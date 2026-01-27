4.30 लाख साल पूराना... ग्रीस में बिना सड़े मिला आदिमानव का 'भयानक' हथियार; वैज्ञानिक बोले ये तो...

430000 year old wooden Weapon: ग्रीस में मिले 4,30,000 साल पुराने लकड़ी के औजार मिले हैं. जिससे वैज्ञानिकों को प्राचीन मानव के जीवन और उनके औजारों के उपयोग को समझने में मदद मिलेगा.
430000 year old wooden Weapon: ग्रीस के एक झील के किनारे दो प्राचीन लकड़ी के औजार मिले हैं, जो अब तक पाए गए सबसे पुराने लकड़ी के औजार माने जा रहे हैं. इनकी उम्र लगभग 4,30,000 साल है. यह खोज पुरातत्वविदों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लकड़ी जल्दी सड़ जाती है और प्राचीन लकड़ी के औजार मिलने दुर्लभ हैं.
किस लकड़ी से बना था ये हथियार?
पहला औजार लगभग 80 सेंटीमीटर लंबा एक पतला लकड़ी का डंडा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका इस्तेमाल कीचड़ खोदने या जमीन में कुछ उखाड़ने के लिए किया जाता होगा. दूसरा औजार छोटा है और हाथ में पकड़ने योग्य है, हो सकता है कि विलो या पॉपलर की लकड़ी से बना है. यह पत्थर के हथियार बनाने या उन्हें आकार देने के काम आ सकता था.
वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मनुष्य पत्थर, हड्डी और लकड़ी से कई तरह के औजार बनाते थे. लेकिन लकड़ी जल्दी सड़ जाती है, इसलिए ऐसे औजार मिलना बहुत मुश्किल होता है. लकड़ी के औजार केवल विशेष परिस्थितियों में ही सुरक्षित रहते हैं, जैसे बर्फ, गुफा, या पानी के नीचे वो बचे रहते थे.
खराब ना होने का क्या है कारण?
ये नवीनतम औजार ग्रीस के मेगालोपोलिस बेसिन में पाए गए हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि संभव है कि ये औजार जल्दी से तलछट में दब गए और गीली परिस्थितियों के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रहे. इस क्षेत्र में पहले भी पत्थर के औजार और हाथी की हड्डियों पर कट के निशान मिले हैं, जो प्राचीन मानव गतिविधियों की पुष्टि करने का काम करते हैं.
हालांकि वैज्ञानिकों ने इन लकड़ी के औजारों की सीधे डेटिंग नहीं की है, लेकिन साइट की उम्र लगभग 4,30,000 साल मानी जा रही है, जिससे औजारों की उम्र का अंदाजा लगता है. यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की शोधकर्ता एन्नेमीके मिल्क्स ने कहा, 'इन वस्तुओं को छू पाना मेरे लिए हमेशा रोमांचक रहा है.' यह खोज प्राचीन मानव जीवन और उनके औजारों के उपयोग को समझने में मददगार साबित होगी. साथ ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले के मानव कैसे शिकार किया करते थे.
