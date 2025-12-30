9 दिनों तक कांपती रही धरती, सुनसान आर्कटिक में उठी 650 फीट ऊंची लहरे; 13,000 किलोमीटर दूर तक कंपन

Greenland Mega Tsunami: ग्रीनलैंड का पूर्वी इलाका आमतौर पर शांत माना जाता है. यहां शायद ही कभी कोई बड़ी हलचल रिकॉर्ड की गई हो. सितंबर 2023 में अचानक दुनिया भर के भूकंप मापने वाले यंत्रों ने एक अजीब सा सिग्नल दर्ज किया गया था. यह सिग्नल न तो आम भूकंप जैसा था और न ही कुछ घंटों में खत्म हुआ. यह करीब नौ दिनों तक चलता रहा था. यह कंपन इतनी हल्की थी कि आम लोग इसे महसूस नहीं कर सकते थे. वैज्ञानिक उपकरणों ने इसे साफ पकड़ा. यह लहर हर 92 सेकंड में ऊपर-नीचे हो रही थी. अलास्का से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक धरती की चट्टानों में इसका असर देखा गया था.

कहां से आई यह अजीब कंपन

वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की और जल्द ही इस सिग्नल को ग्रीनलैंड के डिक्सन फियोर्ड से जोड़ा गया. यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जिसके दोनों तरफ करीब 3,000 फीट ऊंची चट्टानें हैं. सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखा कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गायब हो चुका है. इसका मतलब था कि किसी बहुत बड़े पहाड़ी हिस्से ने नीचे गिरकर पानी को जोरदार टक्कर मारी थी.

कैसे उठी मेगा-त्सुनामी

16 सितंबर 2023 को करीब 2.5 करोड़ घन गज चट्टान और बर्फ टूटकर सीधे डिक्सन फियोर्ड में गिर गई. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह मात्रा लगभग 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल भरने के बराबर थी. जब यह मलबा पानी में गिरा तो करीब 650 फीट ऊंची एक विशाल लहर उठ गई. यह लहर फियोर्ड के दो मील लंबे रास्ते में आगे बढ़ी फिर एक छोर से टकराकर वापस लौट गई. इस दौरान एला आइलैंड पर बने एक खाली रिसर्च स्टेशन का करीब 2 लाख डॉलर का सामान नष्ट हो गया था.

पानी क्यों नहीं हुआ शांत

आमतौर पर बड़ी लहर के बाद पानी कुछ समय में शांत हो जाता है लेकिन इस जगह ऐसा नहीं हुआ था. पानी बार-बार दोनों किनारों से टकराने लगा था. इस तरह की हरकत को वैज्ञानिक भाषा में सीश कहा जाता है. कंप्यूटर मॉडल से पता चला कि पानी की सतह कभी 30 फीट ऊपर जाती थी और फिर उतनी ही नीचे जाती थी. यह लगातार होता रहा जैसे समुद्र की सतह नीचे की धरती को बार-बार दबा रही हो ठीक ऐसा ही.

नौ दिनों तक धरती की धड़कन

भूकंप के समय मशीनों में तेज लाइनें दिखती हैं लेकिन इस बार रिकॉर्ड बिल्कुल अलग था. मशीनों में एक जैसी, साफ लहरें दिखीं थी. जिनके बीच करीब डेढ़ मिनट का अंतर था. हैरानी की बात यह थी कि यह असर करीब दो हफ्तों तक लगभग एक जैसा बना रहा. वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले कभी किसी सीश ने पूरी दुनिया में इतना लंबा असर नहीं दिखाया था. अलग-अलग टीमों ने पानी के हिलने की ऊंचाई अलग-अलग बताई लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि इसकी वजह पहाड़ से गिरी भारी मात्रा में चट्टानें थीं.

कैसे सुलझी यह पहेली

इस रहस्य को सुलझाने में 41 संस्थानों के 70 से ज्यादा वैज्ञानिक लगे. किसी को शुरुआत में यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सिग्नल आखिर आया कहां से था. कुछ टीमें मौके पर गईं और चट्टानों पर पड़े नए निशान देखे. दूसरी ओर सुपरकंप्यूटर पर पहाड़ के गिरने और पानी के हिलने का पूरा मॉडल बनाया गया. लंबे शोध के बाद पूरी तस्वीर सामने आ गई.

वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले वहां मौजूद ग्लेशियर की बर्फ पहाड़ को सहारा दे रही थी. बढ़ते तापमान और गर्म होते समुद्र ने उस बर्फ को कमजोर कर दिया था. इसी वजह से पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया. इससे पहले 2017 में भी ग्रीनलैंड के एक दूसरे फियोर्ड में ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें कई घर तबाह हो गए थे और चार लोगों की जान चली गई थी. डिक्सन फियोर्ड एक लोकप्रिय क्रूज रूट के पास भी है. सौभाग्य से हादसे के समय वहां कोई यात्री नहीं था लेकिन इससे भविष्य में खतरा बढ़ सकता है.

बता दें कि इस घटना को समझने में नए सैटेलाइट मिशन SWOT ने बड़ी भूमिका निभाई है. पुराने सैटेलाइट सिर्फ एक पतली लाइन में समुद्र की ऊंचाई मापते थे लेकिन SWOT करीब 30 मील चौड़े इलाके को बहुत साफ तरीके से दिखा सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि दूर-दराज के इलाकों में खासकर आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में यह तकनीक बेहद काम की साबित हो सकती है.

