/गॉडजिला अल नीनो ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन! पहली बार इतना ज्यादा गर्म हुआ समुद्र, वैज्ञानिकों ने दी डराने वाली चेतावनी

Ocean Temperature Breaks Record: अल नीनो का असर अब बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे खतरनाक रूप दुनिया के महासागरों में देखने को मिल रहा है. इंसानी गतिविधियों के कारण हमारी धरती पहले से ही गर्म हो रही थी, और अब इस महाशक्तिशाली अल नीनो ने आग में घी डालने का काम किया है. इस बार इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि मौसम वैज्ञानिकों ने इसे गॉडजिला एल नीनो नाम दिया है. अल नीनो का असर इतना बढ़ गया है कि जून 2026 में समुद्र का तापमान इतिहास के सबसे ऊंचे और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. वैज्ञानिकों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि समुद्र का पानी अब एक ऐसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, जो आने वाले दिनों में भयंकर तूफान, सूखा और भारी तबाही ला सकता है.