दलदली जमीन पर 2700 साल पुराना चमत्कार, ग्रीस में मिला खजानों से भरा हुआ प्राचीन काल का मंदिर

Ancient Treasure Found: ग्रीस में मिले अवशेष बताते हैं कि यह जगह सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रही है. ग्रीस के संस्कृति मंत्रालय की जानकारी के अनुसार यह खोज अमरिसिया आर्टेमिस के मशहूर मंदिर के पास हुई है. खुदाई का काम 2023 में पूरा हुआ था. अब इसके नतीजों को सार्वजनिक किया गया है. शोधकर्ताओं की टीम को यहां एक ऐसा मंदिर मिला जिसकी जानकारी पहले कहीं दर्ज नहीं थी.

बता दें, यह मंदिर ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े द्वीप एविया पर मिला है. यह जगह अमरिसिया आर्टेमिस मंदिर के काफी पास है. नया मिला मंदिर लगभग 100 फीट लंबा है, जो उस दौर के ग्रीक मंदिरों के आकार से मेल खाता है. मंदिर की बाहरी दीवारें और पश्चिम दिशा में बना एक मेहराब अब भी साफ दिखाई देता है.

राख से भरे चूल्हे

मंदिर के अंदर कई ऐसे ढांचे मिले हैं जिन्हें आग जलाने और पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था. इनमें से एक वेदी घोड़े की नाल जैसी आकार की है, इसे सबसे अलग मानी जा रही है. इन वेदियों में मोटी परत में राख मिली है, जिसमें जली हुई हड्डियां भी पाई गई हैं. इससे साफ होता है कि यहां लंबे समय तक पूजा और बलि दी जाती रही होगी. कुछ वेदियां मंदिर बनने से भी पुरानी हो सकती हैं.

कीमती गहनों का खजाना

खुदाई के दौरान टीम को सिर्फ पूजा से जुड़ी चीजों के साथ बल्कि काफी कीमती खजाना भी मिला. यहां सोने, चांदी, मूंगा और एंबर से बने गहने मिले हैं. इसके अलावा पूर्वी देशों से आए ताबीज, कांसे और लोहे के सामान भी पाए गए. साथ ही अलबास्टर के बर्तन, एथेंस शैली के फूलदान और स्थानीय पूजा के घड़े भी मिले हैं.

मंदिर की बनावट

यह मंदिर कच्ची ईंटों से बना था. नीचे सूखे पत्थरों की मजबूत नींव डाली गई थी. माना जा रहा है कि उस समय जमीन दलदली थी इसलिए ऐसी नींव बनाई गई थी. मंदिर के अंदर दीवारों के पास खंभे थे. छत को संभालते थे. शोधकर्ताओं को यहां आग लगने के सबूत भी मिले हैं. आग से नुकसान के बाद कुछ हिस्सों को ईंटों की दीवार से अलग किया गया और छठी सदी ईसा पूर्व के अंत में एक नया हिस्सा जोड़ा गया.

मंदिर से भी पुराने सबूत

मंदिर के सबसे पुराने हिस्सों में छोटी मूर्तियां मिली हैं. इनमें बैल और मेढ़े की आकृतियां हैं. इसके अलावा मायसीनियन दौर का मिट्टी का बना बैल का सिर भी मिला है. जांच में यह भी पता चला है कि इस जगह पर मंदिर बनने से पहले भी इमारतें मौजूद थीं.

पुराने किलेबंदी के निशान

मंदिर वाली पहाड़ी पर आगे की खुदाई में तांबे के शुरुआती दौर की बड़ी दीवारें भी मिली हैं. ऐसाा माना जा रहा है कि ये दीवारें किसी प्राचीन बस्ती की सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं. इससे साफ होता है कि यह जगह हजारों साल तक इंसानों की गतिविधियों का केंद्र रही है.

बता दें कि पुरातत्वविदों का कहना है, खुदाई अभी जारी है और जैसे-जैसे नीचे की परतें खुलेंगी इस जगह के इतिहास से जुड़े और भी बड़े राज सामने आ सकते हैं. भले ही ज्यादातर गहने मिल चुके हों लेकिन यह स्थल प्राचीन ग्रीक सभ्यता को समझने के लिए बेहद अहम साबित हो रहा है.

