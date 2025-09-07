समुद्रों पर मंडरा रहा है दोगुना संकट! वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी, खतरे में दुनिया का 90% बिजनेस

Science News in Hindi: आज दुनिया में 90% से ज्यादा वैश्विक व्यापार समुद्री रास्तों से ही होता है जो बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये लगातार खतरे हैं. साइंस मैगजीन में छपी एक नई रिसर्च के मुताबिक, अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2050 तक समुद्र तक इंसानों का असर दोगुना हो जाएगा. बढ़ते प्रदूषण की वजह से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, मछलियों की संख्या कम हो रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है. रिसर्च के लेखक बेन हेल्पर्न ने कहा कि, ये बहुत चिंता की बात है और यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह असर तेजी से बढ़ेगा.

कब तक चली रिसर्च?

वैज्ञानिकों ने लगभग 20 सालों तक इन सभी समस्याओं को एक साथ देखने के बजाय एक-एक करके उन पर ध्यान दिया. रिसर्च के मुख्य लेखर हेल्पर्न ने बताया, लोग एक समय में सिर्फ एक ही समस्या पर नजर रखते थे, सब पर एक साथ नहीं. उन्होंने आगे कहा, यह भी माना जाता था कि समुद्र इतना बड़ा है कि इंसानों का असर इतना बुरा नहीं हो सकता. लेकिन अब सबूत कुछ और ही बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 200 साल बाद घर वापसी...ओहायो के जंगलों में फिर दिखा ये 'शिकारी', मान लिया गया था विलुप्त

Add Zee News as a Preferred Source

इससे क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं?

इस बढ़ते प्रदूषण और तापमान की वजह से समुद्र के किनारे वाले इलाकों को भी नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इससे Coral Reefs खत्म हो रहे हैं, साफ पानी और खारे पानी का संतुलन बिगड़ रहा है, मैंग्रोव जंगल गायब हो रहे हैं. इसके अलावा समुद्र के किनारे रहने वालों की रोजी-रोटी के लिए खतरा है.

यह भी पढें: मंगल ग्रह पर 'कछुआ' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या सलाह दी है?

इस बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए शोधकर्ताओं ने तुरंत कुछ कदम उठाने की सलाह दी है जैसे, वैश्विक तापमान को कम करना, समुद्री जीवों के घर को बचाना, जलवायु के अनुसार नीतियां बनाना और मछली पकड़ने के तरीकों को और बेहतर बनाना. हालांकि यह रिसर्च सिर्फ एक चेतावनी है जिसपर ध्यान देना जरूरी है.