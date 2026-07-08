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गॉडजिला अल नीनो ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन! पहली बार इतना ज्यादा गर्म हुआ समुद्र, वैज्ञानिकों ने दी डराने वाली चेतावनी

Godzilla El Nino 2026: अल नीनो के बढ़ते असर से दुनिया के महासागर में तापमान बढ़ने लगा है. इंसानी गलतियों और महाशक्तिशाली गॉडजिला अल नीनो के खतरनाक गठजोड़ ने समुद्र के तापमान को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे भयंकर तूफान और विनाशकारी सूखे का खतरा बढ़ गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:59 PM IST
गॉडजिला अल नीनो ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन! पहली बार इतना ज्यादा गर्म हुआ समुद्र, वैज्ञानिकों ने दी डराने वाली चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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