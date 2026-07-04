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14 साल पहले जिसे वैज्ञानिक कह रहे थे 'मनहूस', वो कैसे बन गया 'भगवान का कण'? जानिए गॉड पार्टिकल की कहानी

4 July History: आज ही के दिन विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी पहेली सुलझी थी. जिसे वैज्ञानिक ढूंढते-ढूंढते परेशान होकर लानती या मनहूस कह रहे थे, वह कैसे बन गया गॉड पार्टिकल? आइए जानते हैं ब्रह्मांड के उस अदृश्य रहस्य की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसके बिना हमारा वजूद ही नामुमकिन था.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:55 PM IST
14 साल पहले जिसे वैज्ञानिक कह रहे थे 'मनहूस', वो कैसे बन गया 'भगवान का कण'? जानिए गॉड पार्टिकल की कहानी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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