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आसमान से बरस रही भयंकर गर्मी, भयानक आग का खतरा झेल रहा ये खूबसूरत देश! बचाने के लिए अंतरिक्ष में तैनात हुआ 'रक्षक'

Greece Wildfire 2026: रिकॉर्डतोड़ गर्मी और बढ़ते जंगलों में लगने वाली आग के खतरों के बीच ग्रीस ने बड़ी तैयार कर ली है. जंगलों में लगने वाली भयंकर आग से देश को बचाने के लिए ग्रीस ने स्पेस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है. AI से लैस थर्मल सैटेलाइट स्पेस में तैनात किए गए हैं, जो शुरुआती चिंगारी का पता लगाकर तुरंत अलर्ट भेजेंगे, जिससे आग पर तेजी से काबू पाने और बड़े नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:58 PM IST
आसमान से बरस रही भयंकर गर्मी, भयानक आग का खतरा झेल रहा ये खूबसूरत देश! बचाने के लिए अंतरिक्ष में तैनात हुआ 'रक्षक'

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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