नाश्ते में खाती है बैक्टीरिया... ग्रेट सॉल्ट लेक पर मिली नई रहस्यमयी प्रजाति! वैज्ञानिक बोले ये तो...

new nematode species: वैज्ञानिकों ने ग्रेट सॉल्ट लेक में एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो अब तक विज्ञान के लिए अज्ञात थी. यह एक छोटा राउंडवर्म या नेमाटोड है, जिसे अब तक के शोध में केवल ग्रेट सॉल्ट लेक में ही पाया गया है. इस प्रजाति को डिप्लोलैमेलोइड्स वोआबी नाम दिया गया है. इसका नामकरण उस क्षेत्र की आदिवासी जनता के सम्मान में किया गया है, जिनकी जमीनों में यह झील शामिल है.
नेमाटोड्स पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवरों में से हैं. ये लगभग हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय बर्फ, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट, और सामान्य बगीचे की मिट्टी में भी, अधिकतर नेमाटोड्स एक मिलीमीटर से छोटे होते हैं, इसलिए आसानी से नजर नहीं आते हैं. इसके बावजूद, ये जीव बहुत ज्यादा होते हैं. ये जमीन और समुद्र दोनों में ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जानवरों में शामिल हैं.
ग्रेट सॉल्ट लेक में हुई पहचान
ग्रेट सॉल्ट लेक में नेमाटोड्स की यह पहली पक्की पहचान है.2022 में जूली जंग और उनके टीम ने कयाक और साइकिल से झील में यात्रा करते हुए माइक्रोबियलाइट्स से इनकी खोज की थी. माइक्रोबियलाइट्स झील की सतह पर बने कठोर ढांचे हैं, जिनमें सूक्ष्मजीव रहते हैं. शुरुआत में ही शोधकर्ताओं को संदेह था कि यह नई प्रजाति हो सकती है, लेकिन तीन साल की जांच के बाद ही इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया है. वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेमाटोड्स झील में कैसे आए और यह झील के पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं. ये नेमाटोड्स मुख्य रूप से माइक्रोबियलाइट्स पर पाए जाते हैं और वहां मौजूद बैक्टीरिया खाते हैं.
उनके जैविक व्यवहार और उपस्थिति से पता चलता है कि ये झील के पर्यावरण और अन्य जीवों के लिए जरूरी भूमिका निभा सकते हैं. यह नई खोज सिर्फ जैविक महत्व की नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय निगरानी के लिए भी अहम हो सकती है. नेमाटोड्स को अक्सर बायोइंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इनकी संख्या, विविधता और वितरण में बदलाव से पानी की गुणवत्ता, लवणता और तलछट की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है. ग्रेट सॉल्ट लेक पर बढ़ते मानवीय दबाव को देखते हुए यह नई प्रजाति झील की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है