/अचानक क्यों इतनी तेजी से गर्म होने लगी हमारी धरती? NASA समेत 5 बड़ी एजेंसियों के खुलासे से मची खलबली

सदियों से पृथ्वी के औसतन तापमान में बढ़ोतरी एक समान गति से हो रही थी. कभी ज्वालामुखी फटने तो कभी El Niño के कारण किसी साल तापमान अचानक बढ़ जाता था, लेकिन कुल मिलाकर मौसम का मिजाज स्थिर माना जाता था. अब यह धारणा पूरी तरह बदलने वाली है. हाल ही में 'Geophysical Research Letters' में प्रकाशित एक नई रिसर्च ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल बढ़ नहीं रही है, बल्कि इसकी रफ्तार में अभूतपूर्व तेजी (Acceleration) आई है. अगर यही गति जारी रही, तो हम उम्मीद से बहुत पहले जलवायु परिवर्तन के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएंगे.
अक्सर प्राकृतिक घटनाओं जैसे El Niño, सौर गतिविधियों और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण तापमान में थोड़े समय के लिए उतार-चढ़ाव आता रहता है. इस वजह से वैज्ञानिक लंबे समय के ट्रेंड को सटीक रूप से नहीं देख पाते थे. इस नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चालाकी से इन अल्पकालिक प्राकृतिक प्रभावों को डेटा से बाहर निकाल दिया. जब इन temporary कारकों का असर हटाया गया, तो असली तस्वीर सामने आई. डेटा ने 98% सांख्यिकीय सटीकता (statistical confidence) के साथ साबित किया कि पिछले एक दशक में ग्लोबल वार्मिंग की गति आधुनिक इतिहास के किसी भी अन्य दशक की तुलना में सबसे तेज रही है.
यह निष्कर्ष किसी एक एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित नहीं है. वैज्ञानिकों ने दुनिया के 5 सबसे बड़े और भरोसेमंद डेटासेट्स का विश्लेषण किया. इसमें NASA, NOAA, HadCRU, Berkeley Earth और ERA5 के आंकड़े शामिल हैं. 2013 और 2014 के आसपास सभी आंकड़ों में तापमान बढ़ने की दर में एक बड़ा बदलाव दर्ज किया गया. शोधकर्ताओं ने साफ किया है कि यह नतीजा केवल कुछ बहुत गर्म सालों का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी का बेसलाइन तापमान ही तेजी से ऊपर जा रहा है.
यह स्टडी सीधे तौर पर किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराती, बल्कि इस बात की पुष्टि करती है कि वार्मिंग की स्पीड बढ़ी है. हालांकि, क्लाइमेट मॉडल्स बताते हैं कि लगातार हो रहे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण यह होना तय था. इसके अलावा वायुमंडलीय प्रदूषण (एरोसोल) में आई कमी भी एक वजह हो सकती है. पहले ये कण सूरज की रोशनी को वापस भेजकर धरती को कुछ हद तक ठंडा रखते थे. प्रदूषण कम होने से पृथ्वी पर गर्मी का असर अधिक दिखने लगा है.
पेरिस जलवायु समझौते के तहत दुनिया का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखना था. अगर तापमान बढ़ने की मौजूदा रफ्तार बरकरार रहती है, तो इस दशक के अंत यानी 2030 से पहले ही हम इस खतरनाक आंकड़े को पार कर जाएंगे. वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि भविष्य में इस गर्मी को रोकना केवल नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन से ही संभव है, लेकिन एक बार सीमा पार हो जाने के बाद तापमान को वापस पुराने स्तर पर लाना बेहद कठिन होगा.