Hindi Newsविज्ञान

अमेरिका का सीक्रेट! गूगल अर्थ में दिखा रहस्य्मयी ब्लैक होल! निगरानी में तैनात हैं आधा दर्जन अमेरिकी टैंक

Google Earth Mysterious Image: गूगल अर्थ पर हाल ही में कुछ ऐसा नजर आया है जिसे देखने के बाद शायद ही आपको अपनी आंखों पर यकीन होगा कुछ लोग तो इसे मजाक भी समझ सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:38 PM IST
Google Earth Mysterious Image: गूगल अर्थ बड़े कमाल का प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पर आप घर बैठे-बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से में वर्चुअली पहुंच सकते हैं, और वहां की इमारतों से लेकर, स्ट्रीट व्यू, वॉटर बॉडीज समेत वहां की हर एक चीज को देख सकते हैं. हालांकि की बार गूगल अर्थ में कुछ ऐसे नजारे भी दिख जाते हैं जो किसी को हैरान भी कर सकते हैं. हमें भी हाल ही में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला है, जिसके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे. 

कैलिफोर्निया में दिखी रहस्यमयी ब्लैक होल की 
दरअसल पश्चिमी अमेरिका में मौजूद चाइना लेक नाम की जगह पर एक रहस्यमयी ब्लैक होल जैसी आकृति देखने को मिली है. इस आकृति को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. ये आकृति काले रंग में मौजूद है और हूबहू किसी ब्लैक होल जैसी नजर आती है. अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस आकृति की रक्षा के लिए इसे घेरकर की अमेरिकी टैंक तैनात हैं. ये बात काफी हैरान करती है और लोगों के मन में सवाल पैदा करती है, कि अगर ये कोई साधारण आकृति है तो आखिर इसके लिए टैंक तैनात करने की क्या जरूरत है. 

सैन्य इलाका है
गूगल अर्थ में जिस चाइना लेक इलाके में ये ब्लैक होल जैसी आकृति स्पॉट की गई है उसे सैन्य परीक्षण के लिए जाना जाता है, ऐसे में इस जगह पर टैंक का होना सामान्य बात है लेकिन किसी खास आकृति के आसपास टैंक तैनात होना अचरज का विषय है. ऐसे इलाके में जो दूर-दराज हो साथ ही एक रहस्यमयी आकृति दिखे तो कोई भी हैरान हो सकता है. 

कैसे मिलेगा 
अगर आप गूगल अर्थ पर ये रहस्यमयी नजारा देखना चाहते हैं तो इसका को-ऑर्डिनेट 35°53′23.9"N 117°40'16 5"W है जिसे टाइप करते ही आप सीधा उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जिसे आप इमेज में देख रहे हैं. इस इलाके को कुछ लोग ब्लैक होल ही मानते हैं. कुछ थ्योरीज ऐसा कहती हैं कि ये एक पोर्टल है जहां से दूसरे डाइमेन्शन में प्रवेश किया जा सकता है और यहां से एलियन भी आते हैं. खैर हम ऐसी किसी थ्योरी की पुष्टि नहीं करते हैं.  

