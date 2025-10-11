Advertisement
धरती के नीचे से आया डरावना सिग्नल, Grace सैटेलाइट के कैमरे में कैद हुई 'पृथ्वी की सांसे'

Signal From Space: शोधकर्ताओं को पता चला है कि 2006 से 2008 के बीच पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण(Gravity)क्षेत्र में एक अजीब बदलाव आया था. उनका मानना है कि यह बदलाव शायद पृथ्वी के मेंटल में गहरे खनिजों के हिलने या अपनी जगह बदलने की वजह से हुआ था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:28 PM IST
धरती के नीचे से आया डरावना सिग्नल, Grace सैटेलाइट के कैमरे में कैद हुई 'पृथ्वी की सांसे'

Science News in Hindi: एक रिसर्च के मुताबिक, करीब 20 साल पहले सैटेलाइट्स ने अफ्रीका के तट के पास एक अजीब गुरुत्वाकर्षण संकेत पकड़ा था. इससे पता चला कि धरती के अंदर कुछ अजीब हुआ था जिसकी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बिगड़ गया था. पूर्वी अटलांटिक महासागर के ऊपर यह बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण बदलाव लगभग 2 साल तक रहा. यह जनवरी 2007 में अपने चरम पर पहुंचा. शोधकर्ताओं ने हाल ही में 2003 से 2015 के बीच GRACE सैटेलाइट द्वारा जमा किए गए डाटा की जांच करते समय इस संकेत को देखा.

कैसै आया ये सिग्नल?
वैज्ञानिकों को संदेह है कि, यह अजीब बदलाव और झटका किसी पहले से अनजान भूवैज्ञानिक प्रक्रिया की वजह से हुआ होगा. उनके नतीजे 28 अगस्त को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में छपे हैं. इनसे पता चलता है कि खनिजों में बदलाव की वजह से धरती के केंद्र के पास गहरे मेंटल में Mass का तेजी से बंटवारा हुआ होगा जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आया होगा.

वैज्ञानिकों ने इसे लेकर क्या कहा?
मंडेया ने एक ईमेल में कहा, जैसा कि वैज्ञानिक शोध में अक्सर होता है मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया एक सवाल थी, क्या यह संकेत असली है इसकी पुष्टि कैसे की जाए और इसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए? उन्होंने आगे कहा, हालांकि परिणाम और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से संतुष्टि का कारण था. लेकिन, हमारा मुख्य ध्यान अगले कदमों और इसके संभावित नतीजों पर विचार करना था.

कैसे किया गया पूरा शोध?
GRACE(ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट)उपग्रह NASA और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर(DLR)के एक संयुक्त मिशन के तहत काम कर रहे एक जैसे दो अंतरिक्ष यानों का एक जोड़ा थे. वैज्ञानिकों ने इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बदलाव को मापने के लिए किया. ये उपग्रह 2002 से 2017 तक एक्टिव थे.

क्यों होते है ग्रैविटी में ये बदलाव?
गुरुत्वाकर्षण में ऐसे बदलाव अक्सर द्रव्यमान(Mass)की मात्रा में बदलाव के कारण होते हैं जहाँ द्रव्यमान ज्यादा होगा वहां गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा. इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने GRACE डाटा की जांच ऐसे अजीब गुरुत्वाकर्षण संकेतों के लिए की जो शायद पृथ्वी की गहराई में पैदा हुए थे ना कि सतह पर या उसके आस-पास पानी के बदलाव से. रिसर्च के अनुसार यह संकेत उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ गुरुत्वाकर्षण बदलाव था जो 2006 से 2008 तक रहा. यह लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैला था जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की लंबाई के लगभग बराबर है.

 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

