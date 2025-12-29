यहां पत्थर उगल रहे शुद्ध सोना! 2KM नीचे हजारों टन गोल्ड डिपॉजिट; चीनी वैज्ञानिकों ने ढूंढ ली है कुबेर की तिजोरी?

Gold Deposit News: चीन के हुनान प्रांत में हुई इस खोज ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. यह जगह पिंगजियांग काउंटी के वांगू गोल्ड फील्ड में स्थित है. शुरुआती रिसर्च के मुताबिक यहां 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना मौजूद हो सकता है. हालांकि इसकी पूरी पुष्टि के लिए अभी और जांच चल रही है. बता दें कि इसकी गुणवत्ता ने भूवैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है.

रिकॉर्ड तोड़ने वाला सोने का भंडार

हुनान प्रांत के जियोलॉजिकल ब्यूरो ने बताया है कि करीब 2000 मीटर गहराई में ही लगभग 300 टन सोने की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है. जांच में यह आंकड़ा 1000 टन से भी ज्यादा हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट बन सकता है. बताया जा रहा है कि इसकी अनुमानित कीमत करीब 83 अरब अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है.

सोने की गुणवत्ता

सोने की गुणवत्ता इस खोज की सबसे खास बात है. अधिकारियों के अनुसार कुछ जगहों पर एक टन चट्टान में 138 ग्राम तक सोना पाया गया है. आमतौर पर देखा जाए तो दुनियाभर की सोने की खदानों में एक टन पत्थर से 10 ग्राम से भी कम सोना निकलता है. कई सैंपल में सोना आंखों से साफ दिखाई दिया जिसे बेहद दुर्लभ माना जाता है.

बता दें कि वैज्ञानिकों को सिर्फ मुख्य इलाके में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सोने के संकेत मिले हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है, यह भंडार अभी बताए गए इलाके से भी बड़ा हो सकता है. यहां राष्ट्रीय स्तर के जियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तहत ड्रिलिंग जारी है. मैपिंग का काम चल रहा है. अगर यह आंकड़े सही साबित होते हैं तो यह खदान साउथ अफ्रीका की साउथ डीप माइन को पीछे छोड़ देगी. जहां पर करीब 900 टन सोना होने का अनुमान है. साउथ डीप माइन दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है. हालांकि वहां सोने की गुणवत्ता वांगू जितनी नहीं है.

कितनी खुदाई हो चुकी है?

2024 के आखिर तक इस इलाके में 65 किलोमीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की जा चुकी है. 55 जगहों पर बोरहोल बनाए गए हैं. चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक सोने के भंडार में कम से कम 55 टन और जोड़ा जाए.

कैसे बना इतना ज्यादा सोना

नेचर जियोसाइंस जर्नल में छपी एक स्टडी के अनुसार भूकंपीय गतिविधियों के दौरान क्वार्ट्ज पत्थरों में बिजली जैसा चार्ज बना, इससे गर्म तरल पदार्थों में मौजूद सोना अचानक जमकर नसों के रूप में जमा हो गया होगा. यही वजह हो सकती है कि कुछ इलाकों में सोना बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है. वैसे देखा जाए तो वांगू इलाके में सीधे तौर पर भूकंप की पुष्टि नहीं हुई है.

चीन के लिए अहम खोज

चीन पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सोने का प्रोडक्शन करने वाला देश है. साल 2023 में चीन ने 370 टन से ज्यादा सोना निकाला. बता देंकि अगर वांगू गोल्ड फील्ड की पूरी क्षमता साबित हो जाती है तो चीन की पकड़ वैश्विक सोने के बाजार में बहुत ही मजबूत हो जाएगी.

सरकार की सीधी निगरानी

इस पूरे प्रोजेक्ट को हुनान मिनरल रिसोर्सेज ग्रुप संभाल रहा है. यह हाल ही में बनाई गई एक सरकारी कंपनी है. यह कंपनी खनन, जांच और संसाधनों की पुष्टि का काम कर रही है. यह सब चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की निगरानी में किया जा रहा है.

