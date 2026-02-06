बर्फ की द्वीप बनी 'भट्टी', ग्रीनलैंड में गर्मी ने तोड़ा सालों पुराना रिकॉर्ड; वैज्ञानिकों की उड़ी नींद

Sciecne News in Hindi: ग्रीनलैंड में इस बार जनवरी का महीना सबसे गर्म रहा है. इसने अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आमतौर पर जनवरी में यहां का औसत तापमान -7.7 डिग्री रहता है लेकिन इस बार यह बढ़कर +0.2°C तक पहुंच गया. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से इस द्वीप को खरीदने या हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं. अब जब यहां गर्मी बढ़ रही है तो अमेरिका की दिलचस्पी इस इलाके में और बढ़ गई है क्योंकि बर्फ पिघलने से यहां नए व्यापारिक रास्ते और संसाधन मिल सकते हैं.

ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम का मिजाज अब साफ तौर पर बदल चुका है. यह दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है. गर्मी बढ़ने की वजह से समुद्र के किनारों पर सर्दियों में जो बर्फ जमती थी वह अब बहुत कम जम रही है. जो थोड़ी-थोड़ी बर्फ जमती भी है वह बहुत पतली और कमजोर होती है.

यह भी पढ़ें: समंदर के 1100 मीटर नीचे छिपी मिली 'सीक्रेट दुनिया', वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की रहस्यमयी आवाजें

Add Zee News as a Preferred Source

मछली पालन और खनिज पर नए संकट

ग्रीनलैंड की कमाई का सबसे बड़ा जरिया मछली पकड़ना है और यहां की इसी पर टिकी है और 15% लोग यह काम करते हैं. वैज्ञानिक होयर का कहना है कि समुद्र का पानी गर्म हो रहा है जिससे मछलियों के रहने की जगह बदल सकती है जिससे इस पूरे बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है. ग्रीनलैंड में ऐसी कई कीमती धातुएं और खनिज हैं जिनकी जरूरत आज की नई टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी है.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का 'भूतिया' सच आया सामने, जेम्स वेब ने देखा डार्क मैटर का सबसे साफ नक्शा

ग्रीनलैंड पर दुनिया की नजर

दुनिया में बढ़ती गर्मी की वजह से ग्रीनलैंड बहुत तेजी से बदल रहा है. जहां कभी सिर्फ बर्फ थी वहां अब नए रास्ते और मौके खुल रहे हैं. इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस द्वीप के भविष्य पर टिकी हैं. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं. ट्रंप का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है.