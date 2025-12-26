Advertisement
गलती से लैब एक्सपेरिमेंट बना विज्ञान की सबसे बड़ी खोज! वैज्ञानिकों ने लैब में पकड़ी हाइड्रोजन की सबसे रहस्यमयी चाल

गलती से लैब एक्सपेरिमेंट बना विज्ञान की सबसे बड़ी खोज! वैज्ञानिकों ने लैब में पकड़ी हाइड्रोजन की सबसे रहस्यमयी चाल

Gold Hydride Discovery: वैज्ञानिकों ने लैब में गलती से सोने का बिल्कुल नया रूप बन गया. खोज से पता चला कि सोना जिसे अब तक लगभग बिना रिएक्शन करने वाली धातु माना जाता था वह बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी में रिएक्ट कर सकता है. इस नए पदार्थ को वैज्ञानिकों ने गोल्ड हाइड्राइड नाम दिया है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 26, 2025, 01:51 PM IST
गलती से लैब एक्सपेरिमेंट बना विज्ञान की सबसे बड़ी खोज! वैज्ञानिकों ने लैब में पकड़ी हाइड्रोजन की सबसे रहस्यमयी चाल

Gold Hydride Discovery: सोने को अबतक एक ऐसी धातु माना जाता था, जो आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती. इसी वजह से सोने का इस्तेमाल गहनों से लेकर साइंटिफिक प्रयोगों तक में होता रहा है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने लैब में ऐसा कुछ देख लिया, जिसने इस सोच को बदल दिया है.

बता दें कि यह रिसर्च अमेरिका के स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर के वैज्ञानिक मुंगो फ्रॉस्ट की टीम ने की. उनका मकसद कुछ और था लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग निकल गया. प्रयोग के दौरान उन्होंने बहुत पतली सोने की परत को बेहद घने हाइड्रोजन के साथ रखा. इसके बाद उस पर इतना ज्यादा दबाव और गर्मी डाली गई जो धरती के माहौल से लाखों गुना ज्यादा थी. इस हालात में सोना और हाइड्रोजन आपस में मिल गए और एक नया ठोस पदार्थ बन गया. जिसे गोल्ड हाइड्राइड कहा गया. यह पहली बार है जब लैब में सिर्फ सोना और हाइड्रोजन से बना ऐसा कोई ठोस कंपाउंड देखा गया हो.

कैसे हुआ यह अनोखा प्रयोग
असल में यह प्रयोग यह देखने के लिए किया जा रहा था कि साधारण हाइड्रोकार्बन कितनी देर में हीरे में बदलते हैं. इसके लिए वैज्ञानिकों ने डायमंड एनविल सेल नाम की मशीन का इस्तेमाल किया. इसमें हीरे के दो सिरे होते हैं, जिनके बीच बहुत छोटे सैंपल को दबाया जाता है. इससे बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है.

जर्मनी की यूरोपियन एक्स-रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर फैसिलिटी में इस सैंपल पर तेज एक्स-रे डाली गईं. एक्स-रे से सोने की परत गर्म हुई. आसपास का पदार्थ भी बहुत ज्यादा तापमान तक पहुंच गया. दबाव इतना ज्यादा था कि वह धरती की निचली परतों जैसा हो गया. तापमान करीब 3500 डिग्री फॉरेनहाइट से भी ऊपर चला गया था. ऐसे में हाइड्रोजन के परमाणु सोने की जाली के अंदर घुस गए और गोल्ड हाइड्राइड बन गया.

बता दें, इस खोज से वैज्ञानिकों को घने हाइड्रोजन को समझने का नया तरीका मिला है. माना जाता है कि बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों के अंदर बहुत ज्यादा दबाव में हाइड्रोजन मौजूद होता है. वहां हाइड्रोजन गैस की तरह नहीं बल्कि एक घने और बिजली चलाने वाले तरल जैसा व्यवहार करता है. गोल्ड हाइड्राइड बनने के दौरान हाइड्रोजन एक खास हालत में पहुंच गया और इसे सुपरआयोनिक कहा गया. इसमें हाइड्रोजन ठोस के अंदर तरल की तरह घूमता है और बिजली भी चला सकता है. इससे ग्रहों के अंदर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को समझने में मदद मिल सकती है.

तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा दबाव होता है और वहां फ्यूजन होता है. धरती पर भी वैज्ञानिक फ्यूजन एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. गोल्ड हाइड्राइड के जरिए वैज्ञानिक अब यह देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऐसे हालात में कैसे चलता है और कैसे बदलता है. इससे फ्यूजन से जुड़े मॉडल और कैलकुलेशन ज्यादा सही बन पाएंगे.

बता दें कि इस खोज से यह साफ हुआ है कि बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी में केमिस्ट्री के नियम बदल जाते हैं. पहले भी देखा गया है कि जेनॉन जैसी गैस, जो आमतौर पर रिएक्ट नहीं करती है, ऐसे हालात में कंपाउंड बना लेती है. अब सोना भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया है.

यह भी पढ़ें: ISRO नहीं अकेला, 2026 में अंतरिक्ष में भारत के साथ इतिहास रचेंगी प्राइवेट कंपनियां; मानव मिशन से पहले बड़ा रिहर्सल

 

