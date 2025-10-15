Advertisement
Google Earth पर दिखा 11 किमी लंबा 'अजगर' जैसा निशान, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में ये क्या दिखा

Google Earth: गूगल अर्थ पर एक बहुत ही अजीब सा निशान देखा गया जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया से दूर-दराज इलाके में दबी भयानक घटना के बारे में पता चला. अब सैटेलाइट तस्वीरों और जमीन पर मिले सबूतों से यह राज खुला है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:03 AM IST
Science News: Australia में एक बहुत ही ताकतवर वबंडर(Tornado)ने नुलारबोर मैदान में एक गुप्त रास्ता बना दिया. यह बवंडर अपने पीछे 11 किमी लंबा निशान छोड़ गया जो सबसे छिपा रहा. यह निशान तब तक किसी ने नहीं देखा जब तक गूगल अर्थ पर एक व्यक्ति ने कुछ अजीब चीज नहीं देखी. उस डिजिटल निशान की वजह से वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की जिससे एक दुर्लभ और पहले से अज्ञात बवंडर का पता चला. यह Tornado जमीन के रूप को बदलने के लिए काफी शक्तिशाली था लेकिन इंसानों को इसका पता नहीं चला. 

किसने की ये खोज?
कार्टिन यूनिवर्सिटी के मातेज लिपर और उनके साथियों ने यह रिसर्च जर्नल ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर अर्थ सिस्टम्स साइंस में प्रकाशित की गई. इस शोध से पुष्टि हुई कि 11 किमी लंबी और 250 मीटर चौड़ी धुंधली रेखा दरअसल घड़ी की सुई की दिशा में घूमने वाले F2-F3 बवंडर की वजह से बना रास्ता है. इसमें हवा की रफ्तार तकरीबन 200 किमी प्रति घंटा से ज्यादा रही होगी.

यह भी पढ़ें: कभी 'बर्फीला रेगिस्तान' हुआ करता था मंगल ग्रह! वैज्ञानिकों ने बताया, कैसे 64 करोड़ साल पहले...

कब आया था यब तूफान?
यह तूफान 16 से 18 नवंबर के बीच एक बहुत ही तेज ठंड की लहर के समय आया था. मौसम विज्ञान ब्यूरो की रिपोर्टों में बताया गया था कि उस हफ्ते South Australia में असामान्य नमी थी. मौसम का यह डाटा लैंडसैट और सेंटिनेल-2 सैटेलाइट की तस्वीरों में दिख बदलावों से मेल खाता था. इस खोज को इतना खास बनाने वाली यह रही कि, इसे किसी ने देखा नहीं.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने सुलझाया 3 अरब साल पुराना रहस्य, बताया-'धरती पर इस जगह से हुई थी जीवन की शुरुआत'

कैसे बना ये निशान?
जमीन पर छूटे हुए साफ बवंडर के निशान जो तूफान के घूमने वाले फनल के अंदर बने छोटे-छोटे घूमते भंवरों सक्शन व्हर्ल्स(Suction Whirls)की वजह से बने थे, ये तूफान के ताकत की पुष्टि करते हैं. CSIRO की इस स्टडी में  विस्तार से बताए गए ये भंवरों के निशान इतनी सफाई से शायद ही कभी सुरक्षित रह पाते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

