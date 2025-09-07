धरती के नीचे छिपा मिला 1.3 मील लंबा सोने का भंडार! रातों-रात मालामाल हो सकता है ये छोटा सा देश
धरती के नीचे छिपा मिला 1.3 मील लंबा सोने का भंडार! रातों-रात मालामाल हो सकता है ये छोटा सा देश

Archaeology News: उत्तरी स्वीडन के आइडा में सोने की खोज हुई है. यह खोज यूरोप में सोने की तलाश के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 07, 2025, 01:56 PM IST
धरती के नीचे छिपा मिला 1.3 मील लंबा सोने का भंडार! रातों-रात मालामाल हो सकता है ये छोटा सा देश

Gold Treasure Found: उत्तरी स्वीडन के वेस्टरबोन काउंटी में सोने के खदान की खोज हुई है. यह खोज यूरोप के मशहूर 'गोल्ड लाइन बेल्ट' में सोने की तलाश को पूरी तरह से बदल सकती है. इस खोज से मिले शुरुआती नतीजे बहुत अच्छे हैं. यह जगह एक बड़ी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा लगती है और इसके पास ही एक पुरानी सोने की मिल भी है. फर्स्ट नॉर्डिक मेटल्स ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उनका लक्ष्य इस जगह पर और ज्यादा खोज करके स्कैंडिनेविया के खनिजों की क्षमता को बाहर लाना है.

कैसे हुई इस खोज की शुरुआत?
आइडा, स्टॉकहोम से लगभग 391 मील उत्तर में और एक मौजूदा मिल से 2.5 मील दूर है. यह इलाका खनन के लिए बहुत विकसित और मशहूर है. 2025 में यहां पर ड्रिलिंग की शुरुआत हुई जिसके नतीजों से पता चला कि यहां पर सोने की कई परतें हैं. इनमें से कई परतें जमीन के अंदर छिपी हुई हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देती.

यह भी पढ़ें: मिट्टी के बर्तन, औजार, सड़कें और क्या-क्या? तुर्की में वैज्ञानिकों को मिले 10,000 साल पुरानी इंसानी बस्ती के सबूत

खोज में कितना सोना मिला?
इस खोज के दौरान कितना सोना मिला इसका आंकलन अभी बाकी है. लेकिन जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी वैसे ही एक जगह पर 70.5 फुट की परत में 1.94 ग्राम/टन सोना मिला. उत्तरी माफिक क्षेत्र में 15.1 फुट की परत में 5.45 ग्राम/टन सोना मिला. फिराओ क्षेत्र में 57.4 फुट की परत में 1.17 ग्राम/टन सोना मिला. ये सिर्फ कुछ हिस्से नहीं हैं बल्कि एक बहुत बड़ा इलाका है जो 1.3 मील में फैला हुआ है. खाय बात यह है कि खोदे गए 14 छेदों में से 12 में सोने की परतें मिलीं और 5 में तो सीधी सोना ही दिख गया. यह शुरुआती खुदाई के लिए अच्छे नतीजे हैं.

इस खोज से क्या फायदा होगा?
आइडा में हुई यह खोज दिखाती है कि उत्तरी यूरोप के जिन इलाकों में कम खोजबीन हुई है वहां भी बहुत संभावनाएं हैं. दुनिया भर में लोग अब ऐसी जगहों पर खनन में दिलचस्पी ले रहे हैं जहां कोई संघर्ष ना हो और जो पर्यावरण के लिए जिम्मेदार हों. इसी वजह से स्कैंडिनेविया पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है. स्वीडन में खनन की प्रक्रिया बहुत ही साफ-सुथरी है और यहां Renewable Energy और सरकार की मदद से मिली भूवैज्ञानिक जानकारी आसानी से मिल जाती है.

यह भी पढ़ें: Atlantis: 'द्वारका' की तरह समुद्र में डूब गया था, वैज्ञानिकों को मिला 12,000 साल पुराना खोया शहर!

क्या इस रिसर्च से फायगा मिलेगा?
इस क्षेत्र में खनन करने वाली कंपनियां आपस में सहयोग करती हैं. वह पुराने डाटा और सरकारी रिकॉर्ड आपस में शेयर करती हैं जिससे खोज में कम समय लगता है. आइडा जैसी परियोजनाओं को दशकों पुराने सरकारी रिसर्च का फायदा मिलेगा जिससे कुछ खनन करने वाली कंपनियां बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी.

