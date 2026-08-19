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समुद्र में इंसानों ने बना दिया कचरे का ‘द्वीप’! फ्रांस से भी 3 गुना बड़ा है आकार, अब 700 प्रजातियों के लिए मंडरा रहा बड़ा खतरा

प्रशांत महासागर में इंसानी लापरवाही से 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला खतरनाक गार्बेज आइलैंड बनकर तैयार हो गया है. फ्रांस से तीन गुना बड़ा यह प्लास्टिक का ढेर अब समुद्री जीव को खतरे में डाल रहा है. 700 से ज्यादा प्रजातियों पर मंडराते इस बड़े खतरे की स्टोरी आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 19, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:52 PM IST
समुद्र में इंसानों ने बना दिया कचरे का ‘द्वीप’! फ्रांस से भी 3 गुना बड़ा है आकार, अब 700 प्रजातियों के लिए मंडरा रहा बड़ा खतरा
Image Credit: समुद्र के बीचों-बीच बना कचरे का महाद्वीप

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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