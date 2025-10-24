मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सोने से भरा ये ग्रह, गोल्ड की 10000000000000000000 डॉलर है कीमत

सौरमंडल में एक छोटा सा ग्रह है, जिसे क्षुद्रग्रह भी कहते हैं. यह ग्रह गोल्ड से भरा पड़ा है. इस ग्रह पर केवल सोना ही नहीं बल्कि कई कीमती धातुओं का भी खजाना है. यह ग्रह सोने की तरह पीला-पीला चमचमाता रहता है. नासा ने अपना यान भी इस ग्रह पर भेजा हुआ है. इस ग्रह का नाम 16 साइचे है. इस पहले इटली के खगोलविद एनिबेले डी गास्पेरिस ने खोजा था. उस समय 16 वां क्षुद्रग्रह था इसलिए 16 साइचे नाम दिया. इस ग्रह सोने, प्लेटिनम, निकल धातुएं शामिल हैं.

कितनी दूर है सोने वाला ग्रह

साइकी क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 50 लाख किलोमीटर की दूरी पर है. यहां पर लाइट को पहुंचने में 31 मिनट लगते हैं. नासा का साइकी अभियान के 6 साल में पहुंचेगा. आंकलन के अनुसार साइकी का क्षेत्रफल लगभग 165 से 800 वर्क किलोमीटर है.

खगोलविदों की दिलचस्पी

नासा इस ग्रह पर सोना के लिए नहीं बल्कि इसकी उपस्थिति को लेकर ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है. सामान्य तौर पर क्षुद्रग्रह में कार्बन और पानी और अन्य पदार्थ होते हैं जो कि सौरमंडल के समय पर ग्रह बनने के समय बने थे. उस समय धातु नहीं होती है ऐसे में इस ग्रह पर धातु कहां से आई, ऐसे में वैज्ञानिक इस रहस्य खोलने वाली पड़ताल हो सकती है. इस ग्रह के सोने समेत कई धातु से युक्त होने की वजह से खगोलविदों की खासी दिलचस्पी है.

कहां ये सोने वाला ग्रह

यह सोने वाला ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीज स्थित एस्टेकरायड बेल्ट में घूम रहा है. यह ग्रह पूरी तरह से सोने का नहीं बना है लेकिन इसकी रासायनिक संरचना में भारी मात्रा में धातुएं हैं जिसमें सोना और प्लैटिनम जैसे धातुएं शामिल हैं. अनुमान है कि यहां पर अरबों टन सोना और प्लैटिनम समूह की धातुएं हैं. इन धातु की कीमत पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था का लाखों गुना है. आर्थिक मूल्य लगभग 10 क्विंटिलियन ( 10,000,000,000,000,000,000) अमेरिकी डॉलर है.

नासा का मिशन

नासा ने साल 2023 में साइकी मिशन लांच किया है जो कि क्षुद्रग्रह की गहराई से अध्ययन करेगा. इस मिशन में पता चलेगा कि ग्रह की संरचना घनत्व और सतह की धातु संरचना क्या है. इसके अलावा इस मिशन पर यह भी देखेगा जाएगा कि इन धातुओं को खोदकर पृथ्वी पर लाया जा सकता है या नहीं. इसे वहां पहुंचने पर लगभग 6 साल लगेंगे.

