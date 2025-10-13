Advertisement
वैज्ञानिकों ने क्रिसमस ट्री की सुइयों में खोजा सोना! जानें क्या है इस गोल्ड लीफ ट्री का राज

दुनिया में बहुत से ऐसे अजूबे हैं जिनके बारे में बेहद कम लोगों को ही पता है. क्रिसमस ट्री पर सोने की चमक अब सिर्फ सजावट तक ही सीमित नहीं रही बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसे पेड़ मिल गए हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसी ट्री मिली है जिनकी नुकीली पत्तियों में सोनाा छुपा हुआ है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:48 PM IST
वैज्ञानिकों ने क्रिसमस ट्री की सुइयों में खोजा सोना! जानें क्या है इस गोल्ड लीफ ट्री का राज

Gold Found In Pointed Tree: सुनकर यकीन करना मुश्किल है लेकिन फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा रहस्यमय पेड़ खोज निकाला  है जिसने सबको हैरान कर दिया है. वैज्ञानिकों के अनुसार नॉर्वे स्प्रूस यानी स्मूस पेड़ों की सुइयों में असली सोने के बेहद छोटे-छोटे कण मौजूद हैं जिन्हें ‘गोल्ड नैनोपार्टिकल्स’ कहा जाता है. फिनलैंड के उत्तरी इलाके में मौजूद किटिला खदान यूरोप की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस में से एक है. इसी खदान के पास वैज्ञानिकों ने 23 स्मूस पेड़ों से 138 सैंपल लिए और जब इनका बारीकी से अध्ययन किया गया तो 4 पेड़ों की सुइयों में सोने के नैनोपार्टिकल्स मिले. 

सोना पेड़ों तक पहुंचा कैसे?
ये सोने के कण इतने छोटे हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना नामुमकिन है क्योंकि ये एक मिलीमीटर के भी लाखवें हिस्से जितने छोटे होते हैं. अब लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि आखिर ये सोना पेड़ों तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे का राज छिपा है प्रकृति के बेहद छोटे लेकिन कमाल के जीवों में जिन्हें एंडोफाइट बैक्टीरिया कहा जाता है. ये बैक्टीरिया पेड़ों की जड़ों में रहते हैं और पानी के साथ मिट्टी में मौजूद तत्वों को सोखने में मदद करते हैं. जब मिट्टी में सोने के कण घुले होते हैं तो पानी के साथ वो पेड़ों की जड़ों में पहुंच जाते हैं.

बायोमिनरलाइजेशन
हालांकि सोना एक जहरीला तत्व होता है इसलिए पेड़ इसे सीधा अपने अंदर नहीं रखते हैं. छोटे-छोटे जीव बायोमिनरलाइजेशन नाम के प्रक्रिया के जरिए सोने के कणों को अपने अंदर अलग कर लेते हैं और धीरे-धीरे पेड़ की नुकीली सुइयों में जमा कर देते हैं.एक वैज्ञानिक ने इस शोध के बारे में बताया कि ये खोज भले ही आर्थिक रूप से सोना निकालने के लिए उपयोगी न हो लेकिन इससे सोने की खदानों का पता लगाने में बड़ी मदद मिल सकती है. यानी भविष्य में वैज्ञानिक सिर्फ पेड़ों की नुकीली सुइ का सैंपल लेकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास की मिट्टी में सोने का भंडार है भी या नहीं.

रहस्य
वैज्ञानिकों के मुताबिक, इन पेड़ों में सोने की मात्रा इतनी कम है कि इसे निकालना मुमकिन नहीं हैं लेकिन ये प्रकृति के अद्भुत रहस्यों में से एक है. इस खास खोज ने न केवल वैज्ञानिकों को रोमांचित किया है बल्कि इसने ये भी साबित कर दिया कि प्रकृति के पास ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है.

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

