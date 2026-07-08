/गॉडजिला अल नीनो ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन! पहली बार इतना ज्यादा गर्म हुआ समुद्र, वैज्ञानिकों ने दी डराने वाली चेतावनी

Ocean Temperature Breaks Record: अल नीनो का असर अब बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे खतरनाक रूप दुनिया के महासागरों में देखने को मिल रहा है. इंसानी गतिविधियों के कारण हमारी धरती पहले से ही गर्म हो रही थी, और अब इस महाशक्तिशाली अल नीनो ने आग में घी डालने का काम किया है. इस बार इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि मौसम वैज्ञानिकों ने इसे गॉडजिला एल नीनो नाम दिया है. अल नीनो का असर इतना बढ़ गया है कि जून 2026 में समुद्र का तापमान इतिहास के सबसे ऊंचे और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. वैज्ञानिकों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि समुद्र का पानी अब एक ऐसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, जो आने वाले दिनों में भयंकर तूफान, सूखा और भारी तबाही ला सकता है.
यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कोपरनिकस मरीन सर्विस के नए आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 में वैश्विक समुद्र की सतह के औसत तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
21 जून 2026 को समुद्र का तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के लेवल को पार कर गया, जिसने साल 2023 और 2024 में दर्ज किए गए ऐतिहासिक हाई लेवल्स को भी पीछे छोड़ दिया है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में आई यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी इस बात का खतरनाक इशारा है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण हमारी धरती लगातार गर्म होती जा रही है. जलवायु एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देते हुए बताया कि महासागर अब सिर्फ गर्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा.
अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न है, जिसके दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है. यह पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है. इसकी वजह से कई देशों में भीषण हीटवेव, मानसून में रुकावट और सूखे के हालात बन जाते हैं, तो कहीं-कहीं भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. इस साल प्रशांत महासागर में बन रहे हीटवेव और इसकी ताकत को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने इसे गॉडजिला एल नीनो का नाम दिया है.
समुद्र के इस खतरनाक ढंग से गर्म होने के परिणाम सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेंगे-
समुद्र की सतह का ज्यादा तामपाम ट्रिपकल साइक्लोन को ज्यादा शक्ति देता है, जिससे तूफान बहुत तेजी से बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी बन जाते हैं. गर्म होने के कारण समुद्र का पानी फैलता है, जिससे सी-लेवल बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. काफी समय तक चलने वाली मरीन हीटवेव के कारण कोरल रीफ, मछलियां और समुद्री जीव के लिए भी खतरनाक होता है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, औद्योगिक काल से लेकर अब तक ग्रीनहाउस गैसों द्वारा पैदा की गई अतिरिक्त गर्मी का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा महासागरों ने खुद में सोख लिया है. समुद्र ने इस गर्मी को सोखकर धरती के तापमान को अचानक बढ़ने से रोका है और एक बफर की तरह काम किया है.
लेकिन अब इसकी क्षमता अपनी आखिरी सीमा पर है. महासागरों के लगातार गर्म होने से उनकी और ज्यादा गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाएगी. इससे ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड और तेज हो सकती है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ महीनों तक एल नीनो का असर जारी रहेगा, जिससे साल 2026 में और भी भीषण तूफान, लंबी हीटवेव और पर्यावरण संकट देखने को मिल सकते हैं.