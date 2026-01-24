40 अरब डॉलर की सोने की खदान के लिए छिड़ा महायुद्ध! इंसान नहीं रोबोट निकाल रहे अरबों का सोना

Science News in Hindi: इंडोनेशिया के पापुआ के ऊंचे पहाड़ों में ग्रासबर्ग नाम की एक अद्भुत खदान मिली है. यह जगह किसी चमत्कार से कम नहीं है और इसकी कीमत 40 अरब डॉलर (करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये) से भी ज्यादा है. साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खदान के नीचे सोना, तांबा और चांदी का बहुत बड़ा भंडार है. यह खजाना लाखों सालों तक चली ज्वालामुखी की हलचलों की वजह से जमीन के नीचे जमा हुआ है. आज ग्रासबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली सोने की खदान मानी जाती है.

इस सुरंग को कौन चलाता है?

इसे फ्रीपोर्ट-मैकमोरन नाम की कंपनी चलाती है. पहले यह जमीन के ऊपर एक खुली खदान थी लेकिन अब यह जमीन के नीचे सुरंगों के एक बहुत बड़े और उलझे हुए जाल में बदल चुकी है. इंजीनियरों ने नई मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल करके जमीन की इतनी गहराई तक रास्ता बना लिया है जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था. इससे खुदाई का काम बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है.

एक साल में कितना सोना निकलता है?

वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे और गर्म तरल पदार्थों के मिलने से यहां सोने और तांबे का इतना बड़ा भंडार बना. साल 2023 के आंकड़े हैरान करने वाले हैं और इस साल 52 टम सोना, 6,80,000 टन तांबा और 190 टन चांदी निकाली गई. इस वजह से इंडोनेशिया दुनिया के बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है.

यहां कितने लोग काम करते हैं?

ग्रासबर्ग खदान सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि बादलों के बीच बसा हुआ पूरा शहर है. यह जगह किसी भी मुख्य शहर से इतनी दूर है कि यहां रहने वाले लोगों के लिए अपनी अलग ही दुनिया बसानी पड़ी है. यहां 20,000 से ज्यादा कर्मचारी रहते हैं और यह इलाका ऐसा है कि इस खदान का अपना एक हवाई अड्डा और बंदरगाह है.

क्या है यहां का विवाद?

ग्रासबर्ग खदान केवल सोने की खान नहीं है बल्कि यह भारी विवादों और तनाव का अड्डा भी बन गई है. इंडोनेशिया सरकार और आजादी की मांग करने वाले स्थानीय गुटों के बीच चल रही लड़ाई के केंद्र में यह खदान आ गई है. इस इलाके में अक्सर विरोध प्रदर्शन, मशीनों की तोड़फोड़ और हिंसा होती रहती है. खदान से होने वाली मोटी कमाई और स्थानीय लोगों के अधिकारों के बीच हमेशा खींचतान बनी रहती है.