाव बहुत तेजी से होने लगते हैं और गर्मी बढ़ती है.

वैज्ञानिकों ने कैसे की इसकी जांच?

वैज्ञानिकों ने अपने विमानों को बर्फ से ढके इलाकों, जमे हुए समुद्रों और उन जगहों के ऊपर उड़ाया जहां बर्फ फटी हुई थी. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग जगहों की हवा की जांच कि जिससे वहां के बदलावों को समझ सकें. साथ ही वे बार-बार उन इलाकों के ऊपर से उड़े जहां तेल और गैस का काम होता है. उन्होंने रिकॉर्ड किया कि वहां से निकलने वाला धुआं हवा को कैसे बदल रहा है जिसके लिए उन्होंने जमीन और आसमान दोनों का डेटा लिया.

समुद्र की दरारों का खतरनाक असर

वैज्ञानिकों को रिसर्च में एक हैरान करने वाली बात पता चली है कि नम हवा तेजी से ऊपर उठती है जिससे बहुत जल्दी बादल बन जाते हैं. हवा के कुछ खास कण भी ऊपर जाते हैं और ये कण सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं और उसे बाहर नहीं जाने देते जिससे हवा का संतुलन बिगड़ जाता है. इन दरारों से निकलने वाली गर्मी बर्फ को और कमजोर कर देती है जिससे बर्फ में और ज्यादा दरारें पड़ने लगती हैं. यह ऐसा चक्र है जो खुद को ही बढ़ा रहा है.

बर्फ और सूरज की रोशनी के बीच बदलाव

वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे ही सर्दियों में सूरज निकलता है तट के पास जमी बर्फ से ब्रोमीन नाम की गैस निकलने लगती है. यह ब्रोमीन गैस हवा में मौजूद ओजोन को खत्म कर देती है. ओजोन वह गैस है जो सूरज की तेज गर्मी को सोखकर धरती को बचाती है. जब ओजोन कम हो जाती है तो सूरज की रोशनी सीधे और ज्यादा तेज होकर बर्फ पर गिरती है जिससे बर्फ गर्म हो जाती है जिसके बाद और भी ज्यादा ब्रोमीन गैस निकलने लगती है.

तेल क्षेत्रों का प्रदूषण और जहरीली हवा

वैज्ञानिकों ने जब तेल और गैस निकालने वाले इलाकों के ऊपर उड़ान भरी तो देखा कि, इन इलाकों की हवा इतनी खराब हो गई है कि वहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का लेवल बड़े शहरों के खराब दिनों जैसा पाया. तेल के कुओं से निकलने वाला धुआं जब वहां की प्राकृतिक गैसों से मिलता है तो वह और भी खतरनाक हो जाता है. यह प्रदूषण केवल एक जगह नहीं रुकता बल्कि हवा के साथ बहुत दूर तक फैल जाता है.

क्या है वैज्ञानिकों का लक्ष्य?

अब CHACHA टीम अपनी सारी खोजबीन को डेटा में बदल रही है जिससे कंप्यूटर मॉडल के जरिए आगे की योजना बनाई जा सके. वैज्ञानिक यह समझना चाहते हैं कि आर्कटिक जैसी साफ जगह की हवा, लॉस एंजिल्स जैसे बड़े और प्रदूषित शहर जितनी गंदी कैसे हो सकती है. वे यह भी देख सकते हैं कि तेल क्षेत्रों का धुआं हवा के साथ कितनी दूर तक जाता है.

इस रिसर्च से क्या फायदा होगा?

इस रिसर्च का मकसद ऐसे मॉडल को बनाना है जो मौसम और जलवायु में होने वाले बदलावों की बिल्कुल सही जानकारी दे सकें. इससे भविष्य की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी. आज के आर्कटिक में बर्फ की दरारें, सूरज की रोशनी और फैक्ट्रियों का धुआं अलग-अलग नहीं हैं. ये सब मिलकर एक-दूसरे पर असर डालते हैं जिससे गर्मी बढ़की है और बर्फ तेजी से पिघलती है.