14 साल पहले जिसे वैज्ञानिक कह रहे थे 'मनहूस', वो कैसे बन गया 'भगवान का कण'? जानिए गॉड पार्टिकल की कहानी

God Particle Discovery: जुलाई का 4 तारीख इतिहास के पन्नों में कई वजहों से दर्ज है, लेकिन साइंस की दुनिया के लिए आज का दिन किसी दीवाली या ईद से कम नहीं है. आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 2012 को दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर CERN के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया था, जिसने इंसानी समझ और भौतिक विज्ञान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया. वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य गॉड पार्टिकल को खोज निकाला है.
कई सालों से वैज्ञानिक इस रहस्य को खोजने में लगे थे, जो यह बता सके कि आखिर किसी भी चीज में वजन कहां से आता है. दशकों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी सफलता लगी, जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया. आज से ठीक 14 साल पहले, 4 जुलाई 2012 को स्विट्जरलैंड के सर्न में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने एलान किया कि उन्होंने गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन की खोज कर ली है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना दिलचस्प नाम होने के बाद, यह वह कण नहीं है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है? बल्कि यह वो कण है जिसके बिना इस ब्रह्मांड का वजूद मुमकिन ही नहीं था.
हिग्स बोसॉन वास्तव में एक बहुत ही छोटा कण होता है, जो हिग्स फील्ड से जुड़ा है. हिग्स फील्ड एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है. विज्ञान के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार, कोई भी कण जब इस फील्ड से होकर जाता है, तो उसे वजन यानी Mass मिलता है. जो कण इस फील्ड से जितना ज्यादा टकराता है, वह उतना ही भारी हो जाता है.
अगर यह फील्ड न हो, तो ब्रह्मांड का कोई भी कण आपस में जुड़ नहीं पाएगा. सब कुछ रोशनी की रफ्तार से चलता रहेगा. न कोई एटम यानी परमाणु बनेगा, न ग्रह-तारे बनेंगे और न ही इंसानी जीवन की शुरुआत हो पाएगी.
सबसे खास बात यह है कि इस कण का नाम गॉड पार्टिकल किसी वैज्ञानिक ने नहीं रखा था. 1993 में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लियोन लेडरमैन ने इस पर एक किताब लिखी थी. पब्लिशर ने किताब को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए इसका नाम गॉड पार्टिकल रख दिया, क्योंकि लेडरमैन तो इसका नाम The Goddamn Particle - यानी लानती कण रखना चाहते थे, क्योंकि इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पब्लिशर से गलत टाइपिंग हो गई है गॉडडैम पार्टिकल, गॉड पार्टिकल हो गया.
इस अदृश्य कण को खोजने के लिए वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बनानी पड़ी, जिसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहते हैं. फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बनी इस मशीन में प्रोटॉन कणों को रोशनी की रफ्तार से दौड़ाकर आपस में टकराया गया.
हिग्स बोसॉन कण पैदा होने के बाद एक सेकंड के बेहद छोटे हिस्से के लिए ही रुकता है और तुरंत दूसरे कणों में टूट जाता है. इसलिए वैज्ञानिक इसे सीधे नहीं देख पाए, बल्कि इसके टूटने के बाद बचे निशानों से इसकी पहचान की गई. 4 जुलाई 2012 को इस खोज पर मुहर लगी और इसके लिए पीटर हिग्स और फ्रेंकोइस एंगलर्ट को 2013 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया.