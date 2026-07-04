14 साल पहले जिसे वैज्ञानिक कह रहे थे 'मनहूस', वो कैसे बन गया 'भगवान का कण'? जानिए गॉड पार्टिकल की कहानी

कई सालों से वैज्ञानिक इस रहस्य को खोजने में लगे थे, जो यह बता सके कि आखिर किसी भी चीज में वजन कहां से आता है. दशकों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी सफलता लगी, जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया. आज से ठीक 14 साल पहले, 4 जुलाई 2012 को स्विट्जरलैंड के सर्न में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने एलान किया कि उन्होंने गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन की खोज कर ली है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना दिलचस्प नाम होने के बाद, यह वह कण नहीं है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है? बल्कि यह वो कण है जिसके बिना इस ब्रह्मांड का वजूद मुमकिन ही नहीं था.