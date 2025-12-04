समुद्र में तैर रहा 2 करोड़ टन सोना, फिर भी इंसान क्यों नहीं निकाल पा रहा एक भी ग्राम? वैज्ञानिकों को भी नहीं मिल रही सफलता

Gold Dissolved in Seawater: दुनिया के महासागरों में करोड़ों टन सोना घुला है. जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ डॉलर तक आंकी गई है. वैज्ञानिक भी कई दशकों से इस सोने को निकालने के तरीकों पर रिसर्च कर रहे हैं. समुद्री पानी में सोने की मात्रा बेहद कम होने के कारण इसे निकालना आज भी कठिन और महंगा काम है. बता दें कि 2018 की नई स्टडी ने एक नया तरीका सुझाया है लेकिन वह भी बड़े स्तर पर कारगर नहीं है.

समुद्र में सोने का बड़ा खजाना

दुनिया के महासागर सिर्फ पानी से नहीं भरे हुए हैं. उनके अंदर लाखों टन सोना भी मौजूद है. यह सोना किसी सॉलिड फॉर्म में नहीं है बल्कि पानी में घुला हुआ है. वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्री पानी में करीब 2 करोड़ टन सोना मौजूद है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2000 करोड़ डॉलर तक हो सकती है. यह आंकड़े Nature और Journal of the American Chemical Society जैसी साइंटिफिक स्टडी से सामने आए हैं. लेकिन सवाल यह है कि इतना खजाना होने के बावजूद इसे हम निकाल क्यों नहीं पा रहे?

महासागरों तक कैसे पहुंचा इतना सोना?

महासागरों में मौजूद सोना natural processes से वहां पहुंचता है. सबसे बड़ा प्रोसेस है Soil erosion. बारिश और नदियां धीरे-धीरे चट्टानों को काटती हैं और उनमें मौजूद सोने के कण बहकर समुद्र तक पहुंच जाते हैं. इसके अलावा एक और कारण है हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और गर्म खनिजों से भरे पदार्थ समुद्र तल से बाहर निकलते हैं. इनमें भी कुछ मात्रा में सोना घुला होता है जो पानी में मिल जाता है. लाखों सालों में ये प्रोसेस महासागरों को सोने से भर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना सोना है समंदर में?

वैज्ञानिकों के अनुसार हर 10 करोड़ मीट्रिक टन समुद्री पानी में सिर्फ 1 ग्राम सोना मौजूद है. और 1 लीटर पानी में 1 नैनोग्राम से कम सोना मिलता है. यानी अगर समुद्र के पानी में सोना लगभग ना गिने जाने वाली मात्रा में होता है. हालांकि पूरे महासागरों का आकार इतना बड़ा है कि कुल मात्रा लाखों टन हो जाती है.

समुद्री पानी से सोना निकल सकता है?

तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह संभव है लेकिन आर्थिक रूप से नहीं है. इसे निकालने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सोना बेहद कम मात्रा में फैलकर घुला हुआ है. इसे निकालने के लिए जो तकनीकें सामने आईं, वे बेहद महंगी साबित हुईं हैं. बता दें कि 1941 की Nature स्टडी में एक इलेक्ट्रो-कैमिकल विधि को बताया था. हालांकि उसकी लागत सोने के मूल्य से 5 गुना ज्यादा निकलती थी. इससे यह साफ हो जाता है कि जितना सोना मिलता, उससे कई गुना अधिक पैसे खर्च हो जाते.

2018 में नई तकनीक

2018 में American Chemical Society की रिपोर्ट में एक नया तरीका बताया गया. एक ऐसा material जो समुद्री पानी में मौजूद सोने को स्पंज की तरह सोख सकता है. वैसे यह तकनीक काफी प्रभावी लगता है, लेकिन इसे बड़े लेवल पर लागू करना बहुत महंगा है. साथ ही समुद्र में सोने की मात्रा बहुत कम है. इसलिए इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर लागू करना आर्थिक रूप से नुकसान बनाने वाला था. इसलिए आज भी यह तरीका बस लैबोरेट्रीज तक लिमिटेड रह गया है.

यह भी पढे़ें: टाइम कैप्सूल में बंद 'जायंट स्नेक', Miocene युग से लेकर आज तक; क्यों नहीं बदला इस 'शैतान' का राक्षसी शरीर?