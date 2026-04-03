अंग्रेजी का 'आठ' बनाकर लौट आएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, चांद की तरफ जाते खिड़की से भेजी धरती की तस्वीर

धरती से चांद के सफर पर निकले नासा के ओरियन अंतरिक्षयान को 48 घंटे होने वाले हैं. चार अंतरिक्षयात्रियों ने भारतीय समयानुसार 3 अप्रैल रात 8 बजे के करीब धरतीवासियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा. साथ ही अपने घर की तस्वीर भी भेजी है. हां, ओरियन कैप्सूल चांद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो चारों क्रू मेंबर्स आर्टेमिस-2 की खिड़की से धरती को निहार रहे हैं. यह तस्वीर उसी समय की है.

Good morning, world! We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS Add Zee News as a Preferred Source — NASA (@NASA) April 3, 2026

यान के भीतर हंसी-ठिठोली का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे एक दूसरे को स्पेस प्लंबर कह रहे हैं. असल में उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि रास्ते में आने वाली किसी भी परेशानी का हल ढूंढ सकें. ऐसे ही टॉयलेट में कुछ दिक्कत आई तो क्रिस्टीना ने ठीक कर दिया है. अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नासा की टीम अंग्रेजी का 'आठ' बनाकर घर लौटने वाली है.

जी हां, यह तो हमें पता है कि इस मिशन में चांद पर लैंडिंग शामिल नहीं है, लेकिन इसमें 10 अलग-अलग स्टेज जरूर शामिल हैं. फिलहाल यान चौथे स्टेज पर है.

ओरियन पूरे 10 दिन की यात्रा में पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए दो बार परिक्रमा कर चुका है. आगे यह चांद का चक्कर लगाकर आठ की आकृति पूरा करेगा और धरती की तरफ लौट लेगा. नीचे तस्वीर देखिए.

It’s not a straight shot to the far side of the Moon! Over approximately 10 days, the Artemis II astronauts will orbit Earth twice before looping around the far side of the Moon in a figure eight and returning home. pic.twitter.com/udjejhxgVx — NASA (@NASA) April 2, 2026

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