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Hindi Newsविज्ञानअंग्रेजी का आठ बनाकर लौट आएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, चांद की तरफ जाते खिड़की से भेजी धरती की तस्वीर

अंग्रेजी का 'आठ' बनाकर लौट आएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, चांद की तरफ जाते खिड़की से भेजी धरती की तस्वीर

धरती से गया चार इंसानों का दल अब तकनीकी रूप से चांद की यात्रा शुरू कर चुका है. अब तक, वे नासा के यान से धरती के चारों तरफ घूम रहे थे, अब वे चांद के करीब बढ़ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि रास्ते में खिड़की से झांककर उन्होंने धरती की यह तस्वीर भेजी है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:01 PM IST
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तस्वीर- NASA
तस्वीर- NASA

धरती से चांद के सफर पर निकले नासा के ओरियन अंतरिक्षयान को 48 घंटे होने वाले हैं. चार अंतरिक्षयात्रियों ने भारतीय समयानुसार 3 अप्रैल रात 8 बजे के करीब धरतीवासियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा. साथ ही अपने घर की तस्वीर भी भेजी है. हां, ओरियन कैप्सूल चांद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो चारों क्रू मेंबर्स आर्टेमिस-2 की खिड़की से धरती को निहार रहे हैं. यह तस्वीर उसी समय की है.  

यान के भीतर हंसी-ठिठोली का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे एक दूसरे को स्पेस प्लंबर कह रहे हैं. असल में उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि रास्ते में आने वाली किसी भी परेशानी का हल ढूंढ सकें. ऐसे ही टॉयलेट में कुछ दिक्कत आई तो क्रिस्टीना ने ठीक कर दिया है. अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नासा की टीम अंग्रेजी का 'आठ' बनाकर घर लौटने वाली है. fallback

जी हां, यह तो हमें पता है कि इस मिशन में चांद पर लैंडिंग शामिल नहीं है, लेकिन इसमें 10 अलग-अलग स्टेज जरूर शामिल हैं. फिलहाल यान चौथे स्टेज पर है.

ओरियन पूरे 10 दिन की यात्रा में पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए दो बार परिक्रमा कर चुका है. आगे यह चांद का चक्कर लगाकर आठ की आकृति पूरा करेगा और धरती की तरफ लौट लेगा. नीचे तस्वीर देखिए. 

पढ़ें: सो गए थे वो चारों मून यात्री, फिर कैसे उठाए गए? चांद के इलाके में जंप करने वाला है ओरियन स्पेसक्राफ्ट

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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