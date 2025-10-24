Advertisement
trendingNow12973919
Hindi Newsविज्ञान

मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सोने से भरा ये ग्रह, गोल्ड की 10000000000000000000 डॉलर है कीमत

सौरमंडल जिसे क्षुद्रग्रह भी कहते हैं. इस ग्रह पर सोना समेत कई कीमती धातुओं भी हैं. आइए जानते हैं कहां पर सोने से भरा यह ग्रह और इस ग्रह पर कितना सोना है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सोने से भरा ये ग्रह, गोल्ड की 10000000000000000000 डॉलर है कीमत

सौरमंडल में एक छोटा सा ग्रह है, जिसे क्षुद्रग्रह भी कहते हैं. यह ग्रह गोल्ड से भरा पड़ा है. इस ग्रह पर केवल सोना ही नहीं बल्कि कई कीमती धातुओं का भी खजाना है. यह ग्रह सोने की तरह पीला-पीला चमचमाता रहता है. नासा ने अपना यान भी इस ग्रह पर भेजा हुआ है. इस ग्रह का नाम 16 साइचे है. इस पहले इटली के खगोलविद एनिबेले डी गास्पेरिस ने खोजा था. उस समय 16 वां क्षुद्रग्रह था इसलिए 16 साइचे नाम दिया. इस ग्रह सोने, प्लेटिनम, निकल धातुएं शामिल हैं. 

कितनी दूर है सोने वाला ग्रह 
साइकी क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 50 लाख किलोमीटर की दूरी पर है. यहां पर लाइट को पहुंचने में 31 मिनट लगते हैं. नासा का साइकी अभियान के 6 साल में पहुंचेगा. आंकलन  के अनुसार साइकी का क्षेत्रफल लगभग 165 से 800 वर्क किलोमीटर है. 

खगोलविदों की दिलचस्पी 
नासा इस ग्रह पर सोना के लिए नहीं बल्कि इसकी उपस्थिति को लेकर ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है. सामान्य तौर पर क्षुद्रग्रह में कार्बन और पानी और अन्य पदार्थ होते हैं जो कि सौरमंडल के समय पर ग्रह बनने के समय बने थे. उस समय धातु नहीं होती है ऐसे में इस ग्रह पर धातु कहां से आई, ऐसे में वैज्ञानिक इस रहस्य खोलने वाली पड़ताल हो सकती है. इस ग्रह के सोने समेत कई धातु से युक्त होने की वजह से खगोलविदों की खासी दिलचस्पी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कहां ये सोने वाला ग्रह 
यह सोने वाला ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीज स्थित एस्टेकरायड बेल्ट में घूम रहा है. यह ग्रह पूरी तरह से सोने का नहीं बना है लेकिन इसकी रासायनिक संरचना में भारी मात्रा में धातुएं हैं जिसमें सोना और प्लैटिनम जैसे धातुएं शामिल हैं. अनुमान है कि यहां पर अरबों टन सोना और प्लैटिनम समूह की धातुएं हैं. इन धातु की कीमत पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था का लाखों गुना है. आर्थिक मूल्य लगभग 10 क्विंटिलियन ( 10,000,000,000,000,000,000) अमेरिकी डॉलर है. 

नासा का मिशन 
नासा ने साल 2023 में साइकी मिशन लांच किया है जो कि क्षुद्रग्रह की गहराई से अध्ययन करेगा. इस मिशन में पता चलेगा कि ग्रह की संरचना घनत्व और सतह की धातु संरचना क्या है. इसके अलावा इस मिशन पर यह भी देखेगा जाएगा कि इन धातुओं को खोदकर पृथ्वी पर लाया जा सकता है या नहीं. इसे वहां पहुंचने पर लगभग 6 साल लगेंगे.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में इंटरनेट की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.  

बच्चों पर जुल्म! मॉन्स्टर स्टडी का सच जान उड़ जाएंगे दिमाग के परखच्चे

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Sciencegold asteroid

Trending news

राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी