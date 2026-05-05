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Hindi Newsविज्ञानजबड़ा इंसान का, तार सोने के! 500 साल पुरानी कब्र से मिला डेंटल इम्पालंट का वो राज जिसे देख डॉक्टर भी रह गए दंग

जबड़ा इंसान का, तार सोने के! 500 साल पुरानी कब्र से मिला डेंटल इम्पालंट का वो राज जिसे देख डॉक्टर भी रह गए दंग

Ancient Dental Surgery: क्या बिना एनेस्थीसिया और आज की एडवांस मशीनों के बिना सैकड़ों साल पहले दांतों की सर्जरी हो सकती थी? एक चौंकाने वाली खोज ने इस सवाल का जवाब हां में दे दिया है! आज से लगभग 500 साल पुरानी एक कब्र से मिले मानव जबड़े में सोने के तारों से की गई डेंटल सर्जरी के सबूत मिले हैं, जिसने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को हैरान कर दिया है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 05, 2026, 08:51 AM IST
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जबड़ा इंसान का, तार सोने के! 500 साल पुरानी कब्र से मिला डेंटल इम्पालंट का वो राज जिसे देख डॉक्टर भी रह गए दंग

Dental Surgery 500 Years Ago: क्या आप यह सोच सकते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले, जब बिजली और एडवांस मशीनें नहीं थीं, तब भी लोग सोने के डेंटल सर्जरी कराते थे? सुनने में चौंका देने वाला है लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में यह सच साबित हुआ है. स्कॉटलैंड में हुई एक खोज ने इतिहासकारों और डॉक्टरों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है. एबरडीन के एक प्राचीन चर्च की खुदाई में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो बताता है कि आज से 500 साल पहले के लोग भी मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा आगे थे.

एबरडीन के ईस्ट किर्क ऑफ सेंट निकोलस में खुदाई के दौरान एक इंसान का जबड़ा मिला है, जिसमें सोने के तारों से की गई जटिल डेंटल सर्जरी के प्रमाण मिलते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक  यह खोज बताती है कि 500 साल पहले भी लोग मेडिकल साइंस के एडवांस तरीके से परिचित थे.

20 कैरेट सोने का हुआ था इस्तेमाल

ब्रिटिश डेंटल जर्नल में छपे एक रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिला यह कंकाल करीब 1460 से 1670 के बीच का है. इस व्यक्ति के दांतों में 20 कैरेट शुद्धता वाले सोने के तार लिपटे हुए हैं. रिसर्च में खुलासा हुआ है कि इस सोन में 82.4% सोना, 9.8% चांदी और 2.5% तांबा शामिल था. सबसे हैरानी का बात तो यह है कि यह कोई सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि एक सोची-समझी मेडिकल प्रक्रिया थी. रिसर्चर्स का मानना है कि सोने के इन बारीक तारों का इस्तेमाल या तो हिलते हुए दांत को फिक्स करने के लिए या फिर टूटे हुए दांत की जगह नकली दांत को टिकाने के लिए एक ब्रिज की तरह किया गया होगा.

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अमीर लोगों के लिए था 'स्पेशल केयर'

मध्यकालीन ब्रिटेन में दांत का दर्द होने पर आम लोग अक्सर मेलों में घूमने वाले दांत निकालने वाले लोगों के पास जाते थे, जो बिना किसी मशीन के दर्दनाक तरीके से दांत निकालते थे. लेकिन यह खोज एक अलग कहानी बयां करती है. जिस चर्च के कैंपस में यह कब्र मिली है, वह उस समय के संपन्न लोगों का हिस्सा था. सोने का चुनाव इसकी मजबूती और शरीर के भीतर जंग न लगने के गुणों की वजह से किया गया होगा. जो बताता है कि उस दौर में भी अमीरों के पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद थे, जो न सिर्फ दातों के दर्द का इलाज करते थे, बल्कि दांतों की सुंदरता और बनावट को भी बहाल करना जानते थे.

 (ये भी पढे़ंः -196 डिग्री पर 'पत्थर' बन चुका दिमाग फिर हुआ जिंदा, वैज्ञानिकों ने दुनिया को चौंकाया)
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तकनीक के पीछे 11वीं सदी के प्रसिद्ध सर्जन अबुल कासिम अल-जहरवी के चिकित्सा ग्रंथों का प्रभाव हो सकता है, जिन्होंने सर्जिकल कार्यों में सोने के तारों के उपयोग की वकालत की थी.

(ये भी पढ़ेंः समुद्र के नीचे 'ट्रेन एक्सीडेंट' जैसा मंजर: दो टुकड़ों में फट रही है टेक्टोनिक प्लेट)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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