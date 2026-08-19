/समुद्र में इंसानों ने बना दिया कचरे का ‘द्वीप’! फ्रांस से भी 3 गुना बड़ा है आकार, अब 700 प्रजातियों के लिए मंडरा रहा बड़ा खतरा

प्रशांत महासागर में इंसानी कचरे का एक भयानक और बड़ा साम्राज्य तैयार हो गया है. हवाई और कैलिफोर्निया के बीच समुद्र की सतह पर 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले प्लास्टिक के ढेर ने एक बड़े गार्बेज आइलैंड यानी कचरे के द्वीप का रूप ले लिया है. फ्रांस से भी आकार में तीन गुना बड़े इस इलाके में तैर रहा प्लास्टिक का बड़ा भंडार अब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है.
प्रशांत महासागर में क्षेत्र फैले इस कचरे को ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच या प्लास्टिक का द्वीप कहा जा रहा है. साल 2018 के वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक, यह क्षेत्र करीब 1.6 मिलियन यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यह इलाका ब्राजील के पारा राज्य से 28 प्रतिशत बड़ा है और फ्रांस के कुल क्षेत्रफल से करीब तीन गुना ज्यादा है.
हालांकि यह कोई ठोस जमीन या महाद्वीप नहीं है, बल्कि पानी की सतह पर तैरता हुआ कचरा है. इसमें प्लास्टिक के जाल, रस्सियां, डिब्बे और भारी मात्रा में छोटे प्लास्टिक शामिल हैं.
यह कचरा नॉर्थ पैसिफिक सबट्रॉपिकल गायर नाम के समुद्री चक्रवात तंत्र के कारण एक जगह रुकने लगा. हवाओं और समुद्री लहरों के कारण पानी में तैरता हुआ कचरा इस क्षेत्र में आकर फंस जाता है और सालों तक वहीं घूमता रहता है.
रिसर्च में पाया गया कि इस कचरे में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ताइवान जैसे प्रमुख देशों के पहचान चिह्नों वाले सामान सबसे ज्यादा हैं. ये वे देश हैं जो प्रशांत महासागर में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम करते हैं.
इस क्षेत्र में अनुमानित 1.8 खरब प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हैं, जिनका कुल वजन लगभग 79 हजार टन है.
कुल कचरे के वजन का कम से कम 46 प्रतिशत हिस्सा मछली पकड़ने वाले पुराने जालों का है. साल 2022 में हुई एक रिसर्च के अनुसार, 5 सेंटीमीटर से बड़े प्लास्टिक सामानों में 75 से 86 प्रतिशत हिस्सा छोड़े गए या खोए हुए मछली पकड़ने के उपकरणों का है.
आकार के हिसाब से 94 प्रतिशत टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के छोटे सामान के हैं, हालांकि वजन में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 8 प्रतिशत है. बड़े सामान वजन का 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं.
समुद्री जीवों पर मंडराता गंभीर खतरा
प्लास्टिक के इस ढेर से समुद्री जीवन पूरी तरह तबाह हो रहा है.
700 से ज्यादा समुद्री प्रजातियां प्लास्टिक को भोजन समझकर खा रही हैं.
समुद्र में छूटे हुए जाल बिना इंसानों के भी जीवों को फंसाकर मार रहे हैं. कछुए, पक्षी, मछलियां और स्तनधारी जीव इन रस्सियों में उलझकर जान गंवा रहे हैं.
साल 1970 के दशक से इस क्षेत्र में प्लास्टिक की मात्रा तेजी से बढ़ी है. साल 2026 के एक रिसर्च के मुताबिक, विशालकाय फ्लोटिंग बैरियर की सहायता से चलाए गए अभियानों में 2024 के अंत तक करीब 504 टन कचरा निकाला गया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ समुद्र से कचरा निकालना काफी नहीं है. जब तक नदियों, तटों और मछली पकड़ने वाले जहाजों से समुद्र में प्लास्टिक डालना बंद नहीं होगा, तब तक इस समस्या को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होगा. इसके लिए कचरे के नए स्रोतों को रोकने और पुराने कचरे को साफ करने का काम एक साथ करना होगा.