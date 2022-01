नई दिल्‍ली: दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड (Rarest Blood) टाइप यानी खून का प्रकार गोल्डन ब्लड है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, दुनिया में 50 से भी कम लोगों में ये खून पाया जाता है. गोल्डन ब्लड (Golden Blood) उन लोगों के शरीर में होता है, जिनका Rh फैक्टर null होता है. ऐसे लोगों के Rh सिस्टम में 61 संभावित एंटीजन की कमी होती है, इसलिए इस ब्लड ग्रुप के साथ जीने वाले लोगों के लिए जोखिम भरी स्थिति पैदा हो जाती है. गोल्डन ब्लड ग्रुप या आरएच नल ब्लड ग्रुप (Rh null blood group) में रेड ब्लड सेल (RBC) पर कोई आरएच एंटीजन (प्रोटीन) नहीं होता.

गोल्डन ब्लड ग्रुप के साथ चिंता की बात ये है कि ऐसे लोगों को ब्‍लड ट्रांसफ्यूजन में दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता है. इसकी वजह ये है कि आरएच नल को दान करना और प्राप्त करना मुश्किल है. जब किसी आरएच नल वाले व्यक्ति को खून की जरूरत होती है, तो उसे दुनियाभर में नियमित आरएच नल दाताओं के एक छोटे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है.

बिगथिंक डॉट कॉम के मुताबिक, गोल्डन ब्लड (Golden Blood) दुनिया में सिर्फ 43 लोगों में ही है. इसके बारे में पहली बार साल 1961 में पता चला था. जब एक ऑस्ट्रेलियन गर्भवती महिला के खून की जांच की गई थी.

